¿Para qué sirve lavarse el cabello con vinagre blanco?

Desde que somos pequeños nos han enseñado que el cuidado del cabello es primordial para que siempre se vea sano, brillante y que además sea muy fuerte y no se caiga con facilidad; sin embargo, un error común es pensar que para lograr lo anterior basta con lavarlo con agua y un shampoo de centro comercial.

Cuando la realidad es que en muchas ocasiones nuestro cabello también requiere de mascarillas o lavados con otros productos (que pueden ser naturales) y con los que se tengan resultados más efectivos a la hora de eliminar la suciedad, problemas capilares como la caspa y también evitar la formación de bacterias u hongos.

Uno de los mejores ejemplos que cubre con todo lo anterior es sin duda el lavar el pelo con vinagre blanco, ya que este producto tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas; por si fuera poco, también tiene otra beneficios extra que resultan más estéticos, por ejemplo al controlar la grasa del cuero cabelludo y la resequedad, además de eliminar para siempre el frizz. ¡Y ni hablar de su lucha contra los piojos!

¿Qué hace el vinagre blanco al cabello?

El vinagre blanco tiene sustancias que nos pueden ayudar a combatir algunos problemas capilares y del cabello, además que favorecen la apariencia del pelo; de acuerdo con expertos, es gracias a sus propiedades antioxidantes, además de sus componentes bioactivos los que ayudan a que la melena luzca sana y es por ello que se recomienda aplicarlo como mascarilla al menos una vez al mes.

Aunque más abajo te contamos cómo debes aplicar el vinagre y lavar tu cabello con él, antes queremos contarte todos los beneficios que notaras en cuanto empieces a aplicar esta sustancia en tu melena. Pues más allá de ayudarte a limpiar tanto el pelo como el cuero cabelludo, también te ayudará a:

Si tienes el cabello graso podrá servirte como un remedio natural para controlar la grasa que hace ver tu pelo sucio y pesado.

podrá servirte como un remedio natural para controlar la grasa que hace ver tu pelo sucio y pesado. Limpiar las raíces.

Evita que residuos de productos de belleza se queden impregnados en el pelo.

de belleza se queden impregnados en el pelo. Dejará mucho brillo en tu cabellera.

en tu cabellera. Al llegar al cuero cabelludo también te puede ayudar a combatir problemas como la caspa .

. Previene el frizz .

. Controla infecciones de piojos y liendres .

y . Ayuda a que los cabellos largos no se enreden con facilidad.

¿Cómo aplicar el vinagre para el cabello?

Pon a calentar dos tazas de agua y cuando esté tibia agrega una taza de vinagre blanco; recuerda que por cada dos partes de agua corresponde una de vinagre. Lava tu cabello como lo haces con el shampoo de tu preferencia y enjuaga bien. Después agrega poco a poco la mezcla de vinagre con agua y talla con pequeños masajes el cuero cabelludo; no olvides llevar el producto hasta las puntas. Procura que el masaje dure de 3 a 5 minutos. Deja reposar de 15 a 20 minutos y enjuaga con agua tibia hasta retirar todo el exceso.

No olvides hacer una prueba de alergia antes, de realizar este lavado y si notas picazón o alguna incomodidad, enjuaga con abundante agua. Lo ideal es que no abuses de este remedio casero y únicamente lo uses una vez cada semana.

¿Qué es mejor para el cabello, vinagre de manzana o blanco?

El vinagre en cualquiera de sus presentaciones, blanco o de manzana, es efectivo para controlar problemas capilares y del cabello, así como para combatir infestaciones de piojos, por lo que su uso es indiferente. Lo que debes de saber es que el de manzana es menos ácido que el blanco, pues este último contiene una mayor concentración de ácido acético; mientras que el primero de ellos tiene un aroma más agradable.

Aunque el vinagre de manzana o blanco es usado para muchos cuidados de la salud, por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas, es importante que recuerdes que esta información no sustituye el diagnóstico de un médico. Así que antes de aplicarlo, especialmente para problemas de la piel, asegúrate de antes consultar a un profesional de la salud.