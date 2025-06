Nana Calistar horóscopo de HOY 5 de junio: Géminis viene para ti una revolución

Consulta el mensaje que viene para tu signo y no dejes pasar la oportunidad de tener un fin lleno de emoción y aventura. Recuerda que la vida es sólo una. Nana Calistar tiene las predicciones de hoy del horóscopo para cada signo del zodiaco.

Piscis

Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo. Algunas veces te ape&ndejas tanto por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando, pero te estás centrando en cuestiones tan mediocres que solo te llevan a los mismos caminos.

Acuario

Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de ventas son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí. Es importante que visualices a donde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado, tú dale para delante y lo que ha de ser será..

Capricornio

Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido. No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades. Sino sentías amor por esa persona con la que está, sus acciones te harán sentir un gran cariño, la semilla estará sembrada, estará en tu que brote o se seque.

Sagitario

Date la oportunidad de cambiar esos aspectos que no te gustan y de ser más tolerable con las personas porque muchas veces no te aguantas. Aprende a decir que no y a no meterte en camisa de o de varas, cuidado con amores de una noche que estarán muy presentes. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando.

Escorpión

Amor de lejos se fortalece solo debes ponerle mucha atención y cuidado. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. Una amistad se va a comprometer o mínimo va salir con su domingo siete. Una persona del pasado podría llegar en cualquier momento.

Libra

Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va a caer el cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo. Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe.

Virgo

Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien estúpidas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen.

Leo

Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su poso, no te desesperes ni forzes las cosas. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro. Date la oportunidad de enamorarte al 100 de la persona que haga todo por ti y te muestre con hechos lo importante que eres.

Cáncer

Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Cuidado con cambios de conducta en relaciones de pareja que te pudieran dañar o afectar más de la cuenta..

Géminis

Es momento de emprender un viaje con esa persona a que tanto te gusta, si te lo propones te va ir de maravilla. Ten presente que amistades tendrás muchas pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano. En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre.