¿Cómo dejar de ser tan sentimental, según la psicología?

¿Eres demasiado sentimental? Llorar fácilmente, sentirse herido con facilidad o vivir las emociones a flor de piel no es un defecto. Sin embargo, cuando esta sensibilidad emocional interfiere con tu día a día, es importante entender qué hay detrás y cómo manejarlo. La psicología actual no busca apagar las emociones, sino aprender a regularlas sin reprimirlas, y diversos estudios lo respaldan.

Según la psicología, algunas personas tienen un sistema nervioso más sensible, lo que hace que procesen los estímulos emocionales con mayor intensidad. Esto puede estar relacionado con la genética, el entorno en la infancia o incluso la falta de herramientas para gestionar emociones complejas.

Aunque la sensibilidad puede ser una fortaleza, por ejemplo, en la empatía o la creatividad, también puede generar ansiedad, frustración y agotamiento si no se regula adecuadamente. No es que dejes de ser una persona sensible, sino que, en lugar aprendas a gestionar tus emociones para entenderlas.

Aunque la sensibilidad puede ser una fortaleza, por ejemplo, en la empatía o la creatividad, también puede generar ansiedad | Foto: Freepik

¿Qué puedo hacer para no ser tan sentimental?

Practica mindfulness

Estudios demuestran que la atención plena o mindfulness mejora la flexibilidad mental y permite responder en lugar de reaccionar. Esto significa tomar conciencia de lo que sientes sin dejar que te controle. Esta práctica disminuye la depresión, aumenta la regulación emocional y reduce la ansiedad y el estrés.

Acepta tus emociones, no las niegues

La aceptación emocional, lejos de debilitarte, fortalece tu resiliencia. Reconocer lo que sientes sin juzgarte ni intentar esconderlo, permite procesar las emociones de manera más saludable. Según el portal de psicología Positive Psychology puedes apoyarte de libros y terapia.

La aceptación emocional, lejos de debilitarte, fortalece tu resiliencia | Foto: Freepik

Escribe un diario emocional

Llevar un registro de tus pensamientos y reacciones puede ayudarte a identificar patrones. Esta práctica promueve la autoobservación y fomenta una mejor relación contigo mismo. Escribir un diario sobre tus experiencias emocionales puede ser una excelente manera de comprender mejor cómo te sientes y cuál es tu forma de reaccionar ante los acontecimientos de la vida.

Busca ayuda profesional

Cuando la sensibilidad emocional se vuelve abrumadora, acudir a un terapeuta es un acto de autocuidado. Un profesional puede ayudarte a diseñar herramientas específicas para tu personalidad y entorno. Aprender a gestionar esa sensibilidad con consciencia y técnica puede marcar una gran diferencia en tu bienestar.

Cuando la sensibilidad emocional se vuelve abrumadora, acudir a un terapeuta es un acto de autocuidado | Foto: Freepik

¿Cuáles son las consecuencias de ser demasiado emocional?

Ser una persona demasiado emocional, es decir, sentir y reaccionar con alta intensidad ante las situaciones cotidianas, no es en sí un trastorno, pero sí puede tener consecuencias importantes en el bienestar personal, las relaciones y la salud mental si no se gestiona adecuadamente. Estas son algunas de las principales consecuencias: