Tacos de canasta Los Especiales: dónde están y cuánto cuesta comer en el lugar recomendado por la guía Michelin

En el corazón de la Ciudad de México se encuentra una taquería que desde hace 20 años nos deleita el paladar con los mejores tacos de canasta de la zona. Hablamos de Tacos de Canasta Los Especiales que este 2025 logaron entrar a la Guía Michelin por su sabor original.

El lugar no es nada pretencioso, pero una larga fila en su entrada deja ver que en su interior se vende una buena oferta gastronómica y es que los tacos de canasta se han convertido en un platillo famoso por su sabor y precio, pues no cuestan más de 10 pesos por taco.

Su oferta es sencilla se limita a cuatro sabores que nos llenan el paladar con un sazón casero, puedes encontrar:

Carne en Adobo

Chicharrón en salsa verde

Frijol

Papa

El plus en esta taquería está en los chiles encurtidos y el guacamole que ofrecen para acompañarlos, pues le ponen ese toque especial que hace insuperable el sabor de estos tacos de canasta. Además tienen una oferta de 5 tacos más un refresco por sólo 65 pesos. Si aún no los conoces no dejes pasar esta oportunidad pues es un clásico de la Ciudad de México que debes conocer.

¿Dónde están los Tacos de Canasta Los Especiales recomendados por la Guía Michelin?

La sucursal principal se localiza en la calle de Madero, a sólo unos pasos del Zócalo de la Ciudad de México. Lo reconocerás porque siempre hay fila para entrar.

Tacos de Canasta Los Especiales

Dirección: Av. Francisco I. Madero 71, Centro, Cuauhtémoc, 06000, México

Costo: 9 pesos por taco