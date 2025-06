Nana Calistar horóscopo HOY 4 de junio: Géminis y Cáncer enfrentan un cambio

Los nacidos bajo los signos Géminis y Cáncer experimentarán cambios que los harán salir de su zona de confort en los próximos días, por lo que no te sorprendas si ves que las cosas no están teniendo un lugar muy cómodo. Es tu momento de renovación y transformación profunda.

Horóscopo de Nana Calistar hoy

Cáncer

No cambies mucho tu forma de ser pues podrías perder tu esencia al punto que las demás personas te desconozcan. Ya no permitas que comentarios negativos de personas sin qué hacer te arruinen tus días, algunas ocasiones les das más importancia a eso que a lo que tú crees y piensas de ti. Un viaje podría comenzar a planearse en próximos días, te va a ir de lo mejor. Debes aprender a guardar tus sueños y tus metas y no exponerlos ante los demás para que no se te ceben.

Géminis

En la cuestión de los dineros debes de ser bien cuidadoso pues últimamente gastas en lo que no necesitas ni te dejan nada. Amores del pasado retornan, cambios de último momento y oportunidades de crecimiento en muchas áreas de tu vida. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas, deja de cargar con eso que lejos de sumarte solo te resta. Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. Infecciones en garganta o estomago estarán a la orden del día.

Tauro

Perdida de dinero u objetos en estos días, debes de checar bien donde dejas las cosas. Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial, disfrútalo al máximo. No permitas que amores del pasado te arruinen tu presente, deslíndate por completo de ello. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo. Posibilidades de sufrir engaño o traición y una amistad tendrá mucho que ver en eso.

Aries

Un viejo amor te va a hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo. Si te sientes cansado o agotado trata de reposar lo suficiente pues en poco tiempo hay posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de los nervios. Comprenderás que a pesar de tanta fregadera por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida.

Piscis

Se viene el término de una relación amorosa y que te quedes más solo o sola que Marisela. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona. Tienes envidias a tu alrededor sobre todo de disque amigos, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar malas vibras y prevenir accidentes. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes.

Acuario

Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Si te atontas podrías subir de peso, después no te quejes de que no te bajen de gorda. Hay días en que te decepcionas y desesperas de la vida, haz a un lado todas esas cuestiones y comienza a ver por tu presente y futuro pues solo así lograrás consolidar lo que tienes en mente

Capricornio

Tu ingenuidad e inocencia es lo que te afecta o daña demasiado, necesitas ser menos mosca muerta, solo así evitarás que te sigan mermando la existencia y jugando con tus sentimientos. Amor de una noche y oportunidad de conocer a persona que te va a cambiar la manera de pensar. Viene una noticia de un ex amor que te dejará mucho que pensar, hay posibilidad de que emprendas negocio o viajes por cuestiones laborales a otro estado.

Sagitario

Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. La vida te dará un buen golpe para que se te quite toda esa ingenuidad que venías desarrollando. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y hazte responsable de tus propios actos.

Escorpión

Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estas en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera. Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han metido en tus planes.

Libra

Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. Podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho pero que anda de más con alguien más, la vida es eso, next y sigue tu camino, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias. Nana Calistar te dice las mejores predicciones de los signos zodiacales. Foto: Copilot

Virgo

Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar.

Leo

Cuidado con amores de una noche y con una verdad que podría salir a la luz en cualquier momento. Tu vida comenzará a tomar sentido, eso debido a que muchos de tus planes y proyectos se comenzarán a realizar, en estos días te cargaras de una surte muy perra que te ayudará a concretar muchísimas cosas. Deja el pasado atrás, centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti.