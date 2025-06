El truco del chef José Ramón para desinfectar las fresas de manera correcta y que duren más tiempo

El tema sobre la alimentación saludable gana terreno y con ello surgen dudas relacionadas con el consumo y manejo correcto de algunas frutas y verduras, tal y como ocurre con las fresas que están entre las favoritas de las personas gracias a su sabor. Aunque poseen grandes beneficios, es importante desinfectarlas correctamente para poder aprovecharlos al máximo y el chef José Ramón Castillo tiene las claves para lograrlo.

En dulces, mermeladas, cocteles, ensaladas e infusiones, las fresas son una de las frutas con gran presencia cuando se trata de alimentación gracias a su sabor dulce y versatilidad. Sin embargo, como cualquier otro alimento es importante cuidar la manera en la que se desinfectan para poder aprovechar al máximo sus propiedades y aunque las versiones al respecto pueden variar ligeramente es importante encontrar aquella que se considere más segura.

Paso a paso para desinfectar las fresas según el chef José Ramón

A través de su cuenta de Instagram, el chef y exintegrante del jurado en “MasterChef México” dio a conocer el proceso que sigue para limpiar las fresas y lograr que duren por más tiempo. Es importante tener un recipiente lo suficientemente grande para 1 kg de fresas, mismas que con el agua podrían ocupar más espacio y esto es algo que se debe considerar.

El primer paso es calentar el agua a 60ºC para después añadir las fresas y dejar reposar por un minuto; después, se deben colar las fresas para añadir un litro de agua helada y el desinfectante que suele usarse para desinfectar la fruta siguiendo las instrucciones para su uso. Finalmente, las fresas se deben colar de nuevo y se secan suavemente con una toallita de papel para después colocarlas en un recipiente cubiertas con un plástico que se puede perforar con un palillo.

Beneficios de las fresas

Además de su sabor dulce, las fresas son una fuente rica en vitamina C y ácido fólico. Contienen fibra dietética y Betacaroteno, además de que tienen cero colesterol y cero grasas saturadas, señala la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). También poseen de 60 a 90 mg de vitamina C en forma de ácido ascórbico en cada 100 gramos de fruto comestible, ocho frutos de fresa medianos tienen más vitamina C que una naranja.

La fresa también contiene ácido elágico, que se encuentra en otros frutos como las frambuesas, moras, uvas y cerezas. Este ácido actúa como un recolector, al enlazar sustancias que pueden causar cáncer, inactivándolas y reduciendo así el riesgo de cáncer, añade la Sader.