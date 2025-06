Tarot mensual: Virgo y Capricornio recibirán dinero antes del 25 de julio, según Mhoni Vidente

Despedimos el mes de junio y abrazamos julio con todos sus cambios y retrogradaciones. El tarot nos revela cómo nos irá en este periodo que inicia y nos cuenta cuáles son los signos más afortunados. Mhoni Vidente nos dice las predicciones del horóscopo para julio, signo por signo.

Predicciones de julio en el tarot

Aries

Julio es un mes de estar con muchos proyectos por realizar. Recuerda que tu energía positiva Aries crece más en esta temporada solo recuerda que el Sol te domina y necesitas siempre salir a caminar muy temprano y estar tomando los primeros rayos del amanecer para que tu fuerza espiritual crezca más.

Tus mejores días del mes van ser 04,07,09,11,18,21,22,26,29,30 recuerda que en estos días puedes empezar un negocio o cambiar de trabajo que las energías positivas te van estar rodeando con mayor fuerza, sabrás de un casamiento de un familiar y te invitan de padrino.

Ten cuidado con las operaciones dentales o de cara trata de ir con buen médico o si la puedes posponer para el mes de agosto seria lo mejor, trata ya no pelear y estar tan estresado por cualquier cosa recuerda que nunca vas a poder hacer cambiar a los demás así tómalo con calma todo los problemas, pero debes tener cuidado con amores del pasado que estarán buscando solo para molestar o querer volver recuerda que es mejor cerrar círculos, como quiera en este mes vendrá un amor del signo de Capricornio o Leo que será muy compatible contigo.

No te pongas a dieta con pastillas por recuerda que a ti Aries te altera todo lo que sean dietas forzadas así busca lo natural, recuerda que este mes de julio será uno de los mejores para ti y te tienes que ver de lo mejor en cuestiones de dinero terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente con tus tarjetas de crédito.

Te buscan para un proyecto de fueras de tu país no lo pienses tanto y diles que si, en este mes tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar trata de jugarlo los días martes con el numero 07,13 tu color es el rojo, tramites de escrituras de una propiedad o de una herencia, sacas el permiso de migración para irte de viaje en este mes de julio.

Tauro

Tauro, julio es un mes de estar pensado mucho en tu patrimonio y empezar a ver la compra de una casa recuerda que este mes siete es tu mes de la suerte en cuestiones de inversiones así no lo dudes más y hazlo, en los días 03,06,09,11,13,17,19,21,29 y 30 van ser unos días de buenas energías alrededor de ti y más en cuestiones de cambiar de proyectos y el encontrar un mejor trabajo recuerda que a tu signo lo domina el dinero y los negocios prósperos y en estos días las energías positivas van estar más fuertes.

En este mes de julio trata ya de aprender más a seleccionar más a tus amistades recuerda que tu signo siempre lo envidian mucho y son sus amigos así aprende a guardar tus proyectos y solo confiar en la familia, en el amor sigues muy estable con tu pareja para los tauro que están casados y a los tauro que están solteros les va venir ya la pareja ideal y deciden comprometerse recuerda ya tener una pareja estable y dejar a los demás amores que solo te quitan tiempo y energía, recuerda que tu signo es pieza perfecta de su familia y siempre se van apoyar en tus decisiones y tu signo siempre la última palabra así trata de siempre apoyarlos, cuida el dinero trata de no prestar dinero a nadie es mejor para que no te roben la suerte.

Recuerda tomar más agua para mantener más sano tu cuerpo recuerda que el agua lo cura todo por dentro y por fuera así haz el reto este mes de tomar mínimo 1 litros agua diarios y veras como la vida te va cambiar para mejorar, eres muy apasionado en todo lo que emprendes pero te desanimas muy rápido así trata de darle constancia a tus proyectos y no pidas opinión tu sigue tu intuición y veraz como lo vas a lograr tener éxito, no dejes los cursos de verano sobre todo en natación o deportes eso te ayudar a verte de lo mejor , te invitan a salir de viaje y será por cuestiones familiares, arreglas papeles de migración, tus números de la suerte este mes va ser el 05,40 tu color es el azul y trata de jugarlo los viernes , recuerda que el boca cerrada no entran moscas así trata de no platicar tus planes para que tengas resultado rápido.

Géminis

Julio mes de suerte en cuestiones económicas por fin decides comprarte otro coche recuerda que tu signo lo domina el que dirán y siempre quiere darle gusto a los demás antes que a ti mismo así en mes siete haces cambios positivos en tu forma de vivir, tendrás un golpe de suerte en este mes con el numero 11,23 tu color es el blanco y trata de jugarlo los días martes junto con tu signo y veraz que te va llegar un premio grande.

Van ser unos días de hablar de mucho amor profundo con tu pareja y eso te hacer estar de lo más motivado y con ganas de hacer más proyectos en tu vida recuerda que tu signo lo domina la energía sexual y cuando tienes pareja estable todo fluya mejor, te pondrán a prueba tus superiores para saber si eres capaz de darte un puesto mejor así trata de estar muy concentrado en todo lo que te propongas, mes de tener mucha suerte en cuestiones de resolver problemas legales y el tener ya la victoria de tu lado en cualquier asunto pendiente.

Un amor del pasado del signo de Libra o Aries te buscar para volver, recuerda que es verano y necesitas seguir ejercitándote así entra a un curso de deportes y salte a caminar al aire libre que eso te va ayudar a estar de lo mejor, recuerda que tu temperamento es muy fuerte y a veces haces enojar a personas que te quieren mucho aprende a calmarte y trata de pensar lo que vas a decir para no lastimar, recuerda que tu signo son dos a la vez es te hace a veces ser muy bipolar en tus decisiones así trata de ser constante en todo lo que realices, los días 04,07,09,11,14,18,19,27,30 serán muy buenos para tu signo y más cuestiones de estar arreglando papelería de trabajo y escuela así esos días trata de vestirte de colores claros para las buenas noticias te rodean, te regalan una mascota.

Cáncer

Julio tu mes de buena suerte y más porque es tu cumpleaños así debes seguir aprovechando esta buena racha por la que atravesadas y hacer todos los proyectos que tienes en mente, sabrás de una nacimiento de un sobrino o primo que te hará muy feliz, trata de este mes no tomar ninguna decisión de cambiarte de trabajo que allí donde estas te van dar una nueva oportunidad de estar con mejor sueldo.

Recuerda que tú eres el comunicólogo del zodiaco por eso siempre estás en los mejores eventos sociales por eso te recomiendo en mes siete por un negocio de restaurant o trabajar en relaciones publicas recuerda que tu carisma es muy fuerte y eso te ayuda a tener éxitos en cuestiones de negocios de convivencia, te invitan a tomar un curso de idiomas en el extranjero que eso te va ayudar mucho en el futuro.

En el amor vuelves a brillar y te vuelves enamorar muy fuerte recuerda que tu signo siempre tiene que estar en compañía y tus parejas mejores serán del signo de Escorpión o Piscis que hablaras de casarse o estar viviendo juntos, ten cuidado con problemas legales de impuestos trata de llevar bien tus cuentas, es el tiempo de quitarte para ti mismo lo ahorrativo y comprarte un carro, ya planeas tus vacaciones para este mes de julio y decides ya comprar los boletos de avión te vas con tu pareja, tu número de la suerte en este mes va ser 00.26 tu color es el verde trata de jugarlo el miércoles, tu mejores días son ,06,09,,17,21,23, 27,28,30 que eso días serán muy bueno para realizar cualquier inversión.

Leo

Julio mes de Fuego recuerda que este mes siete es el más caliente del todo el año y lo va regir el Sol y a tu signo se va ver beneficiado así trata de empezar una rutina de salir a caminar e irte a unos días a estar en contacto con la naturaleza para que tu energía este más fuerte y veraz como la suerte te va cambiar para bien , recuerda que este mes siete va será muy bueno y sobre todo en cuestiones de reinventarse y tener prosperidad casi en todo lo que te propongas pero debes de guardar silencio y no platicar tanto tus planes, no cambies nada de tu forma de ser tu sigue así con ese carácter tan fuerte que eso te va ayudar a tener más éxito en los negocios de ventas, ten cuidado con problemas de pulmones y trata de dejar un poco el cigarro para que ya no afecte tanto tu salud, recuerda que este mes de julio entras en tu etapa mejor y es porque tu cumpleaños así date de regalo en estos días un viaje y acompaña a tu familia de paseo, recuerda que el amor siempre está presente en tu vida y más en época porque tu signo es muy sexual así estarás saliendo con dos a la vez, te llega un bono económico y te dan la prima vacacional, cambias el carro por uno más reciente, y para los amigos solteros de Leo tengan cuidado con amores despechados porque les van querer hacer brujerías de amarres o salación traten de protegerse y n o prometer lo que no vas a cumplir , tus números de la suerte en este mes es 09,16 tu color es el naranja y trata de jugarlo el día martes, tus mejores días del mes son 05,06,09,14,16,19,20,27,30 en esos días las energías positivas estarán de tu lado , trata de dormir bien y recuerda que siempre necesitas de un vaso cristalino con agua al lado de tu cama para que tengas buenos sueños

Virgo

Julio este mes tu signo de tierra tiene a reinventarse y hacer que cambia para bien todo lo que gira tu alrededor y más en cuestiones de trabajo y comercio recuerda que tu signo lo rige el ser más honesto y trabajador del zodiaco y en este mes siete se te va dar la oportunidades que veías esperando solo trata de calmarte y no caer en errores de enojos por impotencia con tus compañeros del trabajo y veras que se te va dar el progreso, te buscan para que firmes una papelería legal en este mes y esto te va ayudar a estar más en paz, trata de cuidarte de las pérdidas y robos así toma tu precauciones, eres muy bueno para la cocina y administración así trata de empezar un negocio en este mes siete y veraz como te va funcionar de lo mejor, trata de liquidar deudas del pasado para que no te buscan los cobradores, en cuestiones de tu salud va estar bien solo cuídate de problemas de dolor de cabeza y de espalda será mucha tensión nerviosa.

Te viene un problema con alguien del signo de Sagitario o Tauro y será por chismes así trata de resolverlo antes que llegue a mayores recuerda que tu signo es el más tolerante así eres el ideal para resolver esos problemas, eres muy carismático y muy buen amante y eso hace que siempre tengas pareja a tu lado pero recuerda siempre buscarlas del signo de Escorpión o Capricornio para que sean más compatibles contigo.

Viene unos días buenísimos que va ser 05,07,08,12,13,16,21,23, que van ser excelentes para pedir aumento de sueldo o proponerte para otro puesto recuerda que esos días también podrás cambiarte de casa, eres muy buen anfitrión y eso te ayuda a siempre tener gente en tu casa, para los amigos solteros de virgo les bien un embarazo de sorpresa así que cuidado, tu número de la suerte en este mes que tendrás un golpe de suerte es 01,20 tu color es el amarrillo, compras un celular y cambias el plan de pagos, empieza a hacer unos regalos a una nueva conquista pero recuerda que el amor se da no se compra, te vas de vacaciones en este mes con tu pareja

Libra

Julio es tu mes de hacer ese cambio que estabas esperando para progresar en tu empresa recuerda que tienes un talento para coordinar y manejar a los demás es muy fuerte y este mes siete te va venir una gran oportunidad de crecer en lo tuyo así trata de prepararte más y a tomar cursos de idiomas y veraz que te va venir lo que tanto deseas pero no caigas en tanta confianza con compañeros de trabajo porque acompañado del éxito viene la envidia así siempre se platica con cautela, trata de cuidar más a tu mami en este mes de julio van ser los nervios o problemas de piernas trata de apoyarla más, trata de hacerte una buena limpia en una rio o mar para se renueve tu luz espiritual.

Te viene una gran sorpresa en este mes de julio, los días 06,07,11,13,18,21,23,28 serán muy buenos días para ti así trata hacer todo lo que necesitas en estos días, ya no comas demás recuerda seguir con la dieta.

Arreglas papeles de migración o visa, tus números de la suerte 06,23 tu color es el verde trata de jugarlo los días viernes y agrega tu dos números de tu año de nacimiento para personalices tu suerte y veraz como la riqueza llega sin limites, recuerda que el promotor y no cumplir hace que los que te rodean se sientan ofendidos es mejor no decir nada y simplemente dejarte querer.

Escorpión

En este mes de julio vas a estar con muy fuertes presiones de trabajo y juntas de última hora va ver cambios muy buenos para ti solo trata de estar siempre de la mejor actitud, recuerda que tu signo es muy responsables y siempre trata de hacer las cosas súper bien por eso se tarda para terminar cualquier tarea y esa forma de ser te va llevar al éxito, van ser unos días de muchos eventos sociales para ti amigo de escorpión así trata de mantenerte de la mejor forma en cuestión de salud y ejercicio recuerda que tu signo lo domina el verse siempre bien-

Eres muy apasionado en todo lo que realizas y eso a veces te causa problemas con los demás porque sientes que le ponen la misma fuerza para hacer las cosas que tu así trata de que en este mes aprender a ser más tolerante y no caer en provocaciones , sales de vacaciones para mediados de mes y va ser con tu pareja recuerda que siempre necesitas darte tiempo para ti, cuidado con lo que firmas o no prestes dinero te van querer hacer un fraude mucha precaución , recuerda amigo de escorpión que tú eres un líder natural y político así trata de tomar un cursos de verano de esas actitudes.

En cuestiones de amor sientes que tu pareja se está alejando recuerda que el amor no se acaba solo se mueve de lugar así trata de reinventarte y conocer más personas afines a tu gusto, trata de tomar un curso de natación o meditación eso te ayudar a para tranquilizar tus nervios, mandas arreglar tu carro y le cambias las llantas, recuerda que tú tienes el Don de la intuición y el percibir lo que va pasar y eso te va ayudar a quitarte malas energías, celebras el cumpleaños de un familiar, tus mejores días del mes de julio van ser ,09,12,13,18,19,23,29,30 en estos día tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con el numero 04,50 tu color es el blanco.

Sagitario

Mes Siete y ese número es de buena suerte para tu signo recuerda que tu elemento es el fuego y eso hace que este verano todos tus sueños se hagan realidad, ten cuidado con el alcohol y las drogas trata de controlarte más tu vicios y mantenerte mas saludable en tu vida, en este mes vas estar con mucha suerte en cuestiones de juegos de azar y todo lo relacionado en cuestiones de negocios de inversiones que te van a dejar nuevos ingresos solo trata de platicarlo mucho para que no se te carguen mucho las envidias.

Recuerda amigo de sagitario que tus mejores días van a hacer los días 06,08,12,17,19,20,24,27, que serán muy buenos estos días en todo lo que tenga que ver con trabajos nuevos y oportunidades de crecimiento, en el amor tendrás problemas de divorcio o separación recuerda que no se puede vivir diciendo mentiras a tu pareja trata de cambiar para bien, te invitan salir de viaje y será a una playa, empiezas a tomar un curso de fotografía o baile.

Vuelves a estudiar diseño y te invitan a tomar un diplomado en el extranjero, eres el mejor en cuestiones de oír a los demás en sus problemas y darles el mejor consejo pero trata de no quedarte sin ellos, en el amor muy apasionado tendrás varios amores a la vez recuerda amigo de sagitario que tu intensidad sexual es muy fuerte pero tu signo más compatible va ser Aries o Géminis, te vas de compras y renuevas tu guardarropa recuerda que es bueno cambiar de look, tus números de la suerte 12,39 tu color es el rojo y trata de jugarlo los días viernes, ten cuidado con problemas de salud sobre todo de tu piel y trata de ponerte más bloqueador solar

Capricornio

Mes de julio de tener mucha prisa por salir adelante y crecer más en cuestiones económicas ten calma capricornio recuerda que este mes será muy bueno en cuestiones de ingresos pero debes de tener cuidado con los problemas de deudas pasadas y trata de llegar a un acuerdo con tus deudores, te compras un automóvil , te invitan dar una conferencia o una plática de tu carrera recuerda que tú eres muy bueno para enseñar y tienes el don de manipular a los demás, ten cuidado con tu carácter a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren así trata de analizar lo que dices, te llega una propuesta para trabajar fueras de tu país o te invitan a un negocio de ventas de sistemas, eres muy fuerte y eso te hace ser el pilar de tu casa y siempre te piden ayuda para resolver todos los problemas que los agobian, ten cuidado con problemas de presión alta y azúcar trata de ir a consultar, tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto recuerda que siempre el mes siete es de cambios positivos, te encuentras con un amor del pasado y decides volver otra vez a enamorarte y en el amor estarás de lo mejor, tus números dela suerte de este mes es 01,30 tu color es el naranja y trata de jugarlo los días martes, ten cuidado amigo de capricornio con los envidias y trata de no comer nada de personas que desconfías sobre todo en el trabajo mucho cuidado con los cafés que tomes allí, tus mejores días van ser ,04,07,15,19,22,25,29,30 en estos días vendrá a ti buena suerte en todo lo relacionado a crecer económicamente y laboral, piensas en hacer la tesis de tu carrera universitaria.

Acuario

El mes de julio vas a estar con toda la buena actitud de salir de los problemas que te agobian y decidirte a reinventarte en todo lo relacionado en tu trabajo recuerda que a tu signo siempre tiene que estar en movimiento para que las buenas energías estén más fuerte alrededor de ti , te llega la propuesta de un trabajo nuevo y va ser en una empresa internacional en este verano no dejes los estudios y trata de tomar un cursos de idiomas y ventas por internet.

Trata de este mes no darle tanta importancia a lo que dicen de ti recuerda que uno tiene luz propia y eso hace que te tengan envidia así tu trata de no caer en provocaciones y estar concentrado en ser feliz, eres muy bueno para los negocios de deportes así trata de poner un negocio de eso mismo y veraz que te va ir de lo mejo.

A los acuarios solteros les sale un embarazo en puerta, cambia tu guardarropa y look recuerda que como te ven te tratan así trata de sacar un préstamo laboral y hacer los cambios necesarios para tu bien y todo lo relacionado a cirugías estéticas te va ir de lo mejor, preparas fiesta para uno de tus hijos o tu pareja, sacas la visa extranjera y arreglas papeles de migración, tus mejores días son ,07,11,13,20,21,25,30,31 que esos días brillaras en todo lo relacionado a negocios y cierres de contratos, tus números de la suerte de este mes es 13,15 tu color es el azul y trata de jugarlo con tu número favorito que este mes tendrás dos golpes de suerte

Piscis

Mes de julio va ser muy bueno para seguir con tus proyectos de crecimiento en el trabajo , solo ten desconfianza con personas que trabajan contigo porque tienes luz propia eso les molesta recuerda que tu signo tiene una conexión divina que le ayuda mucho a salir de cualquier problema , alguien del trabajo se está enamorando de ti y así pon en claro esa situación y no te metas con personas que son amores prohibidos.

En el dinero te fluye y pagas deudas de tu tarjeta de crédito recuerda que estas en muy buena época de abundancia y debes de aprovechar, mandas a renovar su seguro medico, cuídate de problemas de infección de la virus trata de ir con un medico , en el amor sigues muy enamorado de tu pareja actual que tu signo más compatible es cáncer libra que hablaras de casarte o vivir en pareja, mandas hacer un proyecto de ingeniería y realizas varios diseños para una empresa grande e internacional, trata de visitar más tus abuelitos o tíos por uno de ellos va estar enfermito.

Vuelves estudiar idiomas y haces un diplomado, recuerda que en este mes de julio vendrán a ti personas muy importantes para ayudarte a crecer más en lo profesional, tus mejores días son ,06,09,11,14,19,26,28,30 esos días tendrás más suerte de lo normal y vendrá una ayuda divina así aprovéchala para juegues en la lotería con los números 03, 08 tu color es el blanco y juégalos los días martes y viernes que tendrás un golpe de suerte, recuerdas mucho un amor del pasado trata de hablar y llegar a un arreglo recuerda que los rencores no son buenos, también renuevas tu actitud y vuelves hacer deporte.

