Hijo de Chespirito rompe el silencio: su madre perdonó a Roberto Gómez Bolaños por la infidelidad | VIDEO

En una emotiva revelación que arroja nueva luz sobre una de las parejas más icónicas del espectáculo mexicano, Roberto Gómez Fernández, hijo del legendario Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" y Graciela Fernández, compartió detalles íntimos sobre el perdón de su madre ante la infidelidad de su padre y el inquebrantable amor que los unió.

La historia de amor de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández, la primera esposa de "Chespirito", comenzó en los inicios de sus respectivas vidas, mucho antes de que él se convirtiera en el fenómeno global que todos conocemos. Según Gómez Fernández, su madre conoció a Roberto desde muy joven.

Fue su hijo quien la describió como una mujer de espíritu libre en su juventud: "era una bala, tenía novios, fumaba". Sin embargo, fue el ingenio y el talento de Roberto lo que la cautivó profundamente. Ella presenció su ascenso desde sus humildes comienzos hasta alcanzar la cima del éxito como "El Chavo del 8", un fenómeno que lo catapultó a la fama mundial.

"Se enamoró de Roberto, de verlo desde abajo hasta ser el Chavo del 8, cuando era el más conocido", explicó Gómez Fernández, subrayando la profundidad de la conexión que compartían. A pesar de los desafíos y el inexorable paso del tiempo, el amor de Graciela por Roberto permaneció inalterable.

Crédito: @elaguila_gomez

Roberto Gómez Bolaños y su infidelidad

El quiebre en su matrimonio, causado por la infidelidad de Roberto, fue un golpe devastador para Graciela. Roberto Gómez Fernández, quien tenía 15 años en el momento de la separación, recordó el inmenso impacto que tuvo en su madre. Sin embargo, lo más notable fue la decisión de Graciela de no volver a tener pareja, una elección que, según su hijo, tomó desde temprana edad y mantuvo hasta sus últimos días. "No, ni tuvo novios ni nada, que sepamos. Tomó la decisión desde temprana hora de que no volvería a tener pareja", afirmó.

A pesar de la separación, el apoyo de "Chespirito" hacia Graciela nunca cesó. "Nunca dejó de apoyar a mi madre en lo económico; a mi madre nunca le faltó nada, pero ahí estuvo mi padre", reveló Gómez Fernández, destacando el compromiso continuo de su padre con el bienestar de su primera familia.

El relato de Roberto Gómez Fernández ofrece una perspectiva conmovedora sobre la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de un amor profundo para trascender incluso las mayores decepciones. Graciela Fernández falleció en 2013, un año antes que Roberto Gómez Bolaños en 2014, y según su hijo, el amor y el apoyo mutuo, a pesar de las circunstancias, perduraron hasta el final.