El truco viral para espantar las moscas y que se alejen de la comida | VIDEO

El verano es una de las épocas favoritas del año para muchas personas, pero también llega acompañada de animales cómo lo son las moscas, estos insectos que suelen ser un problema bastante usual en millones de casas, por lo que se buscan formas de erradicarlas de manera eficaz y rápida.

Las moscas no solo son molestas, también pueden ser un foco de infección ya que se paran en diversas superficies y después en alimentos que disfrutan desde los niños hasta los adultos, por lo que se recomienda mantener los espacios aseados, así es más fácil que estén libres de estos animalitos.

En redes sociales constantemente aparecen trucos de usuarios que aseguran tener la forma más fácil para eliminar o no dejar que las moscas lleguen hasta los alimentos, algunos incluyen remedios caseros, mientras que otros aseguran que solo se necesita lápiz y papel.

Es importante mantener una higiene adecuada para que no lleguen las moscas. Foto/freepick

¿Cuál es el truco viral para eliminar las moscas?

En diversas cuentas de usuarios en redes sociales se volvió viral un truco que asegura que solo es necesario tomar un lápiz y escribir en una hoja blanca el numero 68, en todos los espacios. En la grabación quienes ponen a prueba este consejo para eliminar las moscas colocan el documento en medio de las mesas en donde están todos los alimentos.

Cabe señalar que hay quienes también aseguran que el número que se debe escribir es el 58, pero en el video viral ahora mencionan que es el 68, por lo que hay varias opiniones al respecto. Según la teoría de este método anti moscas, describen que estos insectos tienen una visión peculiar, interpretan este señalamiento como una amenaza y no llegan a donde está.

Hay diversos consejos de limpieza para eliminar las moscas. Foto/freepick

¿Qué tan efectivo es el truco del número 68 para eliminar moscas?

Es importante mencionar que aunque este truco viral para asegurarse que las moscas no lleguen hasta las mesas o las superficies en donde se encuentran los alimentos, no tiene ningún respaldo científico que puntualiza que es verdad y que será efectivo, mientras que en los comentarios también hay quienes agregaron que lo pusieron a prueba y no funcionó y otros destacan que ellos si están cómodos con el resultado.

Mientras que también existen otros consejos de limpieza en donde explican que mantener el hogar libre de suciedad es lo principal para evitar que las moscas se acerquen, de igual forma las plantas aromáticas como la lavanda, la albahaca y la menta actúan como repelentes naturales.