De Piscis y Cáncer a Virgo, ellos son los signos más INFIELES; conoce el Top 6 con el que corres riesgo que te pinten los cuernos

No hay nada más doloroso que cuando alguien nos pone los cuernos, pues esta es una gran traición que no resulta fácil de aceptar ni mucho menos de trabajar, ya que ni las mujeres ni los hombres estamos listos para entender que la persona que más amamos nos traicionó con una infidelidad que, en muchos casos, lleva al truene definitivo o a quedarse de novios o esposos, ¡con falta de confianza!

Pues cuando se descubre una infidelidad no sólo hay tristeza de por medio, sino también mucho enojo, confusión y daños directos a la autoestima que nos llevan a preguntarnos si hay algo mal con nosotros o tratar de descubrir por qué lo que se tenía no fue suficiente para la otra persona.

¿Pero sabías que la astrología te puede decir si tu próxima pareja te puede ser infiel? Recuerda que los estudios con base en los planetas y el universo esconden más de lo que crees, entre eso están los rasgos de infidelidad; es decir, que con tan sólo saber el signo o la fecha de nacimiento de una persona puedes conocer cómo es en el amor y si existe o no la probabilidad de que te ponga los cuernos.

De acuerdo con la astrología, Piscis, Cáncer y Virgo son tres de los signos más infieles y con los que más hay que tener cuidado, pues un par de ellos encabezan la lista de riesgo, pero si quieres conocer más, aquí te compartimos el Top 6 de los signos que no conocen la fidelidad.

¿Cuál es el signo más infiel en una relación?

La astrología tiene claro que el signo más infiel y que jamás puede mantener una relación larga ante su falta de compromiso es Piscis, aunque es su instinto y parte de su naturaleza, es importante mencionar que cuando traicionan a su pareja no siempre es de una forma intencional, sino que está relacionado a su falta de autocontrol.

Este signo no sabe decir que no y de un momento a otro se deja llevar por el impulso y la atracción, sin embargo, es hasta después que se metieron con otra persona cuando "les cae el 20" y entonces empiezan a llenarse de culpa y arrepentimiento, algo que los lleva a ser ellos mismos quienes confiesan la infidelidad, ¡pero ya no hay vuelta atrás!

¿Cuáles son los 5 signos más infieles?

En el Top 5 de los signos más infieles y que no saben respetar una relación destacan Cáncer, Libra, Escorpio, Géminis y Virgo, quienes después de Piscis son de los que más hay que cuidarse en una relación, ya que se dejan llevar por las características de los infieles, o sea;

Miedo al rechazo

Ansiedad

Búsqueda constante de aprobación

Celos

Autoestima baja

Atracción por la adrenalina y la pasión

Que son buenos en el chantaje emocional con sus parejas para que perdonen la infidelidad.

¡Cuídate de ellos! (Foto: Pexels)

Pero si quieres conocer más de las personalidades de cada uno de estos signos, aquí te compartimos lo que tienes que saber para que protejas tu corazón y si sales con alguno de ellos, ¡para que te prepares ante una posible infidelidad amorosa!

Pues si bien es cierto que la astrología no tiene comprobación científica, algunos creen que con ella se pueden identificar los rasgos de personalidad de una persona.