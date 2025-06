Cómo usar el aceite con semillas de linaza para cuidar el cabello decolorado, el mejor secreto de belleza de Michelle Salas

Michelle Salas no sólo es experta en moda, sino también en cuestiones de belleza y por eso se ha convertido en una referente. En abril pasado, la influencer captó la atención porque dio a conocer su nuevo cambio de look: dejó atrás el cabello rubio porque se lo tiñó de castaño para apegarse al tono natural de su cabello y evitar las decoloraciones.

La elección de Michelle Salas, de 35 años de edad, va más allá de una cuestión de belleza porque en una historia en Instagram expuso que una de sus metas es tener un cabello sano. Debido a su trabajo, esto resulta complicado, así que reveló que tiene un aliado para lograr esto: el aceite de semillas de linaza.

“Estoy en este punto en el que estoy tratando de cuidar mi cabello al máximo. Desde que me lo pinté, siento que ha habido una diferencia porque, obviamente, decolorártelo no ayuda mucho a la causa. Entonces, desde que no lo estoy decolorando, lo noto más sano; también estoy tratando de no usar tantas tenazas, aunque por trabajo las tengo que usar”, explicó Michelle Salas.