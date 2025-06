Ni Cobá ni Calakmul, esta es la pirámide de los Tepoztecos oculta en los cerros de Morelos, ¿cómo visitarla gratis?

Enclavada en el corazón de la Sierra del Tepozteco, la pirámide dedicada a Ometochtli-Tepuztécatl, deidad del pulque y la fertilidad, emerge como uno de los destinos arqueológicos y ecoturísticos más fascinantes de México. A pocos kilómetros de la Ciudad de México, este monolito de piedra no solo conecta con el pasado prehispánico, sino también ofrece vistas panorámicas que quitan el aliento, atrayendo a miles de visitantes en busca de aventura.

La Pirámide del Tepozteco se sitúa en la cima del cerro del mismo nombre, a unos 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar, y es uno de los principales atractivos del Pueblo Mágico de Tepoztlán. Construida entre 1150 y 1350 d.C. por la cultura tlahuica, esta edificación es un testimonio de la avanzada ingeniería y la profunda cosmovisión de sus constructores. Su acceso, aunque exigente, recompensa con una experiencia inigualable que combina ejercicio físico con el contacto con la naturaleza, así como una dosis de historia prehispánica.

Cómo llegar a Tepoztlán

Desde la Ciudad de México: La forma más común es tomar la Autopista México-Cuernavaca (México 95D) y desviarse en la salida a Tepoztlán/Oaxtepec. El trayecto en coche dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos, dependiendo del tráfico. También existen autobuses directos desde la Terminal de Autobuses del Sur (Taxqueña) que te dejarán en el centro de Tepoztlán en aproximadamente 1 hora y media.

Desde Cuernavaca: El viaje es mucho más corto, alrededor de 25-30 minutos en coche o autobús. Hay transporte público regular desde el centro de Cuernavaca. Una vez en Tepoztlán, la base del sendero hacia la pirámide se encuentra al final de la calle "Camino al Tepozteco", una vía adoquinada que inicia muy cerca del mercado y la plaza principal. Puedes llegar caminando desde cualquier punto del pueblo.

La Pirámide del Tepozteco se sitúa en la cima del cerro del mismo nombre. Crédito: INAH

El ascenso a la Pirámide: preparación y consejos

El sendero hacia la pirámide es una caminata vigorosa de aproximadamente 2 kilómetros, con una pendiente considerable y escalones irregulares. La duración promedio del ascenso es de 45 minutos a 1 hora y 30 minutos, dependiendo de tu condición física. Hay personas que cuentan, tardaron hasta 3 horas en subir. Por ello, es indispensable que sigas estos consejos:

Calzado Adecuado: Imprescindible llevar tenis o botas de senderismo cómodas con buena tracción. Evita sandalias o zapatos planos.

Agua y Snacks: Lleva suficiente agua para mantenerte hidratado. También puedes llevar barras energéticas, fruta o cualquier snack ligero. En la base y a lo largo del sendero encuentras pequeños puestos donde venden bebidas y algunos alimentos, pero es mejor ir preparado.

Ropa Cómoda: Viste ropa ligera que te permita moverte con facilidad. Considera llevar un suéter ligero o chaqueta, ya que en la cima puede hacer más viento o ser más fresco.

Protección Solar: No olvides sombrero o gorra, lentes de sol y protector solar, especialmente si visitas durante las horas centrales del día.

Condición Física: Evalúa tu condición física. Si bien el sendero es apto para la mayoría de las personas, aquellos con problemas de rodillas, corazón o movilidad limitada deben considerar si es un ascenso apropiado.

Mochila Pequeña: Una mochila ligera es ideal para llevar tus pertenencias y tener las manos libres.

El sendero hacia la pirámide es una caminata vigorosa de aproximadamente 2 kilómetros. Crédito: @CentroINAHMorelos

Horarios, tarifas y reglas de la zona arqueológica Pirámide del Tepozteco

El sitio arqueológico de la Pirámide del Tepozteco es administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Generalmente, el sitio está abierto de martes a domingo, de 9:00 a 16:00 horas. El último acceso permitido suele ser alrededor de las 15:00 horas, para permitir a los visitantes realizar el descenso antes del anochecer.

Existe una cuota de entrada al sitio arqueológico para extranjeros y nacionales (con excepciones para estudiantes, maestros y personas mayores con credencial). La entrada es completamente gratuita para todas las personas, pero tienes que cumplir con ciertas reglas.

Recuerda que está estrictamente prohibido el uso de drones, así como fumar o consumir bebidas alcohólicas dentro del sitio arqueológico. Tampoco podrás llevar a tus mascotas aunque vayan en una transportadora. También se pide a los visitantes no tocar las estructuras, no salirse de los senderos marcados y no dejar basura.