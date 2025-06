Horóscopo julio: predicciones para Libra en salud, dinero y amor; ¿qué le depara al signo?

Comienza un nuevo mes y con él también llegan las predicciones para los signos del Zodiaco y siendo Libra uno de los más consultados por nuestros lectores, es tiempo de hacerte saber lo que vendrá para los nacidos entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre, en el amor, el dinero y la salud para el mes de julio 2025.

Es importante que tomes nota de todo lo que vendrá para ti en este mes y que si hay algo que puedas considerar negativo, lo aproveches para el aprendizaje y que no vuelvas a cometer el mismo error; sin embargo, todo lo que sea positivo, recíbelo a manos llenas y con la mente abierta, decretando que esto te ocurra más veces de las que el universo lo tiene planeado para ti.

Tu horóscopo Libra predice bajo la carta del Emperador, la influencia e impacto de una figura con una energía masculina fuerte y decidida, que puede ser tu propia energía; deberás encarar el temor de lo que siempre da lo nuevo y aprovecharlo para evolucionar. Julio tendrá abundancia, salud y amor, pero tendrás que equilibrar tu ser para que las cosas salgan como tienen que salir para este mes, Libra.

Decidir trabajar para tu propio beneficio, marcar la estrategia, la técnica, sentirte muy a gusto con lo que has conseguido porque entiendes que cada paso que has dado, que cada decisión que has tomado te ha acercado más a tu objetivo y eso es lo que vas a sentir en el mes de julio, como un reconocimiento de tu propio valor y de tu propia estructura bien contemplada que te ha llevado a resultados, sobre todo en lo profesional

Imagen creada con IA, ChatGPT

¿Cómo le irá a Libra en julio 2025?

Las y los tarotistas especialistas en este tema zodiacal, predicen que para el mes de julio Libra se dará cuenta de todo lo que ha conseguido y se asentará en esos logros para marcar el camino hacia algo nuevo. En este sentido, si ya había salido la carta del Emperador para ti, en la que predomina esta energía masculina con fuerza y determinación, también te llevará a otros caminos que se presentan en estas cartas:

Tres de bastos : Es la carta de la ambición, del planear muy bien cuáles serán los siguientes pasos. Estarás satisfecho y orgulloso de todo lo que has conseguido, mirando hacia lo que te espera en el futuro . Te querrás aventurar en otro proyecto. También puede ser que la influencia de un hombre como el Emperador , alguien con una estructura decidida, que ya ha logrado mucho y sabe lo que quiere te ofrezca la posibilidad de viajar o de cruzar el horizonte en un viaje, travesía o hacerlo a nivel profesional, expandirte.

: Es la carta de la ambición, del planear muy bien cuáles serán los siguientes pasos. Estarás y orgulloso de todo lo que has conseguido, mirando hacia lo que te espera en el . Te querrás aventurar en otro proyecto. También puede ser que la de un hombre como el , alguien con una estructura decidida, que ya ha logrado mucho y sabe lo que quiere te ofrezca la posibilidad de o de cruzar el horizonte en un viaje, travesía o hacerlo a nivel profesional, expandirte. Carta del carro : En julio , hay una energía en ti de avance, de tomar las riendas de tu vida, de moverte . Hay movimiento por trabajo, por ocio, hay ganas de actuar , de decidir, de continuar avanzando en tu camino profesional. Es una carta de coherencia , alineado con tu mente, tu corazón y tu acción, sólo verás el camino llano para poder ir hacia tu meta.

: En , hay una energía en ti de avance, de tomar las riendas de tu vida, de . Hay movimiento por trabajo, por ocio, hay , de decidir, de continuar avanzando en tu camino profesional. Es una carta de , alineado con tu mente, tu corazón y tu acción, sólo verás el camino llano para poder ir hacia tu meta. Rey de bastos: Llega de forma abrupta la influencia de una persona con ganas de avanzar contigo, puede ser a nivel profesional o a nivel sentimental. Te liberas de cualquier carga emocional que te estanca para avanzar convencido de lo que quieres.

¿Cómo le irá a Libra en el dinero en julio 2025?

Encontrarás un balance, Libra, aprendiendo cosas que te gustan, focalizando la energía en algo que tú veas crecer, pero para ti. En el tema profesional, tienes la posibilidad de comenzar a generar ingresos con tus proyectos propios, lo cual traerá abundancia a tu vida. Trata de aprovechar las cartas positivas que te salieron en este tarot que presenta para el mes de julio Bika Moon, en donde desarrollarás en muchos niveles tu potencial.

El movimiento en el trabajo, haciendo viajes, aplicando todo lo que aprendas a los lugares a los que vayas, a esa persona que se aparecerá en tu vida para hacerte crecer y seguir con esta evolución. Para ello, deberás dejar atrás eso que te ata, porque de lo contrario, no podrás continuar con eso que vienes planeando desde hace tiempo para seguir adelante.

¿Cómo le va a Libra en el amor para el mes de julio 2025?

Lo que consigues fortalecer, Libra, es lo que dejas en el pasado, algo que supone tensión en tu vida sentimental; si bien se habla de la figura con energía masculina en la carta del Emperador, esto también puede suponer algo positivo para ti, al deshacerte de esos sentimientos por alguien que traía algo negativo a tu vida y que, de alguna manera, frenaba también el avance en tus distintos proyectos personales.

Lo que te manipulaba, lo que no te liberaba, sin permitirte hacer lo que te gusta, quedará atrás para que puedas crecer y disfrutar tu vida, planear lo que tú quieres, sin ataduras. Estás sola o solo, pero no es un entorno negativo, al contrario, estás encontrándote con tu interior, trabajando el desapego y si obsesión por algo que no puede ser.

¿Cómo será la salud de Libra en julio 2025?

Te ves de otra manera, aprovechas la oportunidad de crecer, algo que viene bien a tu salud, sobre todo tu salud mental. Mantener este equilibrio en tu interior, provocará que no padezcas de tantas enfermedades así haya cambios de clima, sobre todo en las vías respiratorias, tomando en cuenta las lluvias y los cambios intempestivos de temperatura.

¿Cuáles serán los desafíos de Libra en julio 2025?

Entre los posibles desafíos o retos para Libra en julio, es que quizá te quedes en la confusión mental de que en tu camino de vida quedarán obstáculos que todavía no logras superar. Eso puede hacerte dudar de tu potencial, pero eres suficientemente independiente en lo espiritual, en lo económico y en lo sentimental, estás luchando contra tus propios fantasmas, pero puedes contra ellos.

Frente a los retos, deberás mantenerte en calma, con presencia y sin romper el centro que mantiene en equilibrio tu centro. Quizá sea tu propia mente la que te establezca estas murallas, sin embargo, concéntrate en tu interior, en tu centro, afróntalo desde la presencia y la serenidad que te caracteriza.