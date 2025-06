Horóscopo julio: predicciones para Escorpión en salud, dinero y amor; ¿qué le depara al signo?

Julio es un mes importante porque marca el inicio del segundo semestre del año y para este 2025, lo que este mes le depara a los Escorpión es el desapego, el valor a nosotros mismos y el no volver a tropezar con la misma piedra. Los nacidos entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre, tendrán un mes de reflexión en el que deberán aprender a valorarse a sí mismos, a pensar primero en ellos y a no volver a un lugar en el que no fueron nada felices.

Con la carta del Caballero de Copas, que es la que rige tu signo para este mes de julio 2025, nos damos cuenta que podría reaparecer en tu vida una persona que aplicó un ghosting, es decir, que desapareció sin decir nada, sin dar una explicación, que se borró del mapa de tu existencia y ahora regresa para perturbar tu mundo. Debes aprender a decir no en este mes de julio para que tu salud mental no se vea afectada.

Las cartas de Escorpión para julio 2025

Para este mes de julio habrá situaciones que te pondrán en un escenario complicado, sobre todo en el plano sentimental. Para que tomes nota de todo lo que te espera, Escorpión, para este año, te compartimos las cartas que difunde una de las tarotistas más reconocidas, Bika Moon, quien revela que para el inicio del segundo semestre del año, las cosas se podrían poner color de hormiga en lo sentimental:

: Se cierra un capítulo de dolor, al aparecer también el 10 de espadas, se pone al sufrimiento, es gracias a que esta persona vuelve a tu vida y vuelve de una forma muy rápida, decidido a solucionar las cosas y a dejarte sin dudas. Ese se desvanece y aunque las cartas no dicen lo que decidirás, sí indican que tienen intenciones de retomar la relación en donde la dejaron. Ves la luz y te liberas de esos . La rueda de la fortuna: Aparece junto con la reina de oros, que significa que la aparición de esta persona supone un cambio de ciclo, que tú mueves la balanza para donde quieres que ahora si cargue. Puedes perdonar sin retomar nada, pero también puedes decidir si continúas tu camino con esta persona. Cualquier cosa que decidas, deberás hacerla bajo el convencimiento de que será lo mejor para ti.

¿Cómo le irá a Escorpión en el amor en el mes de julio 2025?

Deberás estar atento de una persona que regresará a tu vida después de haberte dejado sin explicación alguna. Esta persona reaparecerá para ofrecerte disculpas, para darte una explicación del porqué se fue; te dejó inseguridades, miedos y fantasmas que no te permiten avanzar.

La intención es clara: reconciliarse y explicarte con cierta humildad lo que sucedió, aunque quedará en ti si lo perdonas o no o si entiendes o no su explicación para poder avanzar con tu vida.

¿Cómo le irá a Escorpión en el tema de la salud en el mes de julio 2025?

La salud mental y la estabilidad serán importantes este mes de julio 2025, después de que decidas lo que harás con la presencia de esta persona en tu vida. Al decidir, podrás tener una mejor salud mental, el cabello volverá a la normalidad y dejará de caerse y sobre todo tendrás certeza en tu vida, algo que no tenías al no saber nada de la persona que te dejó a la deriva y sin explicación alguna.

Cuida el estómago porque a causa del estrés, podrías presentar alguna especie de colitis nerviosa o gastrocolitis al no comer alimentos a tus horas.