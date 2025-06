Ni el hotel California ni la Posada del Sol, este es lugar más embrujado de Guanajuato donde podrás hospedarte

En el corazón de Guanajuato, donde las leyendas se entrelazan con la historia, se alza una construcción que desafía el tiempo y la lógica: el Hotel Castillo de Santa Cecilia. Pues lejos de ser una simple edificación, este hotel es un testigo mudo de sucesos inexplicables, presencias inquietantes y una atmósfera que hiela la sangre.

Y es que este lugar no solo ofrece hospedaje, sino una experiencia única para las y los amantes de lo paranormal, pues se dice que detrás de sus muros medievales late una historia que desafía a los vivos. Los origenes del sitio se remontan a 1686, cuando era parte de la hacienda de beneficio de San Francisco Javier, dedicada a la metalurgia durante la época colonial.

Con la decadencia minera minera, sus instalaciones fueron transformadas en albergue y hospital en 1916, aunque cerró poco después. En 1951, el empresario Manuel Quezada Brandy adquirió los terrenos, incluida una mina abandonada llamada Santa Cecilia, y un año después inauguró un imponente hotel con apariencia de castillo medieval.

La estructura, hoy restaurada por la familia García, cuenta con más de 100 habitaciones, salones para eventos y un estilo arquitectónico que mezcla lo moderno con detalles de la Edad Media. Se tiene registro de que famosos como Cantinflas, María Félix, Celia Cruz, los reyes Juan Carlos y Sofía, e incluso la reina Isabel II se hospedaron ahí.

¿Cuál es la historia del hotel Castillo Santa Cecilia?

A pesar de que este lugar ostenta fama y lujo, el Castillo de Santa Cecilia es también conocido por sus fenómenos inexplicables y esto no resulta extraño para las y los expertos en el tema paranormal, pues se dice que los ecos del pasado continúan resonando entre sus densos muros, lo que ha dado lugar a fenómenos aterradores que nadie puede explicar.

Aunque su fachada majestuosa y su historia de lujo lo pintan como un refugio para la realeza, el Castillo de Santa Cecilia guarda una reputación mucho más oscura entre los que se atreven a pasar la noche entre sus muros.

Cuando cae la noche y el bullicio de los turistas se disuelve en el viento, comienzan a escucharse relatos que hielan la sangre; se dice que en sus pasillos y jardines se manifiesta la figura fantasmal de una niña pequeña, de no más de tres o cuatro años, que juega sola en un columpio negro. A veces sonríe. A veces, simplemente desaparece, pero siempre logra impresionar a los huéspedes que la encuentran.

Además, varias personas han sentido la inquietante caricia de presencias invisibles que parecen seguirlos o vigilarlos en silencio, mientras la temperatura en ciertos rincones cambia abruptamente sin motivo aparente. Durante la noche, se escuchan sonidos que retumban en la quietud: puertas que se abren y cierran sin intervención humana, risas lejanas y susurros que parecen llegar desde otra dimensión.

Como si eso fuera poco, en las ventanas del castillo han aparecido misteriosas cruces hechas con aceite; nadie sabe quién las hace ni por qué, pero hay quienes las interpretan como signos de protección o advertencias sobre algo oscuro que habita en el lugar. Estas historias, aunque increíbles, cuentan con múltiples testimonios que las respaldan, aunque las pruebas físicas siguen siendo inexistentes. La historia del Castillo de Santa Cecilia comienza en 1686, cuando la Hacienda de Beneficio de San Francisco Javier operaba en la región, dedicada a la extracción y procesamiento de metales preciosos.

La leyenda de la habitación 403 del Hotel Santa Cecilia

Pero esos no son los únicos fantasmas que rondan la antigua morada, pues existe un rincón en particular que ganó fama por su carga energética: la habitación 403. Huéspedes relatan que la puerta se abre en medio de la noche, aún estando firmemente cerrada y con seguro, por lo que el sonido de la perilla girando lentamente ha despertado a más de uno, solo para descubrir el pasillo vacío.

También se dice que hay una presencia no identificada parece habitar el cuarto y aunque no se deja ver, es palpable. Algunos dicen que se sienta en la cama mientras ellos intentan dormir; otros, que permanece de pie junto a la ventana, inmóvil. De la misma forma, la habitación a veces se llena de sonidos que no deberían estar allí: pasos que cruzan el suelo sin que nadie camine, susurros que no se pueden entender del todo, pero que se sienten muy cercanos.

Desde que se rumora que un crimen violento ocurrió en esa misma habitación, historia que el hotel jamás ha confirmado ni desmentido, el cuarto 403 se ha transformado en un núcleo de misterio. Algunos lo piden por morbo, por el deseo de experimentar algo inexplicable, en cambio hay otras personas que al conocer los relatos, lo evitan a toda costa. Su número ya provoca cierto escalofrío, pero lo verdaderamente inquietante es lo que muchos aseguran haber vivido tras cruzar su puerta.

¿Dónde se encuentra el Hotel Castillo Santa Cecilia? | MAPA

El Hotel Castillo de Santa Cecilia se ubica a las afueras del centro histórico de Guanajuato, su dirección exacta es: Camino a la Valenciana Km?1, Colonia San Javier, 36020 Guanajuato, Guanajuato, México. Está aproximadamente a 1,3?km del centro de la ciudad, alrededor de 5 a 6 minutos en coche desde lugares como el Callejón del Beso o la Alhóndiga de Granaditas y a unos 23?km del Aeropuerto Internacional del Bajío.