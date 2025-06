Nana Calistar: horóscopo de HOY 27 de junio, dos signos recibirán dinero extra antes del lunes

Dos signos del zodiaco tendrán un fin de semana lleno de emoción y de aventura. Nana Calistar nos trae las predicciones de los horóscopos para los signos zodiacales hoy 26 de junio. Los astros tienen un mensaje importante para ti, además hay dos signos que recibirán dinero extra.

Nana Calistar horóscopo hoy

Piscis

Aguas con lo que te llevas a la boca porque subirás de peso en este mes que inició, cuida mucho tu alimentación y ejercítate más, aunque estés en los huesos necesitas moverte por tu salud. No permitas que las cosas se salgan de curso y se mas observador en caso de tener pareja porque hay una persona que se le está acercando un friego y no tiene buenas intenciones hacia tu pareja. Amor del signo de escorpión o cáncer está por entrar a tu vida, es igual que tú.

Acuario

Se vienen días de cambios en los cuales tu economía comenzará a mejorar en todos los aspectos, pero deberás de cuidar mucho en que estás gastando tus ahorros. Dale un cambio a tu vida y deja de seguir haciendo las mismas cosas o de lo contrario seguirás obteniendo siempre los mismos resultados. Si tienes una relación cuídate de celos y desconfianza, no hagas tormentas en vasos de agua porque terminarás por fastidiar a tu pareja.

Capricornio

Cuidado con infecciones las cuales estarán a la orden del día, sobre todo gripas y problemas respiratorios. Se viene la posibilidad de un viaje con la familia que te va a beneficiar mucho y los mantendrá más unidos que nunca. Vienen cambios muy grandes en tu vida que te harán madurar, quererte un friego y comenzar a ver más por ti antes que los demás. Semana en que regresarán pensamientos pesimistas, estarás en las tristezas a causa de tonterías.

Sagitario

Si notas a tu pareja distante analiza qué has hecho bien y que no, tal vez no sea tu culpa y tú te estás flagelando por algo que no hiciste. Toda la semana se muestra perfecta para rectificar errores y buscar la manera de no volver a cometerlos, ten cuidado con andar de hocico suelto, no cuentes planes ni metas que tengas porque te van a salar todo el pex, la gente es muy envidiosa y quiere dañarte. Aguas con lo que comas problemas gástricos en puerta.

Escorpión

Viene un viaje en puerta y posibilidades de conocer a nuevas personas que se quedarán para siempre en tu vida, éxitos y fortuna te siguen, pero necesitas saber abrir bien tus ojos para aprovecharlos y trabajar para conseguirlos, las depresiones quedarán en el pasado. Etapa muy perra, has madurado mucho y prueba de eso es que te dañan y ya ni sientes el golpe, nomás pones tu mejor cara para recibirlo y de esto se trata la vida.

Libra

Aguas con pérdidas materiales estarán a la orden del día. Invitación al cine o a salir a cenar con amistades a mediados o finales de semana, disfruta la convivencia. El amor está por tocar tu puerta, pero llévatela tranquila no presiones lo que está naciendo o vas a asustar a la otra persona, que no te veas como una persona urgida y necesitada de caricia, aprende a no aflojar tan pronto para que te puedan valorar y se ingre más la víctima.

Virgo

Dolores de espalda y riñones, deja de tomar tanto café o refresco porque te está dañando un buen, toma más agua y cuida lo que comes y bebes. Vienen cambios muy perros en tu vida, te darás cuenta quienes de tus amistades valen la pena y a quienes mandarás en moto a rumbarle a la fregada. Si bien es cierto que el físico es importante, aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu pareja.

Leo

Si ya una vez te dañaron no permitas que lo vuelvan hacer, pon tu mirada en tu objetivo y ves tras él, cuídate de vecinos andan ladrando mucho de ti. Te desprenderás poco a poco de esa ingenuidad que te ha caracterizado todo este tiempo y eso se debe a que ya te diste un buen golpe que te ha hecho despertar, deja de seguir humillándote y arrastrándote por personas que no te quieren, no te valoran y no hacen ni madres por acercarse a ti y verte bien. Los astros tienen un mensaje para ti. Foto: Copilot

Cáncer

Si tienes una relación no la descuides por atender tontería y media que no te va a dejar nada de provecho o busca un balance entre el tiempo que le dedicas a tu pior es nada y el tiempo que le dedicas a tus hobbies o tus cuestiones. Recibirás una noticia muy perra que te va a hacer cambiar tu forma de ser y forma de ver la vida, mantente atento y atenta y trata de aprender de cada situación que se te presenta en la vida.

Géminis

No es momento de pensar en el pasado sino de centrarte solo en tu presente que es lo que importa en este momento en tu vida. Si estas soltero o soltera no te desesperes que en este momento no es oportuno para consolidar una relación, necesitas aprender a ver más por ti y cuidar más tu parte física antes de dar el siguiente paso para aflojarle a alguien, la caricia sin duda alguna constituye una parte importante en tu vida.

Tauro

Aguas con amores a distancia, no te enredes en esas cuestiones o de lo contrario vas a terminar bien lastimado o lastimada, recuerda que cuando hay interés la distancia no es más que un boleto de avión o una llamada de teléfono. Semana intensa, pon en claro ya tus sentimientos y define qué es lo que quieres en tu vida y cómo vas a lograrlo, no esperes a que las cosas vengan a ti, necesitas ir tú tras ellas. Cuídate de traiciones por parte de tus amistades.

Aries

Todos esos planes que has hecho en tu economía y tus proyectos están por hacerse realidad, pero no te atontes, no bajes la guardia, recibirás llamada de una persona especial. Amistades perdidas regresa, amores del pasado comenzarán a quedar en el olvido. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, deja de martirizarte y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal.