Atole de avena con cacao: aprende a preparar esta RECETA llena de proteína que te ayudará a ganar fuerza y te quita el frío

En la búsqueda de alimentos que ayuden a aumentar la masa muscular, muchas personas no imaginan que un platillo típico de la cocina mexicana podría ser un gran aliado, el atole de avena con cacao. Y es que, además de ser una bebida reconfortante, esta combinación puede convertirse en una fuente de proteína y nutrientes esenciales. Y no imaginas lo sencillo que es prepararlo, para que de paso te quite el frío.

Con las proporciones adecuadas, este atole puede servir como desayuno energético o como colación post-entrenamiento. Tan solo, la base del atole, la avena, contiene entre 5 y 6 gramos de proteína por porción y es rica en fibra soluble, lo que ayuda a mantener la saciedad y la salud digestiva.

Si se prepara con leche de vaca o vegetal fortificada, el contenido proteico puede aumentar hasta 8 gramos por taza, dependiendo del tipo de leche. Mientras que el cacao puro, además de ser rico en antioxidantes, ofrece una pequeña cantidad de aminoácidos. Aunque su aporte proteico es modesto, mejora el perfil nutricional de la bebida sin añadir azúcares refinados.

Este delicioso atole puede enriquecer aún más su valor si se le añade un scoop de proteína en polvo, semillas de chía o linaza molida, e incluso una cucharada de crema de cacahuate o almendra. Recuerda siempre buscar la asesoría de un experto para que te ayude a llegar de la mejor forma a los resultados que buscas.

Con las proporciones adecuadas, este atole puede servir como desayuno energético | Foto: Freepik

¿Cómo se prepara el atole de avena con cacao?

Ingredientes (para 1 taza):

1 taza de leche (animal o vegetal)

1/3 taza de avena en hojuelas

1 cucharada de cacao puro

1 cucharada de chía o linaza molida

Endulzante natural al gusto

1 scoop de proteína en polvo (opcional)

Preparación:

En una olla a fuego medio, se calienta la leche y se añade la avena. Una vez que la mezcla comience a espesar, se incorpora el cacao y se revuelve constantemente. Se agregan las semillas, el endulzante y, si se desea, la proteína en polvo (fuera del fuego para evitar grumos). El resultado es un atole espeso, reconfortante y altamente nutritivo.

Bebé este atole calientito y lleva una dieta saludable el resto del día | Foto: Freepik

¿Es buena la avena con cacao?

Especialistas en nutrición subrayan que el atole de avena con cacao puede ser una opción funcional para quienes entrenan y desean mejorar su composición corporal, ya que es una forma práctica y deliciosa de consumir proteína, sobre todo si se enriquece con ingredientes estratégicos.

Este giro saludable a una bebida tradicional demuestra que los alimentos típicos, bien combinados, pueden formar parte de una dieta moderna orientada al rendimiento físico y la salud muscular.