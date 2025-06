Ni Compostela ni Jala, el pueblo mágico con manglares y cocodrilos para visitar en las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano son una invitación a realizar viajes que permitan expandir horizontes, vivir nuevas experiencias y descubrir lugares en los que se pueda estar en contacto con la naturaleza. Como San Blas, uno de los pueblos mágicos de Nayarit con una amplia variedad de riquezas naturales que son el hogar de cocodrilos y aves que conviven en armonía con turistas que buscan relajarse y aquellos amantes de los deportes extremos.

Cuando se trata de tranquilidad y aventuras, San Blas ha logrado el equilibrio perfecto con sitios que prometen regalar grandes experiencias a toda la familia. Con lugares llenos de historia y tradiciones para quienes buscan largas caminatas mientras se toman su tiempo disfrutando de la gastronomía local, hasta sitios rodeados de naturaleza en los que los cocodrilos se hacen presentes dando un espectáculo natural con su sola presencia.

San Blas, el pueblo mágico con impactantes escenarios naturales

Bahías, puntas, farallones, esteros entre junglas y selvas, cantos de aves y flores, son sólo un poco de la naturaleza que regala a San Blas sus sonidos, colores y aromas que van de la mano con sitios llenos de historia. En este sitio uno de los lugares que visitar es el parque nacional “La Tovara” y el Cocodrilario Kiekari, en éste último se podrá aprender más sobre los cocodrilos, su importancia para el medio ambiente, cuidados y dejar de lado los mitos.

El parque nacional “La Tovara” y el Cocodrilario Kiekari, sitios para visitar en San Blas. Foto: FB @XLIIAyuntamientoDeSanBlas

Este pueblo mágico también es uno de los lugares preferidos para la observación de aves gracias a su diversidad de hábitats que incluyen selvas tropicales, mar y playa, manglares y marismas, esteros y lagunas que se pueden visitar con excursiones en lancha a través de los manglares, por mar abierto o en senderismo, lo que también permite conocer los pueblos de la costa y la montaña. De acuerdo con su sitio web, San Blas también es el paraíso para los amantes del surf gracias al tamaño de sus olas.

Para quienes buscan caminatas y disfrutar del pueblo mágico, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, “La Marinera”, es un imperdible. Su nombre se debe a que los marinos acudían pidiendo seguridad para sus peligros viajes en altamar. El fuerte de la Contaduría es otro de los sitios para visitar en San Blas, se ubica en el cerro de Basilio.

¿Cómo llegar a San Blas en Nayarit?

En automóvil, desde Mazatlán hacia Tepic se debe tomar la carretera internacional No. 15 de cuota o libre y desviación a San Blas por la carretera No. 54.. O bien, desde Tepic se conduce por la carretera internacional No. 15 de cuota o libre para desupués tomar la desviación a San Blas por la carretera No. 54. Finalmente, desde Puerto Vallarta a San Blas conducir por la carretera estatal No. 200, en Las Varas tomar la desviación que marca Zacualpan para tomar la carretera interestatal No. 16.