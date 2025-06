Nana Calistar horóscopo de HOY 25 de junio, Capricornio y Virgo reciben una sorpresa

Nana Calistar nos cuenta los secretos de los astros y el mensaje que tienen para ti. El horóscopo de hoy nos dicen que habrá más fortuna para algunos signos del zodiaco.

PISCIS 25 de junio

Aguas con pasar osos esta semana, porque podrías meter la pata en frente de alguien importante y luego ni cómo componerla. Se viene una conexión con alguien cercano, podría empezar como amistad y prender la llama, pero problemas familiares o viejos fantasmas podrían meter su cuchara y alejarlos. No te dejes pisotear por nadie, que tú vales un chingo, aunque a veces se te olvide...

ACUARIO 25 de junio

Ya suelta el costal del pasado, que cargar lo que ya se fue nomás te está jalando pa’ atrás. Vienen días buenos, pero necesitas ponerte las pilas porque tus sueños no se van a cumplir solitos. Hay chance de fiesta, borrachera y… pues sí, de que termines encamado con alguien que apenas estás conociendo —tú bien sabes cómo eres cuando se te sube el ánimo.

CAPRICORNIO 25 de junio

Ya deja de idealizar a esa persona, porque estás viendo puro espejismo. Si no te da lo que necesitas, deja de andar rogando y empieza a valorar tu tiempo. Amor no es estar esperando a que decida si sí o si no, eso no es amor, es castigo. Inicia un nuevo ciclo y mándale a volar a todo aquel que no sume. Hay gente que nomás estorba y no te deja avanzar. La vida ha sido medio injusta contigo.

SAGITARIO 25 de junio

No seas malagradecido con quien ha estado cuando más lo necesitabas. Esos que te tendieron la mano sin esperar nada a cambio valen más que mil “amigos” de peda. Traes molestias en estos días porque alguien no se decide y te tiene como peón en su juego emocional… y tú dejándote. Ponle un alto o te vas a seguir sintiendo como el plato de segunda mesa..

ESCORPIÓN 25 de junio

Prepárate porque vienen cambios que te van a mover el tapete: papeleos que por fin se resuelven, trámites que salen y te alivian el camino. Pero ojo, que en lo económico habrá momentos apretaditos, así que no te emociones de más con las compras. Te vas a enterar de una ruptura amorosa y una amistad va a necesitar de tu hombro, pero no te claves con broncas ajenas si tú andas arrastrando las tuyas..

LIBRA 25 de junio

Ya bájale a tu martirio personal, que no estás pa’ andar cargando culpas que ni al caso. Tienes todo para ser feliz, pero te encanta darle vueltas a lo que no fue. Estos días vas a andar medio apachurrado, porque muchas cosas no salieron como planeabas, pero recuerda: tu actitud es la clave pa’ que el universo te haga caso. A veces das mucho qué hablar porque cambias de opinión como de ropa interior, y eso confunde a quien te quiere.

VIRGO 25 de junio

Ponte más trucha con tu familia, porque te van a necesitar más que el gas en la mañana. Eres el pilar, la luz, el que da dirección, así que no te me caigas. La vida nomás es una, y no viniste a quedarte con las ganas; si algo te llama, hazlo, porque a veces es mejor arrepentirse que vivir con la espinita. Una amistad se alejará por chismes baratos que alguien le llevó, ni modo, que se vaya quien no confía. Hoy es un día de fortuna para los signos del zodiaco. Foto: Copilot

LEO 25 de junio

Se vienen cambios bravos y oportunidades que no se ven todos los días, entre ellas nuevas ofertas de chamba o ajustes en tu puesto y horarios. No te me confíes, porque también se ven infecciones y malestares rondando tu salud, así que no te expongas tanto a los cambios de clima ni te andes comiendo cualquier cosa en la calle, no todo lo que huele rico cae bien.

CÁNCER 25 de junio

Se te van a acomodar unos documentos o trámites que tenías pendientes, y no solo eso, sino que podrías descubrir algo fuerte de alguien muy cercano. Te va a costar creerlo, pero los hechos hablarán solitos. No te sientas menos en cuestiones del amor; sí, has tropezado feo y varias veces, pero eso no define lo que viene. Ya está escrita tu felicidad, nomás necesitas abrir bien los ojos y dejar de buscar en donde no es.

GÉMINIS 25 de junio

Tú no tienes pelos en la lengua y eso es bendición… y cruz. Hablas sin filtro y a veces tus palabras son más filosas que navaja, así que cuidado, no todos aguantan tu verdad. Eso sí, tu capacidad para defender lo tuyo es envidiable. Se ve entrada de dinerito, tal vez no millones, pero sí un respiro pa’ tus gastos. Si tienes pareja, podrían haber broncas por un mensaje, llamada o chisme malintencionado que se cruce en el camino.

TAURO 25 de junio

Estás viviendo una etapa de altibajos que te tiene con el corazón hecho bola. Unos días sientes que puedes con todo y otros ya ni el café te levanta. Pero tranqui, que esto es parte del proceso. Necesitas ponerle más coco y no dejarte vencer por los envidiosos que te quieren ver caer. Hay gente que no soporta verte brillar y se la pasa tirando indirectas, pero tú sigue en lo tuyo, que al final el éxito se nota y el veneno se revierte