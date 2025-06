La Ciudad de México, con su historia rica y su arquitectura diversa, es un terreno fértil para la exploración urbana. Esta actividad, conocida como urbex (del inglés "urban exploration"), ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre las y los jóvenes y entusiastas de la fotografía.

Esta práctica, que parece sacada de una película de misterio o una novela de aventura, se hizo más popular gracias a redes sociales como TikTok, pero en realidad es un nicho que lleva muchos años gestándose en YouTube, donde personas alrededor de todo el mundo comparten sus experiencias al entrar a lugares abandonados y algunos de ellos hasta parecen estar atrapados en el tiempo.

Y es gracias a la viralización de estos videos que la comunidad amante de las exploraciones urbanas comenzó a crecer, uniendo a personas fascinadas por lo oculto, lo abandonado y lo invisible a simple vista. Sin embargo, adentrarse en lugares abandonados o de acceso restringido conlleva riesgos y responsabilidades, por lo que las y los exploradores más expertos han creado una serie de reglas para quienes buscan adentrarse a este "turismo alternativo".

¿Qué significa exploración urbana?

Las exploraciones urbanas (o urbex) consisten en adentrarse en lugares construidos por el ser humano que han sido abandonados u olvidados. Pueden ser desde edificios antiguos, túneles, fábricas, estaciones de tren, hospitales; hasta estructuras subterráneas y cualquier espacio que siga en pie pero haya sido relegado al descuido.

CDMX es una ciudad con siglos de historia, y en sus recovecos se encuentran fragmentos de épocas que parecen congeladas en el tiempo.

Fotografía: Freepik.

No se trata simplemente de un paseo turístico; es una búsqueda de lo oculto, una forma de conectar con historias invisibles y, muchas veces, de desafiar los límites de la ciudad moderna. Según las y los aventureros, la exploración urbana es un acto de arqueología contemporánea donde el explorador no solo observa, sino que también se convierte en testigo de la decadencia, el abandono y la resistencia del tiempo.

En la CDMX, esta práctica ha explotado en popularidad debido a la vasta red de infraestructuras antiguas, la historia profunda y la urbanización acelerada que deja rincones olvidados. Por ejemplo, los túneles del Metro, antiguas fábricas y hasta hospitales que alguna vez fueron importantes, ahora sirven como escenarios perfectos para quienes buscan ese encuentro con lo desconocido.

¿Qué se necesita para una exploración urbana? Las REGLAS que nunca debes olvidar

De esta forma, son cada vez más las personas que buscan aventurarse a realizar exploraciones urbanas en la CDMX, pero aunque pueda sonar como algo simple, en realidad se trata de un actor que podría poner en riesgo tu vida de ser tomado a la ligera. Por ello, aquí te comparto algunas reglas de oro que todo explorador urbano debe seguir para vivir esta aventura de forma responsable y segura.

1. Nunca vayas solo

Esta es la regla más importante. Explorar espacios abandonados puede ser muy peligroso por razones estructurales, animales, sustancias tóxicas o incluso la presencia de personas no deseadas, por lo que siempre debes ir acompañado de al menos una persona más, preferiblemente alguien que conozca el lugar o tenga experiencia. Además, debes informar en todo momento a una persona externa y que te pueda auxiliar en dónde te encuentras y el tiempo aproximado en el que estarás ahí.

2. Infórmate antes de entrar

No basta con llegar y aventurarte; primero debes investigar todo lo que puedas: ubicación exacta, historia del lugar, posibles riesgos y regulaciones legales. En la CDMX, muchos sitios están protegidos por leyes o tienen vigilancia, por lo que entrar sin permiso puede acarrear problemas legales graves.

3. Respeta el lugar

La exploración urbana no sinónimo de vandalismo ni saqueo; por lo que las y los exploradores urbanos tienen muy claro que no debes dañar ni robar nada, también evita romper candados o ventanas para ingresar al sitio. El respeto hacia el espacio implica no modificar nada, no dejar basura y evitar alterar el entorno; tampoco se vale llevarte algún "recuerdito" del lugar. Recuerda: deja el lugar como lo encontraste. Las y los exploradores suelen compartir consejos, mapas, rutas y experiencias, formando grupos donde la confianza y el respeto por el entorno son clave.

Fotografía: Freepik.

4. Equipo adecuado

Llevar el equipo correcto puede salvarte la vida, pues siempre es mejor estar prevenido para cualquier eventualidad. Algunos de los objetos que se recomienda llevar son:

Teléfono con batería

Mascarilla

Mochila

Equipo de cámara

Guantes

Pantalones y mangas largas

Botas o calzado entrenado

Linterna y baterías extras

Agua y comida

Protección personal

Botiquín de primeros auxilios

5. No hagas ruido ni atraigas atención

Muchas exploraciones se realizan en lugares donde la seguridad puede ser estricta, por lo que debes evita llamar la atención con ruidos fuertes o luces innecesarias. Lo mejor siempre será mantente sigiloso y discreto para evitar confrontaciones, además de que no sabes si en el lugar te encontrarás con más personas.

6. Evita lugares con señales de peligro y NUNCA te quedes en un lugar sin graffittis

Si ves señales de "Prohibido el paso", "Peligro" o advertencias similares, respétalas ya que estos avisos no están ahí por capricho, sino porque el lugar puede tener riesgos estructurales, materiales tóxicos o problemas legales. Algunos exploradores expertos también hacen especial hincapié en evitar sitios en donde no haya graffittis, pues se dice que en ellos podría habitar alguna entidad diabólica. Las exploraciones urbanas son un puente hacia ese pasado que muchos conocen solo en libros.

Fotografía: Freepik.

7. No uses las exploraciones para actividades ilegales

La exploración urbana es una práctica de respeto y curiosidad, por lo que no debe usarse para actividades ilícitas ni para causar daño a terceros. Mantén siempre un comportamiento ético y legal.

8. Sé consciente del entorno social

En la Ciudad de México, algunos espacios abandonados pueden estar habitados por personas sin hogar o utilizados por grupos que podrían representar un riesgo. Por ello, resulta muy importante observar el entorno antes de entrar y, si percibes alguna situación sospechosa, mejor evita el lugar.