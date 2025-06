Ni la Casa de la Tía Toña ni la casa Cañitas, este es el hotel más embrujado en CDMX para pasar un verano de terror

En la Ciudad de México, los relatos de lugares embrujados abundan, pero si lo que buscas es un verano de verdadero terror, donde cada paso puede ser seguido por un susurro inexplicable y cada habitación encierra secretos que no quieren ser revelados, entonces debes conocer el Hotel Posada del Sol, un lugar donde la historia y el horror se entrelazan de forma macabra.

Ubicado en una zona aparentemente tranquila de la CDMX, el Hotel Posada del Sol se alza como un edificio que, a simple vista, parece otro de los muchos edificios olvidados por el tiempo en el corazón de la ciudad; pero basta con detenerse unos segundos frente a sus muros deteriorados para sentirlo: algo no está bien.

Quienes se atreven a explorarlo afirman que el aire es denso, el silencio se vuelve incómodo y una inquietud inexplicable comienza a colarse por la espalda. Así es el Hotel Posada del Sol, una construcción envuelta en misterio, muerte y leyendas oscuras que lo convirtieron en uno de los lugares más aterradores de la capital mexicana.

Y es que durante décadas fueron varios los intentos de recuperar este vasto complejo arquitectónico, pero todos han fracasado. El edificio, como si se resistiera al olvido o a la redención, permanece suspendido entre ruinas y secretos, alimentando el mito de ser el hotel más embrujado de la CDMX.

¿Qué pasó en el Hotel Posada del Sol?: un sueño grandioso convertido en pesadilla

La historia de este sitio se remonta a 1945 cuando el ingeniero y político Fernando Saldaña Galván quiso construir una obra ambiciosa sobre la actual Avenida Niños Héroes 139, en la colonia Doctores. La visión era colosal: un centro cultural y hotelero con influencias arquitectónicas europeas y mexicanas que mezclaban art nouveau, art déco, barroco, neogótico y neoclásico, todo en un mismo espacio.

Fue así como la Posada del Sol llegó a contar con elementos artísticos únicos: esculturas majestuosas como una mujer mirando al universo, obra del colombiano Rómulo Rozo; jardines ornamentales, patios luminosos y un mural del afamado pintor Roberto Cueva del Río.

Gracias a ello el conjunto, más que un hotel, parecía un templo al arte y a la civilización, pero el esplendor se apagó rápidamente. Poco antes de finalizar la épica construcción, la obra quedó en pausa y la decadencia comenzó antes de que pudiera ser oficialmente inaugurada, con una aterradora oscuridad que terminó por consumir cada rincón destinado a la grandeza.

Una de las versiones más escalofriantes que rodean al Hotel Posada del Sol tiene como protagonista a su propio creador; la leyenda cuenta que, arruinado por las deudas y derrotado por el abandono de su proyecto, Fernando Saldaña fue encontrado muerto, colgado de una campana en uno de los patios principales, justo frente a la escultura de San Francisco de Asís; la versión oficial apunta a un suicidio. A pesar de que el paso del tiempo ha castigado su estructura, buena parte del Hotel Posada del Sol permanece en pie. Quizás gracias a su arquitectura o tal vez porque algo dentro no quiere que se derrumbe.

Fotografía: Google Maps.

Sin embargo, como toda leyenda urbana cuenta con dos versiones: una dice que se quitó la vida por las presiones económicas; otra, más siniestra, afirma que antes de suicidarse asesinó a su esposa y a sus hijos en un acto de desesperación total. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que muchas personas afirman que su espíritu no ha dejado la Posada y se dice que su presencia aún merodea los corredores, vigilante, celoso, como si cuidara una obra que jamás pudo ver completada.

La habitación 103 y la niña que no encontró la salida

Es así como los años pasaron y con ellos el lugar tuvo distintos usos; en los años 60 parte del inmueble fue utilizado por el Instituto de Desarrollo y Capacitación (IDECO), donde se brindaba servicio de guardería para los hijos de los trabajadores y fue en ese periodo cuando ocurrió otro hecho que marcaría el destino del edificio con sangre: una niña desapareció sin dejar rastro dentro de las instalaciones.

Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en la habitación 103 y desde entonces, surgió el rumor de que su alma quedó atrapada entre las paredes. Trabajadores y visitantes aseguran haber escuchado risas infantiles, pasos pequeños corriendo entre los pasillos vacíos y ver una silueta pequeña deambulando con un vestido blanco, especialmente cerca del cuarto donde la hallaron. Muchos evitan pasar frente al edificio por la noche. Algunos incluso cruzan la calle antes de llegar a su fachada.

Fotografía: Google Maps.

Incluso en un rincón ubicado en los sótanos del lugar, quienes aún ingresan por motivos culturales o como exploradores urbanos colocaron un pequeño altar con dulces, juguetes y la fotografía de una niña de mirada triste. Esto ha sido interpretado como un intento por calmar el alma en pena que, según algunos, no ha encontrado descanso.

Con el paso del tiempo y al quedar el lugar completamente abandonado, nuevas historias comenzaron a circular. Algunos exploradores urbanos afirman haber encontrado señales de rituales satánicos en el sótano del hotel; círculos de invocación, restos de animales, veladoras derretidas y símbolos incomprensibles adornaban el suelo bajo el tenue haz de las linternas.

También hay quienes aseguran que el complejo guarda pasajes secretos, túneles que conectan distintas zonas de la colonia Doctores, y puertas escondidas que conducen a espacios sellados donde se escuchan ruidos, pero no se ve nada. Los vecinos, por su parte, dicen que en las madrugadas es posible oír lamentos, gritos desgarradores y susurros que se filtran por las paredes. El Hotel Posada del Sol no está embrujado por leyendas. Está poseído por su propia historia. Y nadie ha podido liberarlo.

Fotografía: Google Maps.

¿Dónde se encuentra el Hotel Posada del Sol? | MAPA

La Posada del Sol no está abierta al público ya que se encuentra cerrada, expropiada, resguardada, pero no olvidada y aunque explorarla es ilegal, no son pocos los que intentan ingresar. Investigadores paranormales, youtubers, fotógrafos urbanos, estudiantes de arquitectura y temerarios en busca de lo oculto se han aventurado en sus ruinas.