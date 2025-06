¿Cuántos kilos se necesitan para hacer atole de guayaba? Prepáralo en estos días fríos y de lluvia

Para estos días de fríos y lluvia se antoja un atole calentito y nada mejor que prepararlo con fruta natural y masa para darle ese toque espesito. Aprovecha la temporada para hacer un atole de guayaba, no tiene gran complejidad y necesitarás por lo menos 40 minutos de tu tiempo. Y si tienes duda de la cantidad exacta de los ingredientes, especialmente de la guayaba, te adelantamos solo requieres medio kilo.

El atole de guayaba es ideal para acompañar con un pan calentito o simplemente para calentarse por las mañanas o durante las tardes de lluvia. Hay diversas formas de preparar esta receta, sin embargo, la tradicional mexicana es una de las más populares y deliciosas, así que no dudes en seguir este paso a paso para que te quede rechupete.

Antes de iniciar con la receta te daremos un tip: para que tenga un mejor sabor escoge guayabas maduras, estas tienen mayor cantidad de azúcar, con lo cual agregarás el dulzor natural sin necesidad de añadir demasiado piloncillo o azúcar tradicional. Verás na ve que aprendas a prepararlo, vas a querer repetirlo una y otra vez.

Para que el atole de guayaba tenga un mejor sabor escoge guayabas maduras

¿Cuáles son los ingredientes del atole de guayaba?

El atole de guayaba es espeso y con un sabor perfecto para días fríos o de lluvia. Esta receta rinde de 4 a 5 tazas, así que considera la porción de los ingredientes con respecto a la cantidad que quieres preparar. En caso de que desees hacer más solo dupla la cantidad.

Ingredientes

5 guayabas maduras

1 litro de agua

1/2 taza de masa de maíz (puede ser fresca o disuelta de maseca con agua)

1 raja de canela

1/2 taza de piloncillo rallado (o azúcar al gusto)

1 taza de leche (opcional, para un sabor más cremoso)

1 pizca de sal

¿Cómo se prepara el atole de guayaba?

Lava perfectamente las guayabas y córtalas en cuartos (puedes dejar semillas y cáscara o retirarlas con un colador).

Hierve en 2 tazas de agua con la canela durante 10–15 minutos o hasta que estén suaves.

Deja enfriar un poco y licúa las guayabas con el agua de cocción.

Cuela la mezcla para quitar semillas y restos de cáscara.

En una taza, disuelve bien la masa en 1 taza de agua fría. Cuélala si es necesario para que quede bien líquida.

En una olla, vierte el puré de guayaba, la masa disuelta y el resto del agua. Agrega el piloncillo (o azúcar), una pizca de sal y si deseas, la leche.

Cocina a fuego medio, moviendo constantemente con cuchara de madera para evitar que se pegue. Deja hervir suavemente por unos 10–15 minutos hasta que espese.

¿Por qué se corta el atole de guayaba?

Para que el atole de guayaba quede en su punto, debes cuidar que no se corte, esto puede ocurrir por do razones: la primera es que la guayaba no se haya cocido bien o que haya estado muy ácida, la segunda ocurre si agregas demasiado pronto el puré de guayaba a la leche mientras aún está hirviendo, esto por la diferencia de temperaturas.