Tarot semanal: Virgo y Capricornio serán premiados con una fortuna este jueves y el viernes

Esta semana la suerte está del lado de los signos del zodiaco que se rigen bajo el elemento tierra. Serán estos lo que recibirán un golpe de buena fortuna recibiendo dinero extra. Las 12 casas zodiacales deben estar atentas, pues vienen movimientos importantes gracias al clima astrológico de la semana.

Mhoni Vidente te trae las predicciones más acertadas del horóscopo para esta semana que va del 23 al 28 de julio, la última del mes, una excelente oportunidad para definir qué buscas hacia el mes que viene y cómo vas a enfrentar las incertidumbres que conlleva la vida.

Tarot semanal de Mhoni Vidente

Recuerda que la energía no miente, pero tú decides qué hacer con ella. Toma lo que resuene con tu corazón y prepárate para aprovechar tus días con fe, intuición y claridad.

Aries: sabiduría divina y bendiciones cósmicas

Ay, mi Aries querido… esta semana el poderoso planeta Júpiter te llena de luz y oportunidades. Vas a tener la sabiduría y la claridad necesarias para crecer en tus negocios y tomar decisiones que te acerquen al éxito. Pero eso sí, mi amor, no te confíes de todos, hay gente en tu trabajo que no vibra bonito... sé discreto y te irá mucho mejor. Cuida tus riñoncitos y tu presión arteria, tómate tu agüita y no dejes el ejercicio, ¿sí? En el amor, viene algo muy fuerte con Géminis, Leo o Capricornio, y es amor del bueno. Tu día más poderoso es el martes, tus colores son el rojo y amarillo, y tus números de la suerte: 10, 16 y 25. ¡Ay, y prepárate! Viene una propuesta laboral maravillosa y un viaje inesperado. Te van a dar una noticia de boda en la familia. Recuerda, Júpiter también tiene su lado oscuro: no te dejes llevar por el ego o la soberbia, mi cielo. ¡Sigue siendo humilde y verás la gloria!

Tauro: acción divina y templanza de alma

Mi Tauro, esta semana el planeta Marte te dice: “¡No lo dejes para mañana, hazlo ya!”. Hay que ponerte las pilas con tus responsabilidades, tanto en el trabajo como en la escuela. Organízate y no platiques todo lo que quieres hacer… deja que tus logros hablen por ti. Marte también es el planeta de la guerra, así que cuidado con los enojos, no caigas en provocaciones, porque no vale la pena. Tu día especial será el miércoles, tus colores de protección son el verde y blanco, y tus números mágicos: 09, 28 y 66. Tu espalda y columna necesitan cariño, no cargues cosas pesadas, por favor . Si estás pasando por un distanciamiento amoroso, es momento de hablar claro. También se acercan cambios en lo laboral, incluso un nuevo puesto, ¡así que mantente atento! ??. Vuelve a tomar esos cursos de comunicación, te abrirán caminos. Y si hay pleitos legales, mejor calma y sabiduría antes de explotar.

Géminis: renacimiento y pasión verdadera

¡Feliz vuelta al Sol, mi Géminis amado! Esta semana Mercurio, tu planeta regente, te da el impulso para cerrar ciclos del pasado y comenzar una transformación hermosa. Vienen días poderosos para reinventarte y atraer la estabilidad que tanto mereces. Cuidado con el estómago y los riñones, eh... no lo dejes pasar, ve al médico si lo necesitas. Mercurio te recomienda estudiar algo nuevo: política, leyes, administración… ¡se te va a dar de maravilla! . El lunes será tu mejor día, tus colores son el amarillo y naranja, y tus números son 02, 14 y 19. Libra, Escorpión y Acuario pueden traerte amores apasionados esta semana. Mercurio también aviva la pasión… así que prepárate para días intensos. Pero, ¡aguas con lo que dices! Hay que pensar antes de hablar para no crear problemas innecesarios. Empieza tu rutina de ejercicio y alimentación saludable ya… los resultados se notarán muy pronto.

Cáncer: intuición sagrada y corazón alerta

Mi lunares del zodiaco, esta semana La Luna —tu guía y guardiana— te pide que abras bien los ojos. Hay personas a tu alrededor que no son lo que parecen... no caigas en promesas falsas ni en compromisos que solo te desgastan. Sé prudente y escucha tu intuición divina. Cuidado con los chismes: mantente alejado de la mala vibra. Tu mejor día será el jueves, tus colores son el blanco y morado, y tus números mágicos: 01, 05 y 39. Atentos con la migraña y la espalda alta, necesitas relajarte, dormir mejor y moverte un poco más. Esta semana hay buenas noticias en el amor, puede aparecer alguien nuevo y muy especial . Si ya tienes pareja, es hora de tomar decisiones: formar un hogar o dejar atrás lo que no avanza . También podrías recibir dinero extra, quizá un pago que ya dabas por perdido o un bono laboral. Si te proponen un negocio familiar… ¡acéptalo! Viene con buena estrella.

Leo: brilla sin miedo y renueva tu camino

Mi Sol del zodiaco, esta semana tu astro rey te dará la fuerza que necesitas para salir adelante, sobre todo en lo económico. Sal a caminar temprano, que los primeros rayos del Sol nutran tu espíritu y te llenen de energía. Es momento de reinventarte por dentro y por fuera, así que suelta lo que ya no vibra contigo y rodéate de gente que te haga bien. En el amor, te irá increíble con Sagitario, Aries y Tauro. Tu mejor día será el viernes, tus colores aliados: azul y blanco, y tus números de suerte: 07, 29 y 40. Cuidado con el insomnio, trata de desconectarte antes de dormir. En lo laboral, vienen juntas, cambios y quizá hasta un nuevo trabajo, ¡prepárate!. También te animas a renovar tu imagen o cambiar de look, lo cual te va a levantar el ánimo. Si puedes, empieza un curso que te motive. Y si se presenta un viaje para festejar tu cumple… ¡no lo pienses tanto!. Recuerda, todo lo que inicies esta semana, ¡tiene que cerrarse bien!

Virgo: Orden cósmico y nuevos caminos

Mi Virgo precioso, esta semana Saturno, el planeta de los anillos y la disciplina, te da su bendición. Por fin se te reconoce tu esfuerzo en el trabajo y podrías recibir una jefatura o cargo importante. Es momento de soltar cargas ajenas y concentrarte solo en lo tuyo, no cargues con lo que no te toca. Saturno te invita también a seguir aprendiendo, sobre todo temas de ventas, liderazgo o emprendimiento. Tu día mágico es el miércoles, tus colores de poder: verde y amarillo, y tus números: 04, 11 y 26. Cuida tu cabecita y tu estado de ánimo: evita el estrés, camina y respira profundo. Te llega una propuesta para empezar un negocio personal ¡y será un éxito! También podrías recibir una invitación a una boda y hasta pensar en formalizar con tu pareja. Si puedes adoptar una mascota, hazlo: te llenará de alegría tu hogar. ¡Confía en tu luz, Virgo! El tarot bendice esta semana a dos signos del zodiaco. Foto: Copilot

Libra: Armonía celestial y decisiones firmes

Ay, mi dulce Libra, esta semana el planeta Venus te baña con su luz rosada. Es momento de reconciliarte con la vida, de cerrar trámites, arreglar papeleos y soltar viejos enredos familiares o legales. También llega una propuesta amorosa firme, y tus signos compatibles serán Acuario, Tauro y Géminis. Tu mejor día es el martes, tus colores el azul y blanco, y tus números mágicos: 13, 15 y 18. Cuida tus riñones y tu circulación: toma más agua y mueve el cuerpo ?????. Venus te aconseja que aprendas un nuevo idioma, algo que abrirá puertas grandes para tu crecimiento. Pero también cuida tus emociones, porque este planeta saca celos, envidias o avaricia… no te dejes llevar por eso. Si un amor ya no fluye, suéltalo con amor y sigue tu camino. Recibirás dinero inesperado y quizá una invitación a un negocio familiar. Apoya a ese familiar enfermo, tu presencia será un bálsamo.

Escorpio: Transformación total y pasión pura

Mi enigmático Escorpio, esta semana Marte te da una dosis intensa de energía para que rompas con tus miedos y te reinventes desde cero. Es tu momento de dejar atrás las discusiones sin sentido, de ignorar lo tóxico y enfocarte en tus propios triunfos Terminas estudios, piensas en dar clases o entrar a trabajar en gobierno. Esta es tu etapa de vivir para ti, ¡disfrútala! Tu mejor día es el lunes, tus colores: amarillo y naranja, y tus números de suerte: 17, 24 y 48. Cuidado con temas hormonales y de huesos, checa tu salud ??. Se abren nuevas puertas laborales, pero no te sabotees pensando en el qué dirán: sé tú mismo sin miedo. Un viaje para visitar familia está por llegar, y un amor del pasado podría volver… pero tú decide si cierras esa puerta o no. Marte también puede generar ansiedad y nervios, así que haz ejercicio, medita y suelta todo lo que no te pertenece.

Sagitario: Crecimiento y nuevas decisiones

Mi Sagitario viajero, Júpiter atraviesa tu signo y te da luz verde para expandirte. No cuentes todo lo que haces, sé discreto y evitarás envidias . Estás en un momento ideal para crecer profesionalmente, así que anímate a hacer un diplomado o maestría. Viene el cierre exitoso de un negocio y la resolución de un asunto familiar o legal a tu favor. Tu mejor día es el miércoles, tus colores son el naranja y rojo, y tus números mágicos: 03, 21 y 27 . Cuida tu mente, deja de sobrepensar lo que ya no tiene solución. Aprende a soltar lo que no es para ti y verás cómo todo fluye mejor. En el amor, es momento de dejar atrás lo que duele. Estar solito un tiempo te ayudará a reconectar contigo. Pero cuidado: el lado oscuro de Júpiter es la mentira y el aparentar. Sé auténtico. Te ofrecen un crédito para cambiar de coche y podrías tener pérdidas económicas si no eres precavido. Adminístrate mejor.

Capricornio: Éxito en camino y energía renovada

Capri mío, esta semana el Sol ilumina tu signo con fuerza. Sal aunque sea un ratito cada día y recarga tu energía bajo sus rayos . Aprovecha para ponerte al corriente con pagos y ordenar tus finanzas. Se presentan nuevos proyectos laborales bien remunerados. Tu mejor día es el martes, tus colores: naranja y verde, y tus números mágicos: 12, 20 y 30 . Cuida tu garganta y dentadura, son puntos sensibles ahora ??. Si pides un deseo al sol esta semana, será concedido casi de inmediato . Es un tiempo ideal para retomar la universidad o comenzar una carrera nueva: abogacía, relaciones públicas o liderazgo, todo eso va contigo . Un amor del pasado quiere volver, pero si ya decidiste avanzar, hazlo con firmeza. Te invitan a viajar con amigos y también recibes un bono. El lado oscuro del Sol puede sacar mentiras o infidelidades... cuida tu relación con honestidad .

Acuario: Revelaciones y destino laboral

Mi Acuario iluminado, esta semana Urano se asoma fuerte sobre tu signo. Es hora de pensar a futuro con claridad, porque lo que hoy siembres será tu éxito mañana. Tu mente es poderosa, así que declara solo cosas buenas. Tu punto débil es el riñón y el páncreas, evita el azúcar en exceso y toma más agua. Tu día especial es el lunes, tus colores mágicos: rosa mexicano y rojo, y tus números de suerte: 06, 08 y 31. Tauro, Géminis y Leo serán tus mejores aliados del corazón. Un amor verdadero podría llegar o consolidarse . Te enteras de un divorcio en la familia y das tu apoyo emocional. En el trabajo, hay alguien que está hablando mal de ti, tal vez un amor del pasado... enfrenta la situación con madurez y deja las cosas claras. Urano también puede sacar arrogancia o ganas de presumir, pero tú ya sabes que la humildad es tu mayor fuerza. Sigue brillando en silencio.

Piscis: Nuevos comienzos y decisiones sabias

Mi pececillo hermoso, Neptuno te rodea con energía profunda esta semana. Vienen cambios positivos en tu vida profesional y la firma de contratos o acuerdos importantes. Es momento de invertir en lo que crees, incluso si da un poco de miedo. Tus colores son el blanco y azul fuerte, tu mejor día será el viernes, y tus números: 21, 32 y 77. Cuida tu estómago, nada de corajes ni de pensamientos de venganza… suelta y deja que el universo se encargue. Libra, Escorpión y Cáncer serán los signos que más te sumen esta semana. Llega la oportunidad de un viaje personal, y logras pagar algunas deudas. Neptuno también te dice que reconozcas tus errores y trabajes en ti, eso te hará crecer. Arreglas tu coche, tu papelería de la universidad y recibes una propuesta laboral muy interesante. ¡Hasta te pueden ofrecer algo en gobierno o como maestro! Estás por florecer, Piscis… solo cree en ti y no mires atrás.