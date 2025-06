Escoge la cantidad de flores que ves y descubre lo que oculta tu personalidad

Los test de personalidad han ganado muchísimo terreno en el mundo de la internet, debido a su simpleza que permite a los internautas interiorizarse sobre estos retos y agudizar de excelente forma la visión de los juegos visuales.

Test de personalidad. Foto: Canva

¿Cuántas flores observas en la imagen?

Para resolver este difícil desafío lo que deberás hacer es ver detenidamente la ilustración que está arriba y, en pocos segundos, contar cuántas flores hay. Si no consigues llegar a una conclusión, no hay problema, repasa nuevamente la imagen y busca nuevamente para intentar tener la respuesta.

Según los analistas, los test visuales de este talante no son otra coa sino herramientas experimentales diseñadas para medir o evaluar una característica psicológica específica. Su popularidad ha aumentado ya que, dependiendo de su tipo (cuestionarios, proyectivos y actitudinales), pueden revelar diversos rasgos que tal vez desconocías sobre ti mismo y sobre tus percepciones de las cosas.

Volviendo al reto, un dato no menor para interiorizarte es que algunas están encima de otras, y eso las camufla, por lo que tendrás que enfocarla de manera tal que ninguna se te pierda mientras cuentas. Si bien parece un reto sencillo, muchos usuarios no logran resolverlo. Por ello, no pierdas más el tiempo y resuelve el test de personalidad de la mejor forma.

Esta es la respuesta al test visual

