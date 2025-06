¡Es Noche de San Juan! La Güera de las Estrellas nos cuenta EN VIVO los mejores rituales y amuletos que debemos usar HOY

¿Has escuchado sobre la Noche de San Juan?, se trata de una de las celebraciones más esperadas del año y ocurre cada 23 de junio tras la llegada del Solsticio de Verano, es decir, que en unas horas todos los cristianos podrán disfrutarla y aprovechar de su energía para realizar rituales o activar amuletos que los protejan durante todo el año.

Y si no sabes cómo hacerlo o qué deberías de hacer en plena Noche de San Juan, te invitamos a ver el programa en vivo que La Güera de las Estrellas preparó para El Heraldo de México; no te la pierdas desde nuestro canal de YouTube o cuenta de TikTok, con una transmisión completamente enfocada a esta celebración.

Hoy, La Güera de las Estrellas nos hablará de qué consiste la Noche de San Juan, qué amuletos se pueden activar en las próximas horas, además de cuáles son los rituales con los que podrás atraer la abundancia, la fortuna, la purificación y hasta la renovación, pues todo lo que llames se quedará contigo a lo largo del verano.

Al igual que cada lunes, la psíquica de México nos acompaña con una transmisión en la que también le sacará cartas a los usuarios de TikTok, les dará un consejo y además nos leerá el horóscopo de la semana. Cabe destacar que su gran invitado, El Padrino, hoy nos hablará de los signos más enojones y los que mayor poder tienen de todo el zodiaco. ¡No te la pierdas!

¿Para qué sirve la Noche de San Juan?

Este 2025 todavía nos quedan algunos portales de destrucción, soledad e infortunio, sin embargo, el de hoy con la Noche de San Juan, nos ayuda a cambiar la energía: "Para limpiarnos, una de las limpias más poderosas de todo el año; es bautizarte de todo el año", hoy te puedes quitar maldiciones y renacer.

Esta noche sirve para:

Para cambiar nuestra economía, sobre todo si no estás viendo ingresos.

Limpiar nuestra energía.

Rituales con el fuego en la Noche de San Juan

Al fuego no se le pide, dice La Güera de las Estrellas, por lo que recuerda que hay que pedirle que purifique y queme todo lo que no queremos: brujerías, maldiciones, enfermedades o activarlo para protegernos. Esta noche frente a una vela repite la siguiente oración; si no puedes, visualiza una llama encendida mientras lo repites:

"Yo activo la energía del fuego para anular todo daño en mi contra. Me empodera y retira lo negativo, con el poder del fuego retiro daños, envidias, brujerías, maldiciones y carencias en mi vida. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está".

Ritual para purificarte en la Noche de San Juan

En un refractario coloca agua de rosas y deja que le dé el sol o aire, agrega laurel, hierbabuena y albahaca; hoy en la noche debes de usarlo para lavarte la cara y las manos. Esto te ayudará a limpiarte, purificarte y renacer.