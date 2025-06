¿Cuánto cuesta comer en Tori Kami, la cafetería japonesa de Luisito Comunica con café y postres muy kawai?

¿Te gusta el café y la cultura nipona? Si la respuesta es sí, sin duda tienes que correr a visitar la nueva cafetería japonesa de la CDMX de la que todos están hablando y que pertenece a Luisito Comunica, quien según contó en su más reciente video de YouTube, se unió junto a su novia Ary Tenorio y a Yoshi Takesan, socio de hace años, para crear Tori Kami, que ya es viral.

La gran sensación del lugar, más allá de la decoración y ambientación que te hace sentir como si hubieras salido de México y estuvieras en una cafetería en Japón, son sus bebidas, alimentos salados (incluyendo algunos de los platillos que sirven en los restaurantes del youtuber) y por supuesto, de sus postres kawai decorados en forma de oso y hasta de una capibara.

Quienes ya visitaron este nuevo concepto en la Condesa aseguran que es perfecto para pasar un buen rato disfrutando de una bebida fría o caliente con un postre dulce solo, con amigos y hasta con niños, o bien, para ir a trabajar, pues las barras y mesas están equipadas para que conectes tu laptop y pases horas trabajando allí. Las primeras opiniones de este lugar ya responden a dudas sobre el lugar, por ejemplo de cuánto cuesta comer en Tori Kami.

Y si tú también quieres conocer todos los detalles de Tori Kami para visitarla, saber cuánto dinero llevar, cuál es su menú y cómo llegar, aquí te contamos todos lo que tienes que saber para que vayas a probar los postres que Luisito Comunica y Ary Tenorio ya hicieron virales en TikTok.

¿Se te antojan los postres más virales del momento? (Foto: IG @torikamicafe)

Tori Kami menú | ¿Cuánto cuesta comer aquí por persona?

El consumo por persona en Tori Kami es de 100 a 200 pesos, según Google Maps, aunque si pides varios postres o un platillo más elaborado de su sección de alimentos salados, el costo puede aumentar a un promedio de 200 o 300 pesos. Si quieres visitar esta icónica cafetería, conocer su menú y algunos de los precios, no dejes de leer.

El menú de la cafetería japonesa se puede consultar en línea al dar clic AQUÍ, o bien, a continuación te compartimos los precios de algunos de sus productos. En sus bebidas los costos pueden ir desde los 50 hasta los 100 pesos. Aunque por ejemplo, un Rosso se consigue hasta en 114 pesos.

Mientras que la comida puede ir desde los 120 pesos por una croqueta kurim pollo con rajas a 290 con un ebi sando, pero también hay múltiples opciones que también corresponden a la cultura nipona como el Yakimeshi Yasai en 60 pesos. A continuación puedes ver parte de la lista de bebidas y alimentos y en el caso de los postres, el precio de cada uno.

Dirección : Tehuantepec 280, código 2, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.

: Tehuantepec 280, código 2, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX. Horario: De lunes a domingo de 7:00 am a 22:00 horas.

Bebidas

Matcha latte

Bebida fría, limonada de taro

Cold brew de horchata

Limonada de sandía con matcha

Espresso

Espresso cortado

Americano

Flat White

Cappuccino

Postres

Profiterol de osito: relleno de queso mascarpone y limón eureka, crema de yuzu y chocolate blanco

Profiterol de matcha en 95 pesos

Profiterol de té verde tostado en 95 pesos

Kurumi brownie sin gluten, con nueces en 95 pesos

Profiterol con chocolate de cara de capibara, detalles con crema de maní

Melón pan de oso (concha)

Galleta de osito rellena de chocolate en 60 pesos

Frutsu sando: sándwich de frutas

Bamba yusu

Pan k nipon, panqué de matcha

Fuwa fuwa cheese cake en 220 pesos los 270 g o 400 pesos por 560 g

los 270 g o por 560 g Dorayaki ichigo Dorayaki de fresa en 75 pesos

Pudín de matcha con coco y caramelo

Alimentos salados

Onigiri

Croquetas

Sandos

Platillos de los otros restaurantes de Luisito Comunica

¿Qué venden en la cafetería de Luisito Comunica y Arisita?

Luisito Comunica agregó en su nueva cafetería un espacio que está completamente dedicado a la venta de mercancía, desde bolsas, vasos, termos o tazas, morralitos, hasta moldes para lunch. Aunque para conocer los pecios de estos productos hay que visitar la cafetería, ya que no se encuentran en línea, se sabe que habrán promociones para que te hagas de cada uno de ellos.

"Vamos a estar teniendo varias promos. Que si compras tanto de postres o café, te llevas una de estas; que si compras tanto, te rellenamos tu vaso", dijo Luisito en un video de YouTube.

¿Qué significa Tori kami Café?

De acuerdo con Luisito Comunica, él junto a Ary Tenorio trataron de buscar un nombre un tanto espiritual o sagrada y fue cuando dieron con Tori Kami; sin embargo, estas dos palabras (o kanjis) tienen un significado todavía más profundo y variado. Aquí te contamos.

"Las palabras tori kami pueden tener muchísimos significados dependiendo del kanji que se usa. La interpretación inicial que nosotros le habíamos dado a Tori Kami es como: 'La puerta al bienestar sagrado; la puerta hacia la deidad'. Algo así, un nombre muy poético, pero conforme sigo aprendiendo japonés he aprendido que puede significar por ejemplo el pájaro de papel, el pájaro peludo, encima del pájaro, la puerta a los pelos, la puerta de papel, el dios pollo, entre otros significados que no me sé", dijo el youtuber.