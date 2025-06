Nana Calistar: horóscopo de HOY 20 de junio, estos cuatro signos serán premiados con una fortuna

La clave para que Escorpio, Sagitario, Acuario y Piscis es aprovechar sus fortalezas individuales y estar abiertos a las oportunidades que se presenten, sin dejar de lado la precaución y la sabiduría en sus decisiones financieras. Lee el horóscopo que Nana Calistar tiene para ti.

Horóscopo de Nana Calistar hoy

La transición hacia el próximo ciclo lunar requiere una preparación consciente y metódica. Aprovecha estos días para realizar una limpieza energética profunda de tu espacio personal, eliminando objetos que ya no resuenen con tu vibración actual.

Piscis

No finjas ser quien no eres solo por encajar o gustarle a alguien, al final se te va a caer la careta. Mentalízate en lo que neta quieres en tu vida, pero no nomás lo sueñes acostado, porque los sueños sin chinga se quedan en eso. No bajes la guardia, piscis, porque las traiciones van a andar rondando como zancudos en noche húmeda.

Acuario

Vienen muchas oportunidades en el amor y en el billete, tú decides cuál te prende más. Pero ojo, porque podría llegar una crítica de alguien que te importa un chingo… que no te tumbe, y si no te ayuda a pagar el súper, que se le resbale a tu dignidad. Cuidado con caídas y golpes, porque vas a andar bien distraído o distraída, como pensando en el crush que ni te pela. Si tu pareja anda rara o con su carota de “no me hables”, mejor pregúntale directo y arreglen las cosas sin andar con rodeos.

Capricornio

No dejes que un día malo te eche a perder la semana, si tu pareja te pide tiempo, dáselo… chance y hasta se acomodan mejor las ideas y descubres si estás ahí por amor o por costumbre a veces es mejor estar solo que mal acompañado… y con el ojo brincando por culpa de los corajes. Prepárate porque la vida te va a dar un sacudidón que te va a poner en tu lugar, uno de esos momentos donde dices “¡a la madre!” pero terminas entendiendo por qué era necesario. Si sigues con miedo a equivocarte, jamás vas a avanzar, mejor dale con todo, porque de los tropezones se aprende, y tú ya traes callo.

Sagitario

Agárrate los calzones, Sagitario, porque traes más falsos a tu alrededor que propósito de iniciar una dieta, y lo peor es que tú los consideras amigos, pero se la viven hablando peste de ti a tus espaldas. Ya deja de buscar allá afuera lo que tienes cerca, porque el verdadero amor podría estarte haciendo ojitos y tú nomás andas tras cuerpos bonitos pero cerebros vacíos. Chismes va a haber, y muchos, tu signo por naturaleza prende envidias, porque eres perra, pero perra con razón, así que que no te afecte el “dimes y diretes” de gente que ni te saluda de frente ni te da pa’ la renta

Escorpio

Andas con la vibra bien filosa, como para repartir verdades sin filtro, pero aguas, no todos están listos para tu intensidad. Recuerda que una cosa es hablar claro y otra es tirar la pedrada con nombre y apellido, mide tu lengua, porque podrías meterte en broncas que ni te correspondían. Estás en un momento de cambio, de esos que te sacuden hasta el alma, quizás no entiendes todavía por qué todo se mueve tan rápido, pero tranquila, la vida te está empujando hacia donde debes estar… aunque tú te sigas aferrando al “antes”.

Libra

Estás en una etapa donde lo que no te suma, te estorba. Así que empieza a sacar la escoba emocional y limpia todo lo que no te deja avanzar: amistades hipócritas, amores a medias y compromisos que solo te exprimen energía. Te va a tocar decidir si sigues aguantando lo que te incomoda o si de una vez te pones los tacones (o los tenis) y te vas. La indecisión es tu deporte favorito, pero esta vez no hay espacio para titubeos: lo que no te hace bien, déjalo.

Virgo

Cuidadito con querer ser el ángel de todos, porque mientras tú das alas, ellos nomás te agarran de escalón, eres buena persona, Virgo, pero no te ap3ndej3s… o al menos ya no deberías serlo. No todo el que te sonríe te quiere bien, algunos solo están esperando que te caigas pa’ decir “te lo dije”. Vas a andar muy reflexiva, recordando errores, personas que se fueron, y hasta preguntándote por qué algo no funcionó, no te claves tanto, mi ciela, porque el pasado no tiene “editar” ni “repetir”, solo “aceptar” y “soltar”.

Leo

Las enfermedades van a seguir dando vueltas por tu entorno, así que no bajes la guardia, pero tú mantente en paz, porque cuando andas tranquila hasta el virus se confunde. Esa calma que estás buscando está más cerca de lo que crees, pero primero tienes que dejar de cargar con lo que no es tuyo.

Cáncer

Ponte a hablar con tu yo del pasado, pero con la neta en la mano… ¿has cambiado para bien o te sigues cayendo con la misma piedra, pero con diferente nombre? Vienen amores del pasado queriendo volver a jugar con tu corazoncito, y con ellos nuevas encamadas que podrían ponerle sazón a tu semana, pero no te confundas, que una buena noche no significa un buen futuro. Ya es hora de que se te quite lo p3ndeja y empieces a crecer en todos los sentidos. Tú eres de los signos más fuertes, pero también de los que más se dejan manipular por el pasado y por amistades que ni aportan ni suman.

Géminis

Ya deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, si se fue, que le vaya bonito… y si vuelve, que haga fila, la vida te va a regalar oportunidades nuevas en el amor, pero abre los ojos y no te me emociones con la primera ñonga que te hable bonito. ¡Hay de amores a amores! Se ve un viajecito en puerta y llegada de familiares del extranjero con los que te la vas a pasar bomba (y probablemente acaben chismeando a gusto). También se avecinan cambios en lo laboral, puede ser nuevo puesto o hasta la chance de irte al gabacho, pero con mejor sueldo, así que no te me distraigas con dramas, que aquí hay billete en juego.

Tauro

No dejes que los errores del pasado te sigan estorbando el presente, ya lo que fue, fue… y si dolió, que sirva de escarmiento. Te vienen días cargaditos de buena energía, pero si sigues juntándote con gente tóxica o de chisme fácil, vas a terminar como calzón de vagabundo: bien usado y sin valor. Manda a la shingada a esa amistad de piel blanca que nomás te mete en chismes. Aprende a no contar tus planes, porque no todos quieren verte triunfar… algunos nomás te echan la sal desde la sombra.