Vuelven los jeans más odiados, así se usarán los skinny jeans este otoño-invierno 2025

Los jeans más odiados por los modistas están de regreso este 2025, será en la recta final del año cuando los empezaremos a ver con mucha fuerza, hablamos de los famosos skinny jeans, esos pantalones "pitillo" que amas u odias se volverán el favorito cuando inicie la temporada de frío.

De acuerdo con expertos en moda, este modelo que se posicionó con fuerza y que se mantuvo atemporal hasta el 2023, está de vuelta en pleno 2025. La razón, su practicidad para usarse con botas y otro calzado perfecto para la temporada otoño-invierto. Este tipo de jeans son polémicos por ser apretados en la pantorrilla, de ahí que se les conozca como "pitillo" en alusión al aspecto de popote que dan a las piernas.

La moda de otoño llega como una oferta para renovar nuestros looks y sacar del clóset aquellas prendas que tenemos guardadas como suéteres, abrigos, bufandas y todas aquellas que nos ayuden a sentirnos abrigadas y confortables ante las bajas temperaturas, y es momento de desempolvar los skinny jeans, claro si es que aún conservas alguno.

Los skinny jeans no pasan de moda

Los pantalones ajustados están de vuelta. Foto: Pinterest

Algunos expertos en moda aseguraron que los skinny jeans son el claro ejemplo de las prendas que nunca pasan de moda y se podrán seguir usando en otoño, pero ahora con un giro pues ya no se llevarán con bailarinas o zapatos de cuña, sino con botas y botines, por lo que es el momento perfecto de revivir tu calzado que has guardado para que lo luzcas con tus jeans favoritos.

La reina Letizia de España nos ha dado cátedra de cómo usar este modelo para lucir elegante, pues a principios de mayo la vimos usar un modelo negro y es que esta prenda no pasa de moda, se mantiene vigente, el secreto está en saber cómo combinarla para tener un acierto tal como lo hizo ella durante la Feria del Libro de Madrid.

La razón por la que muchas mujeres odian este tipo de pantalones es porque son demasiado ajustados y si no sabes combinarlos puede resultar que no te sientas del todo cómoda, pues al ser pegados al cuerpo pueden resaltar algunas partes que no desees. El secreto para usarlos con elegancia es llevar en la parte superior del cuerpo prendas holgadas, de modo que hagas una sincronía visual.

Además al usarse con botas se da un aspecto de pierna más alargada que ayuda mucho a las personas de baja estatura, pues da la impresión de mayor altura, aportando una silueta más afinada y elegante. Otro tip es usarlos con mocasines, un calzado cómodo para días ajetreados.

5 claves para usar skinny jeans y sentirte cómoda

Para usar skinny jeans sin sentirte incómoda, es clave elegir el ajuste adecuado y combinarlos estratégicamente. Aquí tienes algunos consejos que te servirán de guía al momento de armar tus looks:

Elige la talla correcta: No deben ser demasiado ajustados ni demasiado sueltos. Busca un corte que favorezca tu tipo de cuerpo sin marcar demasiado, sobre todo en la parte del abdomen que es donde suelen aportar volumen. Equilibra el look: Si los jeans son ajustados, opta por prendas superiores más sueltas, como blusas fluidas, suéteres oversize o chaquetas estructuradas. Juega con los zapatos: Los botines, tacones y zapatillas blancas son opciones ideales para estilizar la figura y darle un toque moderno. Evita combinaciones demasiado ajustadas: Si usas un top muy ceñido con skinny jeans, el look puede parecer demasiado apretado. Mejor opta por capas o texturas que den balance. Prueba diferentes estilos: Puedes combinarlos con blazers para un look elegante, con camisetas básicas para algo casual o con suéteres largos para un estilo relajado.

Ahora sí estas listas para darte la bienvenida a los skinny jeans en esta temporada de otoño-invierno 2025.