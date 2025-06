Horóscopo del mes de junio: Virgo, Capricornio y Géminis tendrán que enfrentar una dura noticia

Llega el mes de junio que marca un momento astrológico significativo con la entrada de Júpiter en Cáncer el día 9, trayendo una poderosa ola de abundancia y expansión.

Los astros prometen un mes de profundas transformaciones, donde el Sol en Géminis hasta el 21 potenciará la comunicación y los encuentros sociales.

La Luna llena del 11 y el ingreso de Marte en Virgo el 17 crearán un escenario perfecto para renovar energías y establecer nuevas metas en todos los aspectos de la vida.

Mhoni Vidente, horóscopo del mes de junio 2025

Mhoni Vidente tiene para las predicciones completas del horóscopo de junio, en el que podrás saber cuáles son los signos zodiacales que tendrán mejor fortuna y quiénes tomarán decisiones que los harán salirse de su zona de confort.

Aries

En este mes de Junio te salió la carta del Emperador que nos dice que va ser 30 días llenos de energías positivas y de reinventarse que te viene la propuesta de un trabajo nuevo que vas ser mejor pagado y con mejor desarrollo profesional, tu mejor día del mes es el jueves, tus números mágicos son 01,15 y 22, tu color es el rojo y blanco.

Tus días claves del mes son 01,04,05,07,11,17,20,22,27 y 30 de junio, tus signos compatibles es capricornio, sagitario y leo que tendrás propuesta de amor verdadero, tu arcángel Rafael es tu protector que será tu guía máxima en este mes, se te recomienda tratar todo este mes tener más tolerancia y no discutir sin razón.

Te invitan a salir de viaje en este mes y va ser con tu pareja así tu disfruta mucho tus días de descanso, mandas arreglar asuntos de un título de propiedad o el cambio de propietario de un vehículo, te llega un dinero extra por una deuda del pasado, en cuestión de salud va ser un mes de junio lleno de estrés y preocupación así trata de tomar vitaminas y seguir con tu rutina de ejercicio para que así liberar toda la energía negativa que te pueda rodear, arreglas papelería de pasaporte y visa americana para que tengas todos tu papelería en orden.

Tauro

En el mes de Juno tu carta del tarot va ser la Rueda de la Fortuna que te dice que te da la oportunidad de solucionar todo lo que tengas pendiente en tu vida y que saldrás victorioso, tus mejores días son del mes de junio es 02,03,08,10,14,17,21,22,27 y 30 que serán unos días llenos de cambios positivos, tu color es el verde y amarrillo, tu punto débil es el intestino y riñón, tus números mágicos son 05,10 y 14, tus signos compatibles capricornio, virgo y libra.

El Arcángel Metatron es que va ser tu guía y te ayudar en todo lo quieras realizar y protegerte de las envidias, van ser 30 días de estar en constate metamorfosis en tu ámbito personal y por fin decides aceptar tu relación de pareja y ya formalizar recuerda que tu signo es muy difícil que este en total compromiso en el amor pero en este mes se va dar esa buena relación sentimental ,a los tauro que están solteros seguirán así en este mes solo saliendo con diferentes parejas y no tomar nada en serio solo aventuras apasionadas.

Debes de cuidarte de tu punto débil que va ser el intestino o ulceras en el estomago aprende a llevar una buena dieta saludable para después no tengas ningún problema de salud, pagas deudas de tu tarjeta de crédito, comienzas un negocio familiar que ya tenias en planes y será todo un éxito, en este mes de junio te recomiendo que te bañes con agua bendita y sal en grano para purificar tu energía y veraz como la buena suerte se estaciona tu vida.

Géminis

En este mes de junio que es de buena suerte porque festejas tu cumpleaños y la carta del tarot del Mundo me dice que son la sinergia perfecta para tener 30 días llenos de experiencias positivas y de sorpresas agradables tendrás la oportunidad de salir dos veces de viaje y hablaras de cambiarte casa para vivir mas cerca de casa de tu familia.

Tus mejores días son 01,02,07,08,11,13,15,20,211,26,30 van ser unos días llenos de amores nuevos y compatibles con tu signo como libra, sagitario o acuario, tus números de la lotería con dos golpes de suerte son 03,07,20, tu color es el verde y amarrillo, tú punto débil la migraña y dolor espalda trata de relajarte mas en estos días, va ser un mes de darse cuenta que debes de madurar y dejar atrás ese tiempo de diversión que es el momento de comprometerse contigo mismo en ser le mejor en todo lo que realices y darle continuidad a todo lo que realizaz.

A tu signo le gusta mucho estar en los mejores eventos y reuniones pero no todo en la vida es estar para los demás también tienes que darte tiempo para tu persona, te sugiero que este mes te pongas mucho perfume antes de salir de casa para cortar toda la energías negativas que te pueden rodear, en el amor ya deja esa persona que no era para ti tu signo es muy terco cuando no debe de serlo así que pon carácter a ese relación ya déjalo atrás, para los géminis que están casados les vendrá un embarazo a sus vidas, vuelves a tomar tu rutina de ejercicio para verte de lo mejor ,arreglas una papelería de un titulo o propiedad, recuerda que el Arcángel Miguel va ser tu protector y guía en este mes de junio así que invócalo siempre.

Cáncer

En la carta del tarot que es el carruaje nos dice que en este mes de junio tendrás nuevos retos que tendrás que enfrentar con decisión y poder que tu signo tiene la capacidad de vencer todas las adversidades solo trata de dejar nada inconcluso, esta carta del tarot te dice que tus mejores días son 03,07,10,12,15,20,21,24,28,30 que van a ser mágicos y podrás resolver cualquier situación negativa, tus números de lotería es el 13,16 y 32 con 4 golpes de buena suerte, tu color es el rojo y blanco, punto débil la tiroides y quistes trata de ir con tu medico, un amor de lejos vendrá para hablarte de compromiso firme, el arcángel Gabriel va ser el que te va ayudar y guiar en este mes de junio y no dudes en invocarlo que vendrá a ti casi inmediatamente, van ser un mes de estar en constante cambios radicales en tu vida decides ya poner ese negocio que tanto deseas y ya buscar un empleo donde te reconozcan y te dan incentivos económicos solo trata de cuidarte de las envidias o mal que ojo que en este mes de junio serán muy fuertes por eso te recomiendo que te cortes el cabello y que trates de ponerte mucho perfume antes de salir de casa , arreglas un asunto de tu coche con la agencia que saldrás victorioso, te busca un familiar para invitarte a una boda, te llegara tu residencia y visa americana en este mes.

Leo

En la carta del tarot te salió el Ermitaño que nos dice que será un mes de junio lleno de cambios positivos solo trata de ser menos impulsivo en tus decisiones que tienes que pensarlo dos veces para tenga la mejor solución, en estos 30 días te llegaran nuevos caminos que recorrer en cuestión amorosa con tu signos compatibles que es aries, sagitario y acuario que tendrás propuesta de amor verdadero, tu punto débil es el estomago y digestión.

El Arcángel Uriel es que va ser tu guía y se te recomienda que lo invoques cada vez que tengas hacer un negocio nuevo o cambio de trabajo, tus números mágicos son 21,23 y 24 con 5 golpes de suerte, recuerda que tu signo es fuego y eso te hace que en este mes tengas muchas alteraciones de tu carácter y cero tolerancia por eso te recomiendo que estés mas con mas paciencia en todo los problemas que vayas a presentar.

Trata de seguir con tu buena actitud hacia tu futuro y no dejes que entre en tu pensamientos negativos y no te sabotees tu mismo cuando este la felicidad en tu vida dile que si y no busques el porque eres feliz solo déjate llevar, realizas un negocio de comunicaciones o publicidad que va ser muy productivo, sacas tu titulo universitario y decides estudiar una maestría recuerda que vale mas el que sabe mas, sales dos veces de viaje en este mes y tramitas tu permiso de migración americano, te busca un amor prohibido en este mes para estar como amantes , te regalan una mascota.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que te dice que va ser un mes de formar una nueva vida en cuestión de trabajo y amoroso es decir un nuevo comienzo para u signo con mas prosperidad pero eso si deveras de quitarte esos miedos que no te dejan avanzar, tramites de visa América y pasaporte.

Tus números mágicos son 04 y 13 tus días de energía positiva es el 04,13,15,22,28 tu color es el violeta y rojo, tu lema es el Poder de la Mente y Determinación, tu signo es muy fuerte espiritualmente y eso hace que lo que pienses se realice así trata estar este mes de junio con puros pensamientos positivos, va ver alguien de Aries o Cáncer que te van a proponer un negocio o formar una sociedad hazlo que son tus signos más compatibles y nunca te van a traicionar.

Ten cuidado con el estrés recuerda que también tu energías tiene que descansar y recuperar fuerzas así trata de salirte unos días de vacaciones o al campo que eso te ayudar mucho a estar de lo mejor , en el amor seguirás con tu pareja muy estable solo recuerda tener cada quien su espacio y mantener una buena comunicación , te busca un familiar para pedirte una ayuda económica , ten cuidado con los papeles que vayas a firmar o si tienes una demanda puesta revisa siempre todo el proceso legal, te busca un ex amor para volver trata de hablar bien y claro y ya dejar esa situación amorosa en el pasado y seguir avanzando. El tarot tiene un mensaje importante para ti. Foto: Copilot

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que te indica que es el tiempo de ser grande en todo lo que te propongas y enfocarte en terminar tu carrera universitaria y empezar ese negocio que tanto deseas, esta carta del diablo te va ayudar a curarte de cualquier enfermedad que tenga y volver a ti la salud, tus números mágicos son 10 y 25.

Tu color es el morado y rojo, tus días mágicos 03,04,13,19 y 25 tu lema es el Realizarte en tu vida, te llega la propuesta de un trabajo de proyecto nuevo que te dejar mas ganancias acéptalo que este mes va ser de suerte para tu signo , cuídate mucho de las envidas o de los chismes trata de no platicar mucho tu vida privada recuerda que en este momento son tus amigos pero después no así trata de solo confiar en tu familia.

Empiezas en este mes una nueva carrera de estudios recuerda que tu signo es muy imperativo siempre tiene que mantener la mente ocupada , en cuestiones de negocios ya no le pienses mas y habla con un familiar para realizarlo recuerda que tu signo es muy orgulloso y cree que puede hacer todo tu solo y a veces es mejor que dos o tres piensen mejor que uno así que no dudes asóciate con un familiar, cuídate de problemas de nervios o estrés trata de ir con tu médico, ya no seas tan celoso en tu relación amorosa o controlador recuerda que lo mejor de tener una pareja es tenerse confianza y su espacio cada quien y tus mejores parejas son Aries , sagitario y géminis así no dudes y enamórate en este mes.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Copas que sin duda te dice que va ser un mes de buena suerte en cuestión de dinero y trabajo, esta carta también te indica que deveras ser mas constante en lo que realizas y no dejarlo para después recuerda que la constancia es sinónimo de éxito cuídate de chismes trata de hablar solo lo necesario,

Tus días mágicos son 07,10,11,21 y 27 de junio, tu color es el verde y naranja, tus números cabalísticos son 1o y 25 tu lema es el Ser Prudente, ten cuidado con los golpes caídas recuerda que tu signo sufre es muy distraído así que trata de tener más precaución en este mes , te llega la invitación de salir de viaje y va ser por cuestiones de cerrar un proyecto nuevo de trabajo, ten cuidado con problemas de tránsito y trata de manejar con mas cuidado.

Terminas de pagar tu carro y piensas en cambiarlo por uno más reciente, en tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad , a los escorpión que están solteros les llegara dos amores uno en el trabajo y otro lo conocerás en una fiesta así siempre trata de vestirte de colores fuertes para que la energía del amor fluya mas en tu vida, trata de tomar uno curso de redes sociales o edición de video que eso te va ayudar mucho en tu trabajo.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Muerte que sin duda va ser un mes de brillar en todos los sentidos pero mas en lo artístico así que no te detengas por el que dirán tu se autentico y logra tus metas, esta carta también te recomienda cambiarte de país o cuidad que eso te va ayudar a estar mejor en tu economía.

Tus días mágicos son 04,06,12,21 y 27 de junio, tu color es el rojo y amarrillo, tus números 01 y 07 tu lema es Ser Ambicioso, van ser unos días de mucho trabajo o nuevos proyectos que te van hacer crecer mas como persona recuerda que tu eres el mas intuitivo del zodiaco por eso te recomiendo que cada vez que vayas a tomar una decisión trates de analizarlo antes de hacerlo o pedir un consejo para que no te equivoques en lo que vayas hacer, te llega en este mes la propuesta de salir de vacaciones con tu familia , recibes un dinero no esperabas para la venta de un coche o una propiedad.

Trata de dormir mas que tu cuerpo y mente necesitan descansar y dejar un poco las redes sociales en las noches, recibes la noticia que un familiar se casa que te va invitar de padrino, vuelves estudiar o tomas un curso de idiomas o relaciones públicas, si estas en trámites de tu residencia americana o sacar tu pasaporte lo vas a poder solucionar de la mejor manera , te haces un tatuaje recuerda que los sagitarios son los rebeldes del zodiaco , decides hacerte una cirugía estética o tomar un régimen de dieta para que te veas de lo mejor en este verano recuerda que el sagitario es el mas vanidoso del zodiaco

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te dice que son tiempos de estar arriba que no te desanimes si no te salen las cosas como tu deseas que recuerdes que es el tiempo de tomar decisiones para crecer, un amor se va de tu vida trata de quedar en paz y no buscar rencores-

Tus mejores días son 03,06,13,19 y 27 de junio, tu color de la suerte es el naranja y blanco, tus números 17 y 19 tu lema es el Nuevos Rumbos de Vida, estos días van ser clave para definir tus pasos hacia tu futuro y lo que quieres llegar a ser y sin duda tu sexto sentido y la intuición se va ver muy elevada para ayudarte a ser una mejor persona en todo, decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo separado de la familia para poder así madurar, pero sin duda lo que va dominar el capricornio el órgano sexual ósea vas a tener un mes de mucha pasión en tu vida de pareja.

Recuerda que tu signo casi no le gusta seguir La norma de la vida y será algo rebelde pero por eso te hace ser autentico y diferente, haces unos exámenes de estudios y serás aprobado , recuerda que tu signo tiene el carácter muy impulsivo y temperamental así siempre que vayas a discutir trata de pensar dos veces lo que vayas a decir , te regalan un perfume , recibes un dinero extra por una comisión o te pagan una deuda , te compras ropa para un evento social, en el amor seguirás con tu pareja estables y a los capricornio que están solteros les va venir un amor prohibido.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te dice que es el tiempo de pedir que se te va dar que sin duda es uno de tus mejores meses para que te puedas realizar en tu trabajo o el negocio que tienes así que el triunfo va estar en tus manos, también esta carta te dice que vas a poder tener ya una pareja formal sin tantos contratiempos en cuestión de enojos.

Tus mejores días son 04,07,15,21 y 23 de junio, tus números mágicos son 19 y 20 tu lema del mes Oportunidades Nuevas de Trabajo, tu color es el azul y amarrillo, recuerda que tu signo es el único ser humano en el zodiaco y eso te da la facultar de hacer los cambios positivos y no le tengas miedo al que dirán recuerda que no todos somos medallita de oro para caerles bien a todos y lo mas importante en una relación amorosa es que tu estés feliz y si no es así es mejor dejarlo a un lado y conocer mas personas compatibles.

Tu punto débil va ser el sistema nervioso y el cuello así trata de mantenerte tranquilo en cuestiones de tu trabajo y no cargar problemas que no son tuyos para que no te estrés mucho y no dejar el ejercicio que eso te va mantener mas saludable, recuerda que lo mejor para el acuario es todo lo relacionado al deporte y cuestiones de ventas y también todo lo legal ósea ser abogados o agentes de ventas , su mejor compatibilidad es con los signos de Aries y libra que sin duda serán la mejor pareja.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te indica que va ser un mes de movimientos positivos es decir de cambios de trabajo, cambios de casa, cambios de pareja pero estos movimientos te van a servir para empezar a dejar todo lo negativo que te rodeaba es decir la buena fortuna te va sonreír en el mes de junio.

Tus días mágicos son 03,08,14,21 y 30 de junio, tus colores son azul y blanco, tus signos compatibles es escorpión, capricornio y cáncer, tus números mágicos 15 y 21 tu lema es Ser más Materialista, tu punto débil va ser los pies y el sistema nervioso así que esto me dice que tendrás a ser más cauteloso cuando salgas a las calles por eso de las caídas y en sistema nervioso el tener ya dejar por completo lo que te hace sentir intranquilo y sacar rencores del pasado.

También me indica que va ser un mes de tomar decisiones de ya vivir en pareja y tener mas estabilidad amorosa que tus signos compatibles son escorpio, aries y Cáncer. Recuerda que el piscis es el sanador y diseñador del zodiaco así trata de tomar un curso de eso que te ayudar en el futuro, va serán mes de junio de muchos viajes y de estar moviendo la energías recuerda que tu signo son dos peces a la vez y eso te hace el siempre estar en dos lugares al mismo tiempo por eso el de mover tus energías saliendo de viaje mas seguido, cambias el coche por uno más reciente.