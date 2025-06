¿Cuáles son las galletas que hay que agregar al licuado para ganar masa muscular y ser más fuerte?

¿Tu meta en el gym es ganar masa muscular y pese al ejercicio no ves resultados? Probablemente el error no esté en tu entrenamiento, sino en tu alimentación, pues este es el pilar clave que nos permite tener unos músculos más grandes y más fuertes.

Aunque una dieta pensada completamente para cubrir tus necesidades y objetivos es fundamental, lo cierto es que siempre puedes apostar por recetas clásicas de la cocina que al ser ricas en proteína te ayudarán a ganar masa muscular en poco tiempo. Es por ello que hoy te queremos compartir una receta de licuado con galletas que es delicioso y muy favorable si haces ejercicio.

Si bien muchas personas ven en las galletas un alimento ultraprocesado rico en azúcares, gradas y otras sustancias que no son nada saludables para el cuerpo, lo cierto es que cuando no se consumen en exceso y se apuesta por sabores más orgánicos y saludables, puede sorprendernos, por ejemplo al ayudarnos a mejorar la salud y fuerza de nuestros músculos. Aquí te dejamos las más recomendadas por los expertos.

Galletas de avena con proteína

Galletas integrales

Galletas de arroz o maíz con mantequilla de maní

Galletas altas en proteína

¿Lo prepararás? (Foto: ChatGPT)

Receta de licuado de plátano, avena y galletas para ganar masa muscular

Ingredientes:

1 plátano maduro

2 galletas de avena o de proteína

1 taza de leche (entera o vegetal) alta en proteína

1 cucharada de mantequilla de maní o almendra

1/2 taza de avena

1 scoop de proteína en polvo (Opcional)

Preparación:

Agrega a la licuadora el plátano, la leche y las galletas. Después agrega el resto de los ingredientes para que se integren bien. Sirve y está listo para disfrutar y que tus músculos se llenen de beneficios.

Cabe destacar que a esta receta le puedes cambiar las galletas de avena por alguna de las otras alternativas que te compartimos arriba, pues todas te ayudarán a cumplir tu objetivo de mejorar tu fuerza y ganar masa muscular. Además, cada una le dará su toque al licuado, para que así no bebas lo mismo todos los días.

¿Las galletas son malas?

Las galletas pueden ser malas para la salud de las personas si se consumen en exceso y todos los días, pero es importante destacar que depende de la cantidad y la frecuencia, además de los ingredientes con las que hayan sido preparadas los efectos que tendrán en nuestro organismo.

Pues así como algunas son ricas en azúcares y grasas trans, además de otros ingredientes de productos ultraprocesados, existen algunas alternativas que resultan más saludables. A continuación te presentamos algunas de ellas para que las aproveches; sin embargo, debes de recordar que si tienes enfermedades o metas específicas como ganar masa muscular, lo ideal es que lo consultes con un profesional de la salud.

Galletas de avena con proteína. Son una buena fuente de carbohidratos complejos, grasas saludables y además aportan proteína.

Son una buena fuente de carbohidratos complejos, grasas saludables y además aportan proteína. Galletas integrales. Sean comerciales o caseras te darán energía al ser ricas en carbohidratos.

Sean comerciales o caseras te darán energía al ser ricas en carbohidratos. Galletas de arroz o maíz con mantequilla de maíz. Al no tener azúcar y ser de ingredientes naturales te darán energía, son bajas en grasa y te ayudarán a reducir los niveles de colesterol.

Al no tener azúcar y ser de ingredientes naturales te darán energía, son bajas en grasa y te ayudarán a reducir los niveles de colesterol. Galletas altas en proteína. Son la mejor opción para el crecimiento muscular y se recomienda consumirlas después de hacer ejercicio para que los músculos se recuperen.

¿Qué galletas no se deben de usar para un licuado saludable?

Como ya te contábamos, las galletas no siempre son una fuente saludable y por lo tanto no hay que abusar de su consumo, además que no se recomienda usarla en licuados que están pensados para ganar masa muscular. Si tienes dudas de cuáles no deberías usar, aquí te las compartimos: