Nana Calistar: horóscopo de HOY 19 de junio, Virgo y Cáncer recibirán dinero

¿Te has sentido rara estos días? No eres tú, es el efecto que la luna tiene sobre ti, pues estamos en su etapa donde su poder es más perceptible para los signos del zodiaco. Es momento de reflexionar y ponernos en contacto con nuestro interior para así cerrar ciclos.

Horóscopo de hoy 19 de junio

Nana Calistar trae para ti el mensaje de los astros, te dice todo lo que debes saber para hoy 19 de junio, un día que viene cargado de dicha para algunos signos zodiacales. Consulta el horóscopo.

Piscis

Si ya estás en una relación y todo se ha vuelto rutina o costumbre, es momento de hacer un alto y replantearte lo que realmente quieres. No estás para conformarte con “lo que hay”, si ya no hay emoción, busca quien te haga volver a soñar, porque el amor no se acaba… solo cambia de cama, tu felicidad no depende de nadie más, está directamente relacionada con cómo decides ver y vivir tu vida

Acuario

Si notas que tu pareja está distante o que las cosas ya no son como antes, no lo ignores, es hora de cambiar la rutina, de hablar con claridad y poner las cartas sobre la mesa. El tiempo no está hecho para perderse con relaciones a medias ni con dudas eternas. O se arregla o se suelta, pero no puedes seguir en pausa emocional.

Capricornio

Un amor por redes sociales podría aparecer más pronto de lo que imaginas, y aunque antes no creías en eso, esta vez podrías llevarte una grata sorpresa, date la oportunidad de conocer a quien te está buscando, deja de poner barreras por miedo y no sigas desperdiciando oportunidades que podrían darte mucho, ya sea en el amor… o en el sexo. Tu paciencia para tratar con ciertas personas será clave en los próximos días.

Sagitario

Tu economía comienza a dar señales de mejora, un dinero inesperado o pago pendiente está por llegar y te va a permitir resolver varios asuntos que te traían preocupado o preocupada, vienen movimientos positivos en tu área financiera que te permitirán darte un respiro, pagar deudas o incluso darte uno que otro gustito. Eso sí, no confundas amor con amistad a veces te enamoras demasiado rápido y te entregas sin pensar..

Escorpión

Una relación a distancia llegará a su fin en los próximos días, aunque te cueste aceptarlo, es lo mejor, no temas abrirle la puerta a alguien nuevo, incluso si también está lejos, porque a veces el cariño sincero se encuentra donde menos lo esperas, eso sí, no repitas los errores del pasado, si ya te tropezaste una vez, asegúrate de no caer en la misma piedra con diferente nombre.

Libra

Ten mucho cuidado con tu pasado, hay situaciones no resueltas que te siguen afectando más de lo que crees, esas heridas abiertas te están impidiendo avanzar en ciertas áreas de tu vida, especialmente en lo emocional. Ya no te guardes nada, exprésate con firmeza y sin miedo a lo que otros piensen o a si les duele, guardarte lo que sientes te está intoxicando poco a poco, como si te tragaras tu propio veneno. Libérate de eso.

Virgo

Cuida mucho tu energía y deja de intentar ser el ángel salvador del mundo, porque en el intento podrías estar olvidándote de ti mismo. Es momento de poner tus prioridades en orden y entender que no puedes cargar con los problemas ajenos como si fueran tuyos. La luna tiene un efecto importante sobre los signos del zodiaco. Foto: Copilot

Leo

Enfermedades leves podrían seguir rondando tu entorno, pero también se percibe mucha paz interior y serenidad que serán clave para enfrentar cualquier situación que se presente. Esa calma te permitirá tomar mejores decisiones. Ten mucho cuidado con lo que deseas, sobre todo si se trata de pensamientos negativos, porque podrían cumplirse más rápido de lo que imaginas. No te desgastes con relaciones a distancia, no son lo tuyo y solo estarías perdiendo tiempo y energía.

Cáncer

Si tienes pareja, es momento de dar un paso más, no se trata solo de seguir juntos, sino de avanzar, si no hacen algo nuevo pronto, caerán en la monotonía, y lo bonito se les puede volver costumbre… y después aburrimiento y si no estás comprometido con nadie, recuerda que no le debes explicaciones a nadie: tu vida privada es eso, tuya. Si en tu relación han existido distancias o discusiones constantes, pon de tu parte para resolverlo.

Géminis

En cuanto tengas un espacio, haz una limpieza profunda en tu recámara o tu casa, hay energías pesadas rondando tu entorno, y necesitas abrir espacio para que lo bueno entre, el desorden a veces refleja lo que llevas dentro, así que empieza por organizar tu espacio físico para poder alinear también tu mente y tus emociones.

Tauro

Se aproxima una invitación para salir en esta semana o reencontrarte con una amistad que te hará pasar un muy buen rato, acéptala, te hace falta desconectarte y volver a sentirte ligero o ligera, también es momento de cerrar ciclos, hay personas que ya cumplieron su tiempo en tu vida y solo te están dejando mal sabor de boca cada vez que aparecen, sácalas sin remordimiento.

Aries

Aléjate de esos amores que solo traen drama y promesas vacías, sabes perfectamente que no naciste para vivir con carencias emocionales ni materiales, si alguien no está dispuesto a apostar por ti de verdad, que le vaya bien. La vida no está para andar rogando, ni mucho menos para vivir de migajas a la fregada las buenas costumbres si te están limitando: disfruta, goza, haz lo que te haga sentir vivo, sin que te importe el qué dirán.