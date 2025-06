EFECTIVO | El té que es un "shot de vitamina C" y te ayudará a recuperarte del resfriado si te mojaste con la lluvia

¿Te mojaste con la lluvia? Este problema es el más común del momento, ya que las tormentas nos sorprenden al salir de casa o al regresar del trabajo o escuela, pues lo que es una realidad es que los chubascos no conocen de edades y nos sorprenden a todos por igual. Si bien mucho aman mojarse con la lluvia, otros la detestan porque corren el riesgo de enfermarse de gripe o resfriados.

La buena noticia es que después de quedar empapados tras mojarnos con la lluvia, es que podemos tomar algunas medidas con las cuales evitar resfriados y otras enfermedades en las vías respiratorias. Un gran ejemplo es llegar a casa a tomar una ducha caliente para volver a entrar en calor, o bien, preparar una deliciosa bebida calientita que además nos ayude a subir las defensas.

Es por ello que hoy te compartimos una recte a de un té de limón y naranja, además de otros ingredientes ricos en antioxidantes, que nos ayudarán a cuidar de nuestro sistema inmune. Pero lo más importante es que esta bebida tiene un shot de vitamina C, conocida por ayudar a curar el cuerpo (si es que ya te resfriaste), además de ayudarte a subir tus defensas y así tener un menor riesgo de que te enfermes.

De acuerdo con Mayo Clinic, aunque tomar suplementos de vitamina C no previene el resfriado común, sí tiene beneficios como reducir la duración de la enfermedad y además, la intensidad, es decir, que pasarás menos días enfermo y los síntomas no te afectarán tanto. ¿Te animas a probarlo?

Cabe destacar que la vitamina C es un tipo de antioxidante y el té que te recomendamos hoy tiene otros ingredientes como el jengibre y el cúrcuma, mismos e también son ricos en antioxidantes que protegen el cuerpo de los radicales libres y que a su vez, fortalecen el sistema inmunológico.

Aunque pueden subir tus defensas y reducir ligeramente el riesgo de enfermedades como resfriados o una gripe, lo cierto es que sí te ayudarán a combatir los síntomas de estas afecciones. A continuación te compartimos la receta rápida y sencilla de este té de naranja y limón que te encantará.

Té anti-resfriado | Receta

Ingredientes:

3 naranjas

3 limones grandes

1 trozo de jengibre

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

2 varas de canela

1 litro de agua

Una pizca de pimienta negra

Miel o Stevia para endulzar

¡Tienes que prepararlo y tomarlo bien caliente! (Foto: Copilot)

Preparación:

Desinfecta las naranjas y limones. Después córtalas en rodajas. Corta un poco de la raíz de jengibre. En una olla agrega las naranjas, limones y jengibre. Agrega el agua y deja hervir a fuego medio. Cuando empiece a hervir este efectivo té, asegúrate de agregar la cucharadita de cúrcuma en polvo, además de una pizca de pimienta negra; cuida no pasarte en esta última o de lo contrario tendrás un sabor demasiado amargo. Pon el fuego bajo y deja que el té hierva por al menos 15 minutos más para que así surjan todas las propiedades de la bebida. ¡Y está listo para servir! No olvides endulzar con un poco de miel.

Un dato importante que tienes que saber es que no necesariamente tienes que colar el preparado, pues si lo prefieres también puedes servir en una taza o termo con algunas de las rodajas de las naranjas y limones para que surta todavía más efectos este "shot de vitamina C". ¿Te animas a prepararlo?