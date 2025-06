¿Cuánto cuesta la Batidora Artisan de Costco con DESCUENTO en la que puedes preparar desde pasta hasta helado?

¿Necesitas una batidora o llegó el momento de cambiar la que ya tienes en casa?, si la respuesta es sí, tienes que aprovechar el gran descuento que Costco tiene en uno de sus artículos de cocina más solicitados y que te salvará en muchísimas recetas, ya que con este producto podrás preparar desde una rica pasta, hasta un cremoso helado.

Se trata de la Batidora Artisan de la marca KitchenAid, uno de los productos más sensacionales que Costco tiene para cocinar y que en redes sociales es viral por lo versátil que es, es decir, que más que un gasto se convertirá en tu mejor inversión, sobre todo si lo que te gusta es cocinar. La mejor parte es que por tiempo limitado tiene descuento, así que ahorrarás sin sacrificar tu pasión por cocinar.

El precio de la Batidora Artisan de 4.7 litros y que se vende hasta en seis colores es de 7 mil 899 pesos, sin embargo, desde el pasado 16 de junio y hasta el próximo 22 de junio tendrá un increíble descuento. De tal forma que únicamente tendrás que pagar 6 mil 899 pesos y la mejor parte es que el costo ya incluye los gastos de envío, ¡así que ordénala en línea!

Si quieres saber más sobre las funciones y características, no dejes de leer, pues aquí te contamos todo lo que tienes que saber, aunque la recomendación si te urge tener una nueva batidora, es que no te pienses demasiado la decisión, pues el descuento no sólo tiene fecha límite, sino que también está limitado hasta agotar existencias.

Hay seis colores diferentes. (Foto: Costco)

Batidora Kitchenaid Artisan Costco | Características, funciones y detalles

Este tipo de batidora destaca por su tazón de acero inoxidable pulido con asa y con una capacidad de 4,7 litros; además en Costco se ofrecen colores como el negro, verde, azul, rosa, rojo y blanco. Todos los modelos se encuentran con descuento de mil pesos hasta el próximo 22 de junio. Así que no dejes pasar esta oportunidad.

En cuento a los detalles de este producto, tienes que saber que le caben 9 tazas de harina, además que cuenta con varios accesorios que ayudan a preparar cada una de las recetas que te puedas imaginar, ya que como te adelantábamos, sus funciones también permiten que, por ejemplo, prepares una pasta o un helado. Aquí todas ellas:

Tazón mezclador

Batidor plano

Batidor de alambre

Gancho para masa

Port otro lado, es importante mencionar que cuenta con un centro de conexión de aditamentos que te ayudará a preparar tus recetas. Además, también destaca por sus múltiples usos con una acción planetaria de 59 puntos de contacto, es decir, los que te ayudarán a conseguir un batido con resultados profesionales.

Incluye:

Bowl de acero inoxidable de 4.7 L.

Batidor plano.

Batidor globo.

Gancho para masa.

Tapa antisalpicaduras.

¿Qué se puede cocinar en la batidora Kitchenaid Artisan?

Este producto viral de Costco tiene 10 velocidades entre las que puedes elegir la intensidad según la receta correspondiente. Aquí te compartimos tan sólo algunas ideas de todo lo que puedes preparar.