Nana Calistar: horóscopo de HOY 18 de junio, Virgo y Capricornio recibirán dinero y fortuna

Toma contacto con tu poder personal, lleva tu atención hacia tu plexo solar, es momento de voluntad, determinación y compromiso con tu vida y tu bienestar. El horóscopo de hoy te da las mejores predicciones para los signos del zodiaco.

Horóscopo de hoy, según Nana Calistar

Libra

Se visualiza un viaje o salida cerca de la ciudad en próximos días. Ten cuidado con esperar mucho de personas que sabes que no harán nada por ti. Es momento de decidir hacia dónde te diriges y qué quieres de la vida; tienes muchas metas pero la flojera te detiene, ¡ponte las pilas! Desconfía de las intenciones de una persona recién conocida; no es de fiar y solo quiere aprovecharse..

Virgo

Pon mucha atención a tus gastos, porque podrías estar gastando en cosas innecesarias. Si tienes pareja, cuida que los celos no gobiernen, ya que pueden causar conflictos sin razón. Controla tu carácter para no lastimar a quienes te quieren. Es probable que recibas noticias del extranjero o un mensaje importante.

Leo

Vienen cambios muy buenos en el área económica que debes aprovechar para tu beneficio. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto anhelas, porque esta etapa te favorece y cualquier esfuerzo se verá recompensado. Podrías enfrentar estrés e insomnio, y sentirte algo triste al terminar el día; es normal sentirse así cuando no sabes qué sigue o cómo seguir adelante, pero recuerda: si sabes quién eres y lo que tienes, lo demás te debe valer madre.

Cáncer

Se abren oportunidades para realizar un viaje o un cambio de domicilio, pero evita meterte en chismes que no te corresponden solo para defender a amistades que tal vez no harían lo mismo por ti. Te llegará una entrada de dinero que ayudará a saldar deudas antiguas. Ten cuidado con amores ocultos o relaciones de tres, porque podrían traerte conflictos bastante grandes.

Géminis

Ten mucho cuidado con esperar demasiado de personas que sabes que no te darán nada; mejor enfoca tu energía en lo que realmente quieres. Es momento de mandar bien lejos a las envidiosas que solo te buscan para criticar o recordarte verdades que tú ya conoces. Si tienes pareja y han habido problemas, comenzarás a desaparecer un poco; date la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y expresar lo que sientes de verdad.

Tauro

Hay posibilidad de cambio de trabajo o mejora en lo económico, así que mantente atento para no dejar pasar esa oportunidad. Nuevos amores llegarán, posiblemente una persona de piel blanca, que aparecerá a través de una amistad o una red social o fiesta; pon atención para no dejar escapar esta oportunidad que la vida te pone en bandeja.

El tarot también predice tu destino. Foto: Copilot

Aries

Embarazo en la familia se aproxima y en los próximos días descubrirás de quién se trata, prepárate para la sorpresa y las nuevas alegrías. Oportunidad de mejoras laborales está cerca, pero recuerda: si no hablas, nadie leerá tus intenciones; cuando debes abrir el hocico, no lo haces, y cuando debes mantener el pico callado, no te callas, aprende a medir tus tiempos. A medida que pasen los días, entenderás por qué muchas cosas aún no tienen sentido.

Piscis

Es momento de poner límites claros a quienes solo se acercan cuando necesitan algo de ti, tu corazón noble siempre está dispuesto a ayudar, pero eso no significa que debas permitir que te utilicen o que tomen tu bondad por debilidad, aprende a decir “no” sin sentirte culpable.

Acuario

Se aproximan sorpresas en el ámbito económico, algunas tan inesperadas como beneficiosas, podrías recibir una oportunidad que te saque de la rutina y te dé un respiro, asegúrate de cuidar tus finanzas y no malgastar en cosas que realmente no necesitas, por más tentadoras que parezcan.

Capricornio

Es momento de dejar de mendigar afecto donde no lo hay, has dado lo mejor de ti a personas que no han sabido valorarlo, y eso ha generado un desgaste innecesario, aprende a decir “basta” con la frente en alto, el amor propio será tu mejor aliado en esta etapa. Vienen días muy buenos, ideales para renovarte, dejar atrás lo que ya no sirve y recuperar tu entusiasmo por la vida.

Sagitario

Los cambios que vienen en tu vida profesional y económica podrían parecer abrumadores al principio, pero te abrirán nuevas puertas si te atreves a dar el paso, tienes una gran capacidad para adaptarte, así que deja de temerle al movimiento y empieza a confiar más en tu intuición, si se presenta una oportunidad de inversión o negocio, revísala con calma: podría ser el inicio de algo muy bueno.