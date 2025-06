El silencio después del caos: el aislamiento social en la era postpandemia

Con la pandemia nos vimos obligados a permanecer aislados para sobrevivir. Pero a cinco años de que se declarara la emergencia sanitaria a nivel mundial, muchas personas se enfrentan al desafío que implica socializar una vez más y las consecuencias emocionales del aislamiento.

En noviembre de 2023, la OMS declaró la soledad como una preocupación urgente de salud pública, impulsando una comisión para la conexión social con el fin de establecerlo como una prioridad sanitaria global y proponer soluciones basadas en evidencia

Sin embargo, en México poco se habla de este problema, pero es una realidad que nos alcanza a todos los sectores de la sociedad que incluye niños, jóvenes y adultos.

Su impacto principal radica en la salud mental, ya que para muchos de ellos salir al mundo tras la pandemia conlleva enfrentarse a nuevos miedos: al contagio, al juicio social, a la pérdida de habilidades sociales, a la fatiga emocional.

Y la problemática es que el aislamiento se puede disfrazar de cierta comodidad que va acompañado de frases como: “Estoy mejor solo”, “ya no necesito salir”, “la gente me cansa”. Pero debajo de esa aparente elección, puede esconderse ansiedad, temor o depresión no verbalizada.

En 2024, alrededor de 3.6 millones de adultos mexicanos padecían depresión, incluyendo casos severos, de acuerdo con la Secretaría de Salud y la UNAM; mientras el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones señaló que, en ese mismo año, más de 9 mil niños de entre 10–14 años acudieron a servicios por episodios de ansiedad, y cerca de 5 mil adolescentes lo hicieron por depresión.

Las consecuencias son profundas: el aislamiento sostenido se vincula con mayor riesgo de enfermedades mentales, deterioro cognitivo en adultos mayores, baja autoestima en adolescentes y menor desarrollo emocional en niños. Además, atenta contra algo esencial: el sentido de comunidad y pertenencia.

¿Cómo saber si alguien vive aislamiento social?

En los niños y jóvenes algunos de los síntomas que se pueden identificar: resistencia o negociación de asistir a la escuela, uso excesivo de pantallas o redes sociales como sustituto del contacto real, reducción de la comunicación con familia y amigos.

Además, pueden presentar cambios emocionales como: irritabilidad o apatía, tristeza persistente o llanto sin causa aparente, ansiedad o nerviosismo constante, sensación de vacío o desconexión del entorno, y entre los cambios físicos están: alteraciones del sueño (insomnio o exceso de sueño), fatiga constante, dolores físicos sin causa médica (dolores de cabeza, estómago, musculares), problemas alimenticios (pérdida o aumento excesivo de apetito).

Por su parte, en los adultos los cambios emocionales principales son: sentimientos de soledad o abandono, desánimo, desesperanza, vacío, irritabilidad o hipersensibilidad emocional, sensación de ser “invisible” o no escuchado.

Los cambios conductuales se pueden vivir como: aislamiento progresivo, cancelación de planes, no responder mensajes o llamadas, desinterés por la vida social, incluso con personas cercanas, reducción de participación en actividades laborales o familiares. Finalmente, los cambios físicos y cognitivos son: insomnio o hipersomnia, problemas de concentración o memoria, dolencias psicosomáticas: dolores musculares, problemas digestivos, desregulación del apetito.

Hoy más que nunca necesitamos tender puentes. No se trata de obligarse a salir o a socializar, sino de reaprender a vincularnos desde la conciencia y el cuidado. Pequeños gestos como saludar al vecino, invitar a alguien a caminar o simplemente escuchar con atención, pueden ser el inicio de una nueva red de conexión.

El aislamiento no siempre es evidente: puede manifestarse como una “preferencia por la soledad” que esconde malestar emocional. Tanto en adolescentes como en adultos, es importante estar atentos a los cambios sutiles en el comportamiento, el estado de ánimo y la salud física. Detectarlo a tiempo permite prevenir complicaciones mayores.