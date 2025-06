¿Qué es mejor para quemar grasa, el cardio o el HIIT?, esto dicen los especialistas

En la búsqueda por reducir grasa corporal, muchas personas recurren al ejercicio como su principal aliado. Hay quienes optan por los ejercicios más comunes para quemar grasa: el cardio tradicional o el entrenamiento interválico de alta intensidad, mejor conocido como HIIT, pero ¿Cuál de ellos es mejor y cuál es la diferencia? Los expertos responden.

Ambos tipos de entrenamiento han sido ampliamente estudiados por la ciencia del deporte y, aunque cada uno tiene sus beneficios, los especialistas coinciden en que el HIIT se perfila como una opción más eficiente para quienes buscan resultados en menos tiempo.

Antes que nada debemos comprender las diferencias entre cada uno. El cardio moderado y sostenido como trotar, nadar, andar en bicicleta o caminar a paso rápido ha sido por años la recomendación estándar para bajar de peso y mejorar la salud cardiovascular. Su principal ventaja es que ayuda a quemar calorías durante la actividad, y es ideal para personas principiantes, con sobrepeso o que prefieren un ejercicio menos demandante.

La elección entre HIIT o cardio no tiene una respuesta única. Los expertos coinciden en que depende de los factores como la condición física, el tiempo disponible y si se tiene alguna lesión o limitación. Si eliges el HIIT toma en cuenta que mejora la quema de grasa y el rendimiento físico en menos tiempo que otros métodos.

Los expertos coinciden en que depende de factores como la condición física, el tiempo disponible | Foto: Freepik

El HIIT como el ejercicio predilecto para ver resultados

El HIIT consiste en alternar intervalos de actividad física muy intensa como correr, hacer burpees o saltar con breves periodos de descanso o movimiento ligero. Una rutina de 15 a 25 minutos puede generar beneficios similares a los de una hora de cardio moderado, con el añadido de que aumenta el metabolismo incluso después de terminar el ejercicio.

Un estudio publicado en The Journal of Obesity en 2011 encontró que las mujeres que practicaron HIIT durante 15 semanas redujeron más grasa abdominal que aquellas que realizaron cardio tradicional, mientras que un metaanálisis en Sports Medicine (Keating et al., 2017) concluyó que ambos métodos ofrecen resultados similares, pero el HIIT lo logra en menos tiempo.

Una rutina de 15 a 25 minutos puede generar beneficios similares a los de una hora de cardio moderado | Foto: Freepik

¿Cuáles son los ejercicios tipo HIIT?

Hay diversos ejercicios indicados para realizar HIIT y además tiene muchas ventajas. Este tipo de entrenamiento quema muchas calorías en poco tiempo, aumenta el metabolismo, mejora la resistencia y no requiere equipo ya que se puede realizar con tu peso corporal. Estos son algunos de lso ejercicios más populares y efectivos:

Cardio y pierna HIIT

Jumping jacks (saltos con brazos y piernas abiertos)

Burpees: saltos con flexión

Sentadillas con salto

Mountain climbers: escaladores

Skaters: saltos laterales tipo patinador

Lunges explosivos: zancadas alternadas con salto

High knees: rodillas al pecho corriendo en el lugar

Fuerza y cuerpo completo HIIT