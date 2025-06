Esta es la bodega secreta del Centro de la CDMX donde encontrarás botas para lluvia desde 100 pesos

En el Centro Histórico de la Ciudad de México podrás encontrar prácticamente lo que sea a precios mucho más accesibles que en centros comerciales. Y a propósito de las recientes tormentas, nos dimos a la tarea de buscar el local con los mejores precios de botas y ya lo encontramos, aquí encontrarás calzado para todas las edades desde 100 pesos y de una excelente calidad. Sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles.

Se trata de zapaterías Sujuma, un local ubicado en el corazón de la capital mexicana, donde hallarás muchos modelos de botas de lluvia para hombre mujer y niños. Esta bodega secreta con más de 60 años en el mercado ofrece envíos a domicilio y pues pedir que te envíen sus modelos actuales vía WhatsApp.

Los precios en sí ya son bajos, sin embargo, al comprar por mayoreo más de seis piezas en adelante te ofrecerán un mejor costo. Pregunta por las promociones porque suelen tener algunos pares por unidad a precio de mayoreo.

La buena noticia es que en zapatería Sujuma también hallarás todo tipo de sandalias para adultos y niños con personajes de caricatura, eso no es todo hay una amplia variedad de tenis y zapatos plastificados para la temporada y todas las edades. Cabe destacar que el precio de las chanclas es más barato, así que estas las encontrarás desde 60 pesos.

La buena noticia es que en zapatería Sujuma también hallarás todo tipo de sandalias para adultos y niños con personajes de caricatura | Foto: TikTok @zapateriassujuma

Modelos y precios en la bodega de botas de lluvia en el Centro

Llegó la temporada de lluvias y si no quieres mojarte tus pies cuando sales de trabajar y está lloviendo o no quieres echar a perder tus mejores tenis, en zapaterías Sujuma hay muchas opciones de botas para lluvia que te encantarán. Desde los modelos con personajes de caricatura para niños o los formales para quien viste looks más reservados. Estos son algunas opciones y costos:

Modelos para niños desde 125 pesos del número 13 al 17

Stitch

Capibara en variedad de colores

Bob Esponja

Bluey

Batman

Hello Kitty

Modelos para hombre y mujer desde 100 pesos

Estampado militar

Estampado de corazones

Estampado de flores

Negras lisas

Blancas lisas

Aquí encontrarás desde los modelos con personajes de caricatura para niños o los formales para quien viste looks más reservados | Foto: TikTok @zapateriassujuma

¿Dónde se ubica la bodega de botas para lluvia en el Centro?

La bodega secreta de botas para lluvia se ubica exactamente en Eje central Lázaro cárdenas, No. 85 Col. Centro, Ciudad de México. Atienden en un horario de Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm y sábado de 8:30 a 4:30 pm. Los domingos no abren para que lo consideres.

Si eres mayorista esta tienda es ideal para surtir tu negocio porque encontrarás excelentes precios, pero si quieres comprar por unidad también puedes hacerlo y será una buena opción porque aún así el costo sigue siendo muy bueno. Puedes entrar a sus redes sociales oficiales de Facebook para verificar modelos disponibles.