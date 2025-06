¿Dónde comer los mejores postres Dubái con fresas y chocolate en la CDMX?

¿Has escuchado hablar de los postres Dubái? Estas delicias árabes están por todos lados y las recetas clásicas ya conquistaron a la CDMX, donde cada vez es más común encontrar cafeterías, heladerías e incluso negocios locales con los preparados clásicos como es el caso de las fresas, el helado o el café.

En TikTok este tipo de postres y recomendaciones de locales para prepararlos han dado mucho de qué hablar por las múltiples recetas que hay, pero en las que ingredientes como el chocolate, la pasta de pistacho y los fideos kataifi, una pasta hecha de masa filo muy popular en Medio Oriente y Grecia, son los grandes protagonistas y que dejan el mejor sabor de boca.

Por supuesto, las recetas son tan variadas que en algunos lugares se agregan otros toppings como es el matcha, la crema de cacahuate, pasta de sésamo (tahini), oro comestible y el uso del chocolate al gusto, es decir, en su versión más dulce a base de leche o bien el amargo para los paladares más exigentes.

Si eres de la CDMX y estás en búsqueda de los mejores locales en donde puedas probar por primera vez (o porque ya se te hizo el gusto culposo de todos los días) estos deliciosos postres, aquí te compartimos los negocios virales en TikTok. La mejor parte es que están repartidos en toda la ciuda, así que no hay pretexto para que les des una oportunidad. Aunque si lo tuyo no son los postres, no dudes en darle la oportunidad a un café Dubái.

Mapu Bar

Si lo tuyo son las fresas Dubái sin duda tienes que probar la delicia que se prepara en Mapu Bar y donde los amantes del matcha también conseguirán algo delicioso para esta temporada. De acuerdo con lo que ha contado este negocio, el postre consiste en fresas bañadas en chocolate, acompañadas con crema de pistache, crujiente kataifi y un poco de matcha. Cabe destacar que puedes elegir entre chocolate de leche o semiamargo.

El precio es de 190 pesos y puedes encontrarlos en una zonas más concurridas de la capital. Aquí te compartimos la dirección para que las visites:

Dirección: Tejocotes 34D, Col. Tlacoquemécatl del Valle, CDMX.

Las fresas al estilo Dubái son deliciosas. (Foto: IG @mapu_bar)

Neve Gelato

En todas las sucursales de Neve Gelato de la Ciudad de México podrás encontrar la nueva Línea Dubái; sin embargo, tienes que correr porque los tres productos que lanzaron estarán por tiempo limitado. En cuanto a los fantásticos sabores del pistache combinado con helado, katataifi e incluso con café se ofrecen en tres presentaciones. ¿Cuál se te antoja más?

Dubai Shake. Sabor pistache con chocolate y kataifi.

Sabor pistache con chocolate y kataifi. Dubai Affogato. Se trata de un café espresso con gelato y crema de pistache.

Se trata de un café espresso con gelato y crema de pistache. Helado sabor Dubái. Este último producto tiene chocolate con crema de pistache.

Si piensas visitar este negocio tienes que conocer los precios; en el caso del Dubai Shake el costo es de 215 pesos; el Dubai Affogato en 235 pesos y el Gelato Dubai por sólo 79, 109 o 219 pesos según el tamaño que elijas. Tienes que saber que los dos prmeros postres se pueden conseguir al 2x1 los jueves y viernes, respectivamente.

Sucursales:

Galerías Insurgentes

Parque Delta

Reforma 222

Parque Tepeyac

Parque Lindavista

Parque Tezontle

Antara

Plaza satélite

Toreo Parque Cental

¿Cuál se te antoja más? (Foto: IG @nevegelatomxoficial)

Green Republic

La última de las sucursales que puedes visitar en CDMX para sumarte a la tendencia de los postres de Dubái está en Green Repúblic, una tienda y restaurante en donde venden un froyo de chocolate Dubái que sabe delicioso. Esta receta está hecha al momento y mantiene los ingredientes clásicos de chocolate, kataifi y un spread de pistache. ¿Te animas a darle una oportunidad?

Este producto está disponible en todas las sucursales de Green Repúblic, aquí te las compartimos:

Lomas monte athos 355

Sur Grand Pedregal

Arcos bosques