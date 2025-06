La panadería francesa en la CDMX con el croissant artesanal y almendrado que conquista a los turistas

En la Ciudad de México se puede encontrar de todo, sus calles están llenas de restaurantes, cafeterías y puestos ambulantes con sabores de todo el mundo, tal y como pasa con la panadería francesa que no solo asegura tener sus productos horneados de manera artesanal, sino también se distingue por el sabor de su croissant, un postre tradicional en Francia.

Aunque el croissant es una receta bastante popular en todo el mundo, el que hornean en La Bohême, panadería y repostería francesa ubicada en la Ciudad de México se lleva los aplausos de los comensales que acuden frecuentemente de alguno de los sitios de la CDMX, pero también de los turistas que viajan y una de sus paradas ya obligatorias es este cálido lugar en donde acuden a degustar sus platillos y postres.

La Bohême es una panadería y repostería francesa que fue fundada en 2014 y entre sus principales reseñas en Internet destacan sus panes laminados, así como también las recetas de las conchas, chocolatines, tartas, choux y Pièce Montée, pero sin duda quienes se llevan el crédito son sus croissants y más aquellos que están coronados con almendras.

El croissant de almendras es la estrella del menú. FB/panaderialaboheme

¿Cuál es la dirección de la panadería La Bohême?

Para acudir a comer o comprar algunas de las delicias de La Bohême será necesario llegar a la Calle Querétaro número 219 en la Colonia Roma, además tiene un teléfono de atención disponible que corresponde al: 55 6676 4886 el horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 am a 20:00 pm.

Mientras que en la sucursal Polanco, ubicada en Alejandro Dumas 125 el horario de atención es de lunes a sábado de 9:00 am a 20:00 pm y el domingo de 9:00 am a 19:00 pm. Y en la sucursal La Canasta Viva con dirección en Río Nazas 126 Colonia Cuauhtémoc, el horario es de lunes a domingo de 8:30 am a 21:00 horas.



Los productos son creados de manera artesanal. FB/panaderialaboheme

¿Dónde se inventó el croissant?

Son pocas las personas que conocen que el origen del croissant no es francés, sino austriaco, en una publicación en la edición de 1938 de la enciclopedia culinaria Larousse Gastronomique, comparten que este pan dulce nació durante las Guerras turco-otomanas del siglo XVII en Europa.

Esta preparación se utilizó para intentar matar de hambre a los soldados del rey de Polonia, Jan III Sobieski, y a los del emperador Leopoldo I, archiduque de Viena, que defendían Viena del segundo sitio por parte de los otomanos y su popularidad en Francia se debe a que la reina María Antonieta de Austria, esposa del rey galo Luis XVI los introdujo en la corte de Versalles junto al café y el chocolate.