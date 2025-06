Horóscopo semanal Mizada Mohamed: este es el mensaje de la astróloga para tu signo zodiacal

Para la semana del 16 al 22 de junio, Mizada Mohamed y la astrología tienen las predicciones para todos los signos zodiacales y aquí podrás descubrirlo. El enfoque se mueve de lo mental y comunicativo a lo emocional e intuitivo. El solsticio de verano el 21 de junio marca un cambio energético importante: es tiempo de conectar con el hogar, la familia y la vulnerabilidad.

La Luna Llena en Capricornio el Jueves 19 de junio tendrá una energía potente para culminaciones profesionales, asumir responsabilidades o dejar atrás estructuras caducas. Puede sentirse presión emocional por cumplir metas.

La comunicación se vuelve más emocional, protectora y sensible, Ideal para conversaciones familiares o revisar recuerdos. Pero con Venus en Leo el viernes 21 de junio debemos tener cuidado con excesos en el amor, gasto de dinero o drama emocional. Tendencia a exagerar los placeres o expectativas románticas.

En cuanto a Marte en Leo el sábado 22 de junio se sentirá buena energía para acciones con intención emocional, tomar decisiones valientes que nacen del corazón, o defender a los seres queridos.

Con Venus en Leo el viernes 21 de junio debemos tener cuidado con excesos en el amor, gasto de dinero o drama emocional | Foto: Freepik

Horóscopo semanal del 16 al 22 de junio, según Mizada Mohamed

Aries : será una semana de intercambio, puede ser de amor, crecimiento, compras, ventas o negociaciones. Con el Sol en el signo de Cáncer sentirás mucha tranquilidad, viene buena temporada en lo económico y laborar. Alguien te ayudará a que avaneces en algún acuerdo o negociación. Tienes en mente cambios profesionales, analiza y toma determinaciones la próxima semana, y si necesitas tomar una decisión hazlo entre el 16 y 17. Deja que tu corazón hable.

Géminis : nada ni nadie te va a detener y tampoco tienes que permitírselo a nadie, tienes la capacidad, la madurez y el compromiso. Escucha la voz de la experiencia siempre, que no te gane la desesperación o la inquietud porque no lo sabes todo. Aprovecha la energía del Sol antes de que se vaya de tu signo. Estas cimentando todo lo que tenga que ver con hogar y familia. Estas en el momento ideal de tomar determinaciones. Si necesitas hacer una compra o venta, toda esta semana se marca muy favorable para ti. Vienen muchos viajes.

Leo, Algún familiar tuyo te buscará para llegar a un acuerdo, hazlo sin gritos y sin faltas de respeto | Foto: Freepik

Virgo : esta semana es de crear, toma papel y pluma y empieza a imaginar porque todo lo que tu deseas y quieres se cumplirá. Es momento de dar ese paso que has dejado para después, te saldrás de círculos de confort y vas a tener el apoyo de tu familia y de un amigo. Si tienes que hacer compras o ventas es muy positivo.

Libra : es tiempo de actuar, no le des vueltas a las cosas, el ingreso del Sol Cáncer te favorece mucho, no esperes a que las cosas sucedan. Hay buena fortuna en tu vida y vienen muchas cosas nuevas, tu eres capaz de hacer todo lo que quieras. Pide asesoramiento a conocidos porque ellos te pueden ayudar a avanzar. Conocerás a personas importantes en un viaje y esto te convendrá mucho.

Capricornio, hay generosidad en tu yo, y lo que se da regresa multiplicado, todo el bien que haz compartido con personas importantes en tu vida viene de regreso | Foto: Freepik

Acuario : a ti se te da muy bien el arte y la belleza, con tu personalidad siempre logras abrir puertas. Acudirás a un evento en el que conocerás a otras personas que convendrán a tu futuro. Hay oportunidad de viajar para conocer personas nuevas que le convienen a tu vida profesional y laboral pero tendrás que poner las cosas en una balanza porque te puedes saturar. Observa y analiza y después toma determinaciones. Aprovecha esta semana para donar todo lo viejo o que ya no utilices. Todo se dará y estará a tu favor.

Consejo astrológico para esta semana

El consejo astrológico para esta semana es que el cambio solar te pide hacer una pausa en el ritmo mental para conectar con tus emociones y necesidades internas. Después de semanas de actividad, llega el momento de nutrirte, especialmente en lo familiar y lo emocional. Cuida tu energía y no sobreexijas tu productividad. Esta lunación cae en tu zona de transformaciones y cierre de ciclos. Puede ser una semana intensa a nivel emocional, donde el tema del control o el miedo a soltar algo aparece con fuerza. No temas rendirte ante lo que ya no puedes sostener. Es una oportunidad para renacer.