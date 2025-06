Nana Calistar: horóscopo de HOY 14 de junio, Piscis y Capricornio tendrán un golpe de fortuna

Nana Calistar tiene para ti las predicciones de los horóscopos para cada signo del zodiaco este 14 de junio. Los astros se ponen de tu lado gracias

Los signos de fuego brillarán con mayor intensidad gracias al apoyo de Mercurio directo desde el día 14. Para Aries, Géminis y Acuario, la creatividad alcanzará niveles extraordinarios, abriendo puertas a nuevas formas de expresión artística, conoce las predicciones de hoy de Nana Calistar.

Capricornio

Un negocio que se va a materializar y el cambio de domicilio u oportunidad de un viaje va ser lo que te va llevar por el buen camino. No permitas que amores de una noche te roben tu energía. Viene una situación difícil en la cual tendrás que ponerte bien perris de 8 chichis o te podrían ganar tus sentimientos pos sino lo haces vas a terminar con cualquier wey que solamente querrá robarte tu ingenuidad y ora sí que faltarte al respeto

Sagitario

Te espera la llegada de una sorpresa muy pronto y vendrá por parte de una persona que significa mucho en tu vida. No permitas que tu autoestima se vaya al suelo por personas que no aportan nada a tu existencia. Aguas con una compra, te va a salir mal el objeto. Momento de que se te quite lo achicopalado y comiences a invertir todo tu tiempo en ti, ya deja de andar mendigando amor o atención por personas que no te dan ni ofrecen nada más que dolores de cabeza.

Escorpio

En los negocios mucha oportunidad, pero tienes que invertirle más en cuestiones de compra y venta. Aguas con amistad chismosa anda ladrando mucho de ti y tu familia a tus espaldas. Cuidado con soltar la lengua demás, hay personas que te envidian demasiado y que esperan que sueltes el veneno pa utilizar esa información en tu contra. Cuida mucho tu forma de ser con los demás porque dejas mucho que desear con tus comentarios fuera de lugar.

Libra

Vienen días en los que te sentirás achicopalada por no saber resolver ciertos problemas que te han mermado la fregada existencia, quita de tu camino a todas esas personas que nomas te incomodan o te hacen sentir la peor persona del planeta. Si ya tienes pareja es momento que se reencuentren y le des una segunda oportunidad pues ha habido momentos en que pareciera que son dos extraños juntos. Invierte en tu imagen que al final es lo que te va dejar algo bueno, al menos el autoestima es lo que te va subir.

Virgo

Traes en mente un fregado viaje que si te pones bien buza caperuza se va a consolidar muy pronto aunque para eso vas a necesitar sacar un prestamos en compartamos o pedirle fiado a una amistad o familiar. Recuerda quién eres y de lo que estas hecho. Viene una separación en la familia y un cambio que tiene que ver con horario laboral o con trabajo.

Leo

Ten cuidado con tus confesiones pues podrías abrir demasiado el gaznate y culpar a personas que ni la deben ni la temen en asuntos que no les corresponden y perder hartas amistades debido a eso. Cuida mucho tu vida y tus cambios que vas eligiendo pos muchos de ellos nos son los correctos. No te limites en tus sentimientos y expresa abiertamente lo que sientes y lo que eres sin importar lo que diga el mundo o los demás

Cáncer

No perdones falsas amistades que solo te han utilizando en tu vida porque te la volverán hacer. Armate de valor y expresa lo que sientess en familia hay secretos que has guardado para no afectar a los demas. No creas ya en el mendigo amor, si esa persona te quiere pos que haga meritos pa conseguirte, que no le salga tan facil el asunto. Aprende a ver más por ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas.