Horóscopo de fin de semana: Virgo y Capricornio tendrán recibirán un golpe directo al corazón, según Mhoni Vidente

La presencia de Júpiter en el signo Cáncer tendrá relevancia para todos los signos del zodiaco, pues este será un fin de semana de definir qué buscamos para alcanzar la felicidad deseada y también para ocuparnos de movernos hacia lo que nos lleve a ese camino.

Es momento de enfocarnos en nuestro sentir y en todo lo que llamamos hogar, por eso hay que poner mucha atención en construir espacios seguros donde nos llenemos de tranquilidad, paz, amor y eso a su vez se traduce en felicidad. Cada signo del zodiaco debe emprender la búsqueda de ese camino interior hacia el crecimiento espiritual.

Horóscopo de fin de semana del 13 al 15 de junio, según Mhoni Vidente

El horóscopo del fin de semana nos lleva a reflexionar sobre dónde ponemos el ojo, pues a veces podemos estar mirando todo lo que nos impide crecimiento, así es el caso de los signos Virgo y Capricornio que tienen que abrir su panorama para ver todo a su alrededor con amor, por ello recibirán un golpe de luz al corazón que iluminará su existencia.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que esto me indica que tu buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar así que no lo dudes en poner un negocio los fines de semana que el dinero te va fluir solo trata de ser discreto con tus planes, decide en estos días ya estar en pareja y formalizar tu relación de pareja que lo mejor que tiene tu signo es ser muy cariñoso y estable , cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas, te llega la invitación para una boda familiar, tendrás un golpe de suerte el día 14 de junio con los nueros 07,18,99, y tu color de la prosperidad va ser el rojo, te invitan a salir de viaje en estos días con tu familia tu ve que son los mejores momentos de tu existencia

Capricornio

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Mundo que te indica que es el momento de madurar en todas las formas de tu vivir es decir que deveras tomar daciones importantes para crecer en lo personal, recuerda que tu signo es caracteriza por ser muy sincero así que trata de no opinar si no te lo piden para que no te metas en problemas que no son tuyos, esta carta del mundo significa que tendrás a crecer más en lo económico y podrás salir de viaje en estos días, te llega un dinero extra por lotería con los números 10,21,30 y trata de agregarle su día de Nacimiento para personalizar tu suerte y usa más el color azul y blanco, tu mejor día el 13 de junio así que trata de ponerte mucho perfume y usar un limón verde en la bolsa como protección, un amor del signo de aries o escorpión se queda en tu vida.

Sagitario

En la carta del Tarot te salió la Estrella que te indica apertura a todo lo nuevo y buscar tu renovación como persona, esta carta de la estrella indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas que con la persona que estas en este momento es el momento de formar una relación seria, los sagitarios que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de fuego que va ser muy compatible contigo , ten cuidado con algún problema de salud sobre todo en cuestión del corazón trata de ir con tu médico, son tiempos de renacer espiritualmente es decir pedir al universo lo que necesitas que se te dará, tu color de la abundancia es el amarrillo y verde, tus números de la suerte el 17,20 tu mejor día el 15 de junio, domingo de estar en una fiesta familiar.

Escorpión

En la carta del tarot te salió del Sol que significa cambio radical de tu vida para mejorar es decir que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas, te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja, tu mejor día el 14 de junio tus números mágicos el 19,40, 60 y tu color de la prosperidad es el naranja y rojo, sábado y domingo de hacer cambios en el hogar.

Libra

En las cartas del tarot te salió La Torre que te indica que vas a recibir lo que mereces es decir que el karma positivo llegara a tu vida que tendrás la recompensa que tanto deseabas por eso en este día viernes trata de hacer los cambios de trabajo que necesitas y veraz como se te va dar sin problema, ten cuidado con problemas familiares es mejor tratar de dialogar y solucionar todo, sigue con la dieta y ejercicio que eso hace tener siempre de buen humor, cuida tus partencias es decir no confíes en nadie, tu mejor día el 15 de junio tu números mágicos el 12,50,67 tu color el rojo, domingo de salir a pasear con un amor nuevo.

Virgo

En las cartas del tarot te salió Los Amantes que significa que nunca vas estar solo siempre vas tener la compañía de una buena amistad y el amor verdadero en este fin de semana estarás de conquistador y el verdadero amor llegara así trata de usar perfume de sándalo y vestirte de colores fuertes , también esta carta te indica que es el momento de tomar decisiones que hagan cambiar tu vida hacia lo positivo y empezar a crecer más en lo económico, terminas de hacer unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, vas ir a visitar a unos familiares al extranjero en estos días, tu día de la semana es el 13 de junio tus números mágicos son 20,40,90 y tu color de la abundancia es el blanco. Una evolución viene a tu vida. Foto: Copilot

Leo

Para este signo de fuego la carta del tarot que lo va dominar es As de Bastos te dice que el poder de la buena suerte va estar en tus manos que deveras aprovechar este momento de tu vida para ya poner un negocio propio recuerda que esta carta el as de bastos te indica que tu único limitantes eres tú mismo así que a quitar de tu mente pensamientos destructivos y ser un verdadero triunfador , en cuestión de estudios que es el tiempo de volver a empezar esa carrera universitaria que deseas y tomarla los fines de semana, que tu mejor día va ser el 15 de junio y tus números mágicos el 00,15,37 y el color de la prosperidad es el verde, te invitan a salir de viaje con tus amistades a la naturaleza ve que eso te hace mucho bien.

Cáncer

En las cartas del tarot te salió la carta del El Carruaje que significa a valentía de enfrentar tu destino es decir esta carta te va ayudar a salir de todos los problemas que se puedan presentar y también te indica que es el momento de dar ese paso al poner un negocio propio que sin duda te va ir muy bien recuerda que esta carta está en movimiento siempre es decir no quedarse estancados con la vida que llevas en este momento y es el tiempo de dar cambios positivos para estar mejor, el lado negativo de esta carta es la falta de madurez para hacer ese cambio en tu vida amorosa es decir empezar a estar más estable en tus sentimientos, sigue con la dieta que tu punto débil es el estómago, te invitan a salir de fiesta en estos días y estarás conociendo personas más compatibles contigo, tu mejor día el 14 de junio, tus números mágicos son 08,19,33 y tu color el azul fuerte y tu mejor día el domingo.

Géminis

En la carta del tarot te salió El Mago que nos dice que vas a tener un fin de semana de buena suerte en todo lo que vayas a empezar a realizar como el negocio que tanto deseas y sobre todo retomar los estudios que tenías truncados en el pasado, también las energías se alinean a tu vida y más porque es tu cumpleaños, es decir que va ser una nueva etapa con cambios favorables en lo personal la carta del Mago te dice que sin duda llegara lo que tanto pedies al universo, pero en su lado negativo esta carta te puede provocar conflictos con personas de poder así deveras de ser más prudente al momento de hablar , fin de semana de muchos regalos inesperados, te invitan a salir de viaje, tu mejor día el 15 de junio, tus números mágicos el 03,28,77 y tu color de la abundancia el rojo, amor nuevo en puerta.

Tauro

La carta del tarot que te va dominar en estos tres días es La Fuerza que sin duda tener la capacidad de vencer obstáculos que se puedan atravesar en estos momentos y que tendrás el éxito en las manos, también la carta de la fuerza nos dice que el poder de la mente sobre las indecisiones es decir que te va dar la oportunidad que realices lo que pienses por eso debes de ponerte en modo positivo y dejar a un lado todo lo que te puede hacer daño, te llega un dinero extra por una deuda del pasado, tus números mágicos son 05,66,71 y el color de la abundancia el rojo y tu mejor día el domingo, recuerda que él se enoja pierde trata de tener toda la paciencia posibles en estos días, en el amor seguirás de conquistador sin ningún amor estable, cambias el look, gozaras de buena salud en estos días.

Aries

En este fin de semana la carta del tarot As de Oros te va guiar para tener todo la fuerza suficiente para que se realice tus metas y tengas así que la buena suerte esta de tu lado, también esta carta te va dar la estabilidad financiera que tanto deseas pero también te dice que debes de tener cuidado con las pérdidas de las malas inversiones ser precavido, tu mejor dia va ser el 13 de junio que las corrientes de cambios positivos en el amor rodean tu vida, los números mágicos de la suerte son 00,13,27 y el color de la abundancia es el rojo que sin duda es que te va dar la felicidad en estos días, yo sé que recuerda mucho amor del pasado eso es normal pero debes dejar atrás eso y empezar una nueva vida amorosos, preparas papelería de pasaporte y visa americana, vuelvas a tomar un curso de idiomas y diseño artístico.