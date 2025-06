Las almendras y todas sus propiedades curativas; ¿las conoces? | BENEFICIOS y CONTRAINDICACIONES

Leemos frutos secos y pensamos en ensaladas, en yogures, en snacks para bajar de peso, en acompañamientos saludables que podemos comer a manera de colación en caso de estar en una dieta o en un proceso con un nutriólogo o nutrióloga para mejorar nuestra salud.

Además de los nutrientes, las almendras tienen propiedades curativas y, como todo en exceso, también sus desventajas. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura, menciona que el proceso de secado, por ejemplo, es crucial para transformar todas esas frutas secas en frutos secos, para "eliminar la mayor parte del contenido de agua de los alimentos, lo que ayuda a prevenir el crecimiento de microorganismos y bacterias, al tiempo que conserva los nutrientes esenciales y el sabor".

Si no conocías las propiedades curativas de las almendras, hoy te las compartimos a continuación, además de esas contraindicaciones. Es importante que sepas si no eres alérgico a ellas, porque eso también podría traerte problemas de salud al consumirlas sin saber si te hacen daño o no.

Crédito: Unsplash

¿Cuáles son las propiedades curativas de las almendras?

La propia Secretaría de Agricultura habla sobre las propiedades curativas que tiene para ti el consumo de almendras, entre las que destacan:

Ricas en grasas saludables, proteínas y fibra.

Contienen vitamina E y magnesio

Las almendras traen consigo propiedades curativas a través de esas grasas, proteínas y fibras y funcionan de la siguiente manera:

Reducen el colesterol de manera considerable

Disminuyen los dolores menstruales

Cuidan la salud de tu corazón

Ayudan a controlar el nivel de azúcar en la sangre, algo importante en el caso de personas que padecen diabetes.

Crédito: Archivo.

¿Cuántas almendras se deben consumir al día?

Aunque también depende de las porciones que te recomienden las autoridades de salud o las y los nutriólogos con los que asistas —en caso de que así sea— lo recomendado por El Poder del Consumidor, esta asociación civil mexicana fundada para defender los derechos de los consumidores y promover su responsabilidad, recomienda las siguientes porciones de almendras para que las tomes en cuenta:

28 gramos: esta porción contiene 3.5 gramos de fibra, 6 gramos de proteína y 14 gramos de grasas, de las cuales 9 gramos son monoinsaturadas. Aporta 37 por ciento de la dosis recomendada diaria de vitamina E.

50 gramos: Proveen casi la mitad de los 310 a 420 miligramos de magnesio que se recomiendan consumir diariamente.

¿Cuáles son las desventajas de consumir almendras?

Si bien las almendras tienen múltiples ventajas al consumirlas, también son de los frutos secos o alimentos más relacionados con alergias. Es importante que sepas si eres alérgico a su consumo acudiendo a un médico o si las comes y presentas alguno de estos síntomas: