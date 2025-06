El pueblo a menos de dos horas de la CDMX donde venden la cecina más rica para que lleves a papá el Día del Padre

Yecapixtla, un pueblito donde venden la mejor cecina de todo México. Y si no sabes dónde festejar a papá este Día del Padre, sorpréndelo con una escapada exprés a este encantador lugar ubicado en el estado de Morelos.

Este domingo 15 de junio se celebra el Día del Padre en México, y si todavía no tienes nada organizado, esta es una excelente opción porque pueden ir y regresar en el mismo día y además pasarán una tarde única conociendo el pueblo y comiendo tacos de cecina.

Yecapixtla es considerada La Capital de la cecina y desde hace más de 100 años se ha convertido en uno de los platillos favoritos de mexicanos y extranjeros. Ya sea enchilada o natural, en cualquiera de sus versiones es riquísima; esta carne se caracteriza por ser suave, oscura pero con un toque salado que le da un sabor único.

La cecina se empezó a realizarse en el municipio de Yecapixtla durante la época de la conquista, entre los siglos XVI y XVII. La técnica de preparación de la cecina trató de igualarse en la del jamón serrano español, que se sala y seca al sol para que se conserve por más tiempo. Los viajeros la preparaban de esta forma para que durara por más tiempo durante los viajes de exploración y no se echara a perder tan fácil.

La cecina se empezó a realizarse en el municipio de Yecapixtla durante la época de la conquista, entre los siglos XVI y XVII | Foto: Google Maps

Yecapixtla, el pueblito para celebrar el Día del Padre

Aunque podrás encontrar cecina prácticamente en todo Yecapixtla, los habitantes de la región aseguran que el mejor lugar para comer es en el mercado local. Ahí encontrarás muchísimos locales que ofrecen este platillo a sus visitantes, incluso puedes comprar cruda para llevar a casa.

El Mercado Municipal se ubica en la calle José Ma. Morelos, Centro en Yecapixtla y está abierto de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días. Regularmente por la tarde hay más gente, pero no te preocupes, seguro habrá un lugar para ti y tu papá en uno de los locales.

El Mercado Municipal se ubica en la calle José Ma. Morelos, Centro en Yecapixtla | Foto: Google Maps

¿Qué hacer en Yecapixla, Morelos?

Yecapixtla, es un destino ideal para una escapada de fin de semana con sabor, historia y tranquilidad. Aunque es pequeño, tiene mucho que ofrecer. Cuando vayas, no pierdas la oportunidad de visitar el Ex Convento de San Juan Bautista, pasear por el zócalo y comprar artesanías. Si planeas quedarte más de un día, aprovecha para visitar los balnearios, recorrer las antiguas capillas y no pueden faltar las postales padre e hijo o con toda la familia en los sitios más pintorescos.

Cuando vayas, no pierdas la oportunidad de visitar el Ex Convento de San Juan Bautista, pasear por el zócalo y comprar artesanías | Foto: Google Maps

¿Cómo llegar a Yecapixtla desde la CDMX?

Si vas a visitar el municipio de Yecapixtla en Morelos, hay diferentes formas de llegar, una de ellas es en transporte público y otra en automóvil, tienes que saber que de ambas formas el traslado es fácil y directo, así que elige la que te convenga más.

Autobús

Desde la TAPO (Terminal de Autobuses del Oriente) toma un autobús directo a Yecapixtla con compañías como Pullman de Morelos o Estrella Roja de Cuautla.

Duración: 1?h?56?min a 2?h?30?min

Costo: entre 66 y 120? dependiendo del servicio

En coche particular