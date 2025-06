Poemas de autores conocidos para dedicar el Día del Padre

El Día del Padre es una fecha que no puede pasar desapercibida, porque aunque lo ideal es agradecer y mostrar nuestro cariño a nuestro papá, el tercer domingo de junio es la fecha indicada en el calendario para celebrar la paternidad. Si tienes una relación estrecha y llena de cercanía con él, no olvides hacerle un presente y con ello, un poema para hacerle ver lo mucho que lo quieres.

Dedicar un poema el Día del Padre es una forma muy especial y personal de decirle a tu papá cuánto lo amas y lo admiras. Hay varios poemas profundos y emotivos de autores que puedes escribirle y dárselo por escrito con tu puño y letra o enviárselo por mensaje de texto.

No importa cuánto gastes, no se trata de que elijas el regalo más valioso para él, sino el que tenga más intención y amor. No olvides armar un plan para que compartan tiempo juntos, charlen sobre los momentos que han compartido y celebren que aún pueden pasar tiempo en familia y sobre todo hazle saber lo importante que ha sido en tu vida.

No olvides armar un plan para que compartan tiempo juntos, charlen sobre los momentos que han compartido | Foto: Freepik

3 poemas para dedicar el Día del Padre

"A mi padre" – Jorge Luis Borges Me dio su voz, su afán y su destino;

caminos que no busco y que me buscan,

el ansia de saber, el fiel destino

de ser y de seguir, y no rendirse.

“Padre nuestro que estás en la tierra” – Mario Benedetti Padre nuestro que estás en la tierra,

en la madera, en el adobe, en el agua,

santificada sea tu sombra,

tu mano, tu sudor, tu paciencia. Venga a nosotros tu fuerza,

tu ejemplo, tu honradez, tu entereza,

hágase tu voluntad aunque duela,

aunque cueste, aunque ponga la vida. El pan nuestro de cada día,

gánatelo y gánanos el alma,

perdona nuestras ofensas,

como nosotros aprendimos del silencio.

“Mi padre” – Julio César Sanguily ¡Mi padre! ¡oh sí! ¡mi padre! con el alma llena de amor su nombre repetiré. Él fue mi amigo en la niñez temprana, mi guía fiel y mi sostén también. En sus brazos hallé la fortaleza, en su voz la palabra del deber, y en su ejemplo encontré la nobleza del que lucha y no deja de creer. Hoy que el tiempo en mi sien dejó su huella, que yo también conozco el padecer, más lo admiro, más lo entiendo, más lo quiero: ¡mi padre fue un héroe sin saber!

Puedes escribir el poema con tu puño y letra para que sea aún más emotivo | Foto: Freepik

¿Cómo escribir un poema para papá?

En caso de que quieras echar a volar tu imaginación y quieras experimentar con las letras. Anímate a escribirle un poema, para hacerlo no tienes que ser un poeta, simplemente tienes que basarte en su forma de ser, la relaciones que tienes con él, las cosas por las que lo admiras y los motivos por los que te sientes agradecido por estar con él.