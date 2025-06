Los tenis sí se llevan a la oficina: 3 looks para verte arreglada y con estilo

Ir a la oficina con tenis no es sinónimo de verte en fachas, muchas personas creen que es un calzado informal que no debería llevarse a la oficina, sin embargo con la flexibilidad de los códigos de vestimenta cada vez es más común ver tenis, por lo que te dejamos algunas ideas de cómo puedes combinarlos para hacer looks que te distingan, te hagan sentir cómoda y verte casual sin mucho esfuerzo.

Para muchas personas puede resultar complicado saber cómo combinar un look para que no se vea informal. La buena noticia es que hoy por hoy hay muchos modelos de tenis que te permitirán crear looks casuales y se convertirán en un básico para tu clóset. Pon atención pues te diré todo lo que debes saber.

Sigue estos pasos para armar tus looks con tenis. Foto: Pinterest

¿Cómo llevar tenis a la oficina?

El secreto para usar tenis en la oficina sin verte informal está en combinarlos con prendas de sastrería que son más formales, de este modo das equilibrio. Así puedes usar algunos sacos, pantalones y faldas formales con tenis, para hacerte la vida más sencilla sigue esta guía de cinco pasos para armar tus looks de forma fácil, sin complicaciones: