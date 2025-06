Día del Padre: cómo hacer una tarjeta de felicitación para papá que puedes agregar a su regalo

Se acerca una de las fechas más especiales, el Día del Padre, este día es muy significativo porque es ideal para festejar a los papás. Este 15 de junio se festeja en todo México y si todavía no tienes un regalo especial te vamos a compartir detalle a detalle cómo puedes elaborar tarjetas de regalo en casa.

Los presentes hechos a mano suelen tender un valor más emotivo, pues al ser realizados por la persona significa que utilizaron su tiempo y dedicación al crear algo super especial dedicado a ellos. Y si las manualidades no son lo tuyo, no te preocupes, no tienes que ser un experto para hacer cualquiera de estas tarjetas de regalo.

Si ya tienes listo un presente para tu padre esta tarjeta de regalo la puedes agregar a su regalo y seguro le va a encantar que te hayas tomado el tiempo de hacer algo extra con mucha dedicación. Así que antes de gastar, sorprende a tu papá con tus habilidades creativas.

Noticias Relacionadas 5 perfumes elegantes y versátiles que le puedes regalar a papá el Día del Padre

Así que antes de gastar, sorprende a tu papá con tus habilidades creativas | Foto: Freepik

3 tarjetas de regalo para hacer en casa por el Día del Padre

Estas tarjetas de regalo para el Día del Padre son fáciles de hacer, útil y personalizables. Las pueden hacer niños pequeños y adultos, además son ecológicas, originales, muy creativas y con un toque emotivo, perfectas para agregarla a un obsequio mayor o simplemente para hacer algo más afectivo.

Tarjeta “Vale por…”

Materiales: Hojas de papel o cartulina, tijeras, colores o marcadores, hilo o cinta

Cómo hacerla:

Recorta varias tarjetas pequeñas (del tamaño de una tarjeta de crédito). Hazle un agujerito a cada una y únelas con un hilo o cinta. En cada una escribe un “vale por”: Un desayuno hecho por mí 30 minutos de masaje en la espalda Una tarde sin celular

Hazle un agujerito a cada una y únelas con un hilo o cinta para que sean varios vales | Foto: Freepik

Tarjeta de manos o huellas

Materiales: Hoja blanca, pintura o marcador, tijeras

Cómo hacerla:

Dibuja el contorno de tu mano o píntala y estampa sobre la hoja. Recorta en forma de mano y escribe en la palma: “Papá, te llevo siempre en mis manos” Puedes pegarla sobre otra hoja doblada para que sea tipo tarjeta.

Pega la mano que hiciste en una hoja en una tarjeta de regalo | Foto: Freepik

Tarjeta de taza con mensaje especial

Materiales: Papel, lápiz, colores, pegamento, un sobre pequeño

Cómo hacerla:

Dibuja y recorta una taza grande en papel de color. En el centro, pega un sobrecito de té o café. Agrega un mensaje:

“Para que te relajes, como tú me enseñas a hacerlo”

Frases cortas y bonitas para las tarjetas de regalo de Día del Padre