Cómo elegir el labial perfecto para rejuvenecer, según tu tono de piel

El labial es uno de los artículos de belleza que nunca falta en la cosmetiquera, y es que tiene un poder de levantar la apariencia sólo con aplicarlo en los labios, por ello en muchas ocasiones sólo basta tener el color perfecto para lucir mucho más radiantes, bellas y jóvenes.

Sin embargo no todos los tonos nos quedan bien, seguramente te ha pasado que ves una barra de labios que crees perfecta para ti y oh sorpresa, cuando la aplicas en tus labios el color no es lo que esperabas o no te sientes cómoda con él. Para evitar eso algunos maquillistas comparten sus mejores tips para elegir el tono de labial perfecto para ti.

Debes saber que todas las pieles tienen un subtono que será clave para definir cuáles son los colores que te quedan bien, además hay pieles que son cálidas, mientras que otras son frías, estos factores se conjugan para que puedas saber qué color de labial te va mejor. Parece un poco complejo pero en realidad es muy sencillo

El tip para elegir el color de labial perfecto para ti

Sigue estas recomendaciones para elegir el tono de tu labial. Foto: Copilot

Lo primero que debes hacer es identificar el tono de tu piel y enseguida buscar el subtono, para ello aquí tienes una guía muy sencilla. Colócate frente al espero y mira

Si tu piel se ve dorada, tu subtono es cálido

Si se ve rosada, tienes un subtono frío

Si no logras diferenciarlo puedes probar mirando las venas de tus muñecas, por atención en lo siguiente:

Si se ven azules o moradas: subtono frío

Si se ven verdes: subtono cálido

Si no puedes distinguir claramente: subtono neutro

Es importante que definas esto, pues es la clave para que elijas el color de labial que va mejor con tu tono de piel.

Aprende a decidir qué color de labial queda mejor con tu piel. Foto: Freepik

Labiales para piel clara

Piel clara fría: rosas suaves, berry, malva, rojo cereza

Piel clara cálida: coral, melocotón, rojo anaranjado

Labiales para piel morena

Piel morena fría: vino profundo, frambuesa, rojo clásico

Piel morena cálida: caramelo, canela, ladrillo, coral oscuro

Labiales para piel negra

Piel negra fría borgoña, uva, ciruela intenso

Piel negra cálida: chocolate, cobre, rojo vino

¿Cómo elegir un labial nude según mi tono de piel?

Si lo que te a ti te gusta son los labiales nude, toma en cuenta esta recomendación, busca un color que sea dos tonos más oscuros que tu tono de piel y prueba siempre con luz natural pues te dará una idea más clara de cómo se verá en tus labios.