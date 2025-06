Luna de Fresa 2025: El ritual que debes hacer para atraer el dinero a tu vida

Previo a que se dé inicio al solsticio de verano, tendremos la oportunidad de vivir una Luna de Fresa, de acuerdo al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la cual, al menos en México, podrá verse cerca de las 07:43 horas del 11 de junio próximo, para que lo vayas anotando en tu calendario.

UNAM Global, a través de su revista, informa que el término "Luna de Fresa" encuentra su origen en la cultura de los Algonquinos, un pueblo originario de Estados Unidos "que habitó desde Virginia hasta las Montañas Rocosas y al norte hasta la bahía de Hudson", tomando nuestro satélite como referencia para fechas importantes. Se le llama así porque esta luna llena coincidía con la cosecha de fresas.

Si quieres saber si la luna se pinta de color rosa o si hay algún ritual para que puedas atraer la abundancia, el dinero y la bonanza a tu vida, en El Heraldo de México te compartimos más detalles en referencia a estos rituales que puedes realizar durante la llamada Luna de Fresa.

Crédito: Unsplash

Ritual para atraer el dinero a tu vida durante la Luna de Fresa

Al ser una luna llena que llega con una cosecha —la de fresas—, se relaciona también con la abundancia, precisamente con cosechar, con atraer abundancia, dinero a la vida. Aprovechar la energía que se emana de esta luna llena con la Luna de Fresa, puede ser benéfico para nuestra vida, sobre todo si lo hacemos con la respectiva convicción.

Si lo que quieres es romper una mala racha financiera y atraer el dinero a tu vida, entonces deberás comenzar el ritual por tu casa. Para ello, sólo necesitarás lo siguiente:

Un tazón de cristal

Dos limones

Dos clavos de olor

Agua natural

Deberás echar agua en el tazón de cristal, hasta la mitad. Posteriormente, partirás los limones a la mitad y los pondrás dentro del tazón, junto con los clavos de olor. En caso de que quieras que tenga mayor efectividad este ritual, entonces deberás agregar unas hojitas de laurel.

La colocarás, entonces, debajo de tu cama, del lado de la cabecera; lo dejarás durante toda la noche y al día siguiente, cuando despiertes o antes de salir de casa, deshecha el contenido. Lo que sucede con este ritual, es purificar tu espacio seguro, es decir, tu casa. Así, dicen los expertos, estarás en condiciones de tomar decisiones adecuadas que provoquen que el dinero vuelva a ti sin problema, te ayudarán con ese desbloqueo económico que te mantiene en una mala racha.

¿Sólo existe ese ritual?

No, claro que no. Para atraer dinero hay otros rituales que son muy sencillos de realizar durante la Luna de Fresa. Para ello, necesitarás:

Un vaso de cristal

Agua

Siete monedas de la misma denominación y que, de ser posible, tengan un color dorado en alguna parte, como las monedas de 10 pesos, por ejemplo.

Para este ritual, deberás llenar el vaso de agua hasta la mitad y depositarás en el vaso las siete monedas, una por una. Mientras lo haces, deberás pensar en los nuevos planes para tu vida, en lo bueno que quieres que llegue para ti. Deberás dejar el vaso en medio de tu mesa toda la noche, y lo podrás retirar en la mañana.

Recuerda que estos rituales no funcionarán si no los haces con convicción y, sobre todo, no dejándole todo a la fortuna o a la Luna de Fresa. Para que esta situación en tu vida cambie, es necesario que pongas de tu parte y que no caigas en sentimientos negativos para continuar con este bloqueo económico que no te deja tener abundancia en tu hogar y tu vida.