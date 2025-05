¿El kiwi se come con cáscara? Experta explica los beneficios de esta fruta rica en vitamina C

Cada fruta tiene características que las hacen únicas, ya sea en su aspecto, forma, tamaño y sabor. Un cítrico que ejemplifica esto es el kiwi porque la pulpa es de color verde y tiene semillas; también tiene cáscara vellosa de color marrón, lo que permite distinguirla a simple vista en los supermecados y mercados.

Por lo general, numerosas personas omiten comer la cáscara de las frutas, y esto pasa especialmente con el kiwi debido a que su piel es vellosa. Sin embargo, una experta en Nutrición explica cuáles son los beneficios de comer en su totalidad esta fruta que es rica en vitamina C, y esto quiere decir que la cáscara se debe de comer.

La nutrióloga Andrea Aldana detalló a través de un video publicado en su cuenta de Instagram (@andreaaldananutri) que el kiwi es una de las frutas más completas, aunque sólo tiene tres enzimas y la principal es la actinidina cuya función es ayudar en la digestión de las proteínas en el estómago y el intestino delgado, lo que resulta favorable para la flora intestinal.

De acuerdo con la experta en microbiota, los beneficios del kiwi incrementan cuando se consume con cáscara porque aporta antioxidantes, fibra y vitaminas. Un dato curioso de esta fruta cítrica es que la cáscara tiene más fibra que la pulpa y su consumo impacta positivamente al tránsito intestinal.

En cuanto a los antioxidantes y las vitaminas, la cáscara del kiwi es fuente de vitamina C; los beneficios de esta vitamina son mayores porque la piel vellosa de esta fruta igual aporta antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo y fortalecer el sistema inmunológico.

Otra aportación de consumir en su totalidad el kiwi es que incrementa la producción de colágeno, que es una proteína natural que se encuentra en el cuerpo humana y cuya función principal es beneficiar la estructura y soporte de los tejidos, como el cartílago, los huesos, la piel y los tendones.

“Si quieres una piel glowy y sin manchas de acné o que se vayan más rápido, consumir vitamina C diariamente es clave, y el kiwi es de los reyes de la vitamina C; sin la vitamina C no hay producción de colágeno”, expuso la nutrióloga Andrea Aldana.